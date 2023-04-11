В Латвии вскрыли схему поставки российского топлива на Украину

TV3: Российское топливо везут через Ригу на Украину по поддельным документам

Российское топливо уже несколько месяцев поступает на Украину через Латвию по поддельным документам, сообщили латвийские СМИ.

По данным программы Neka personiga («Ничего личного») на канале TV3, в начале года в рижский порт из Санкт-Петербурга зашли три танкера, в том числе суда NS Point и NS Pride «Совкомфлота». Общая стоимость груза превышала 100 млн евро. Грузы доставлялись на склады компании PARS Terminals, пишет РБК.

В январе и феврале возле складов, по данным латвийского телеканала, заметили несколько десятков бензовозов с Украины. В начале апреля на территории терминала и рядом с ней также стояли в ожидании грузовики с украинскими номерами.

TV3 напоминает, что до 5 февраля, дня вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты, ввоз топлива из России не считался нарушением санкций ЕС. Об этом же заявил латвийский МИД, напомнив, что российское топливо, ввезенное до указанной даты, можно продавать. При этом уже более года на Украину нельзя ввозить российское топливо.

В PARS Terminals заявили, что топливо поступило из Казахстана, груз имеет все необходимые сертификаты. Об этом же сообщили в компании Orlen Lietuva, от чьего имени выдан сертификат. После обращения в таможенное управление выяснилось, что аналогичные документы были использованы ранее, в январе, а бумаги поддельные.

Авторы Neka personiga сообщали о таких перевозках еще в феврале, однако власти Латвии не стали заводить уголовных дел. Прокуратура направила материалы дела на новое рассмотрение.

В январе стало известно, что Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом производства (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас» после начала спецоперации России.