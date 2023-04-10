Зеленский разгневал Западную Украину уничтожением УПЦ

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10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:00  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

ВСУ могут начать контрнаступление без прикрытия ПВО Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
В Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов. Можно ли считать эту информацию достоверной и как дефицит боеприпасов отразится на попытках ВСУ перейти в контрнаступление? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
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Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...
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Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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    Зеленский разгневал Западную Украину уничтожением УПЦ

    Эксперты рассказали, как Западная Украина переживает церковный раскол
    Западная Украина оказалась одним из форпостов канонического православия
    		  
    10 апреля 2023, 22:00
    Фото: REUTERS/Roman Baluk

    Офис Зеленского и СБУ продолжают преследования верующих канонической Украинской православной церкви. Это привело к парадоксальной ситуации: наиболее яркие протесты и стычки с раскольниками фиксируются на Западной Украине. Почему местные жители не приемлют «новую церковь» в виде ПЦУ и к каким последствиям приведут гонения на УПЦ и ее прихожан?

    В понедельник в Киеве СБУ вручила повестку на допрос Виктории Кохановской, сообщает РИА «Новости». Кохановская – одна из видных активисток-защитниц каноничной Украинской православной церкви. По ее словам, она проходит свидетелем по делу митрополита Павла, которому недавно избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

    Известно, что Кохановская является главой православной организации «Женская сила Украины». Женщина активно выступает против захвата соборов УПЦ и присутствует практически на каждой акции в поддержку Киево-Печерской лавры. При этом ранее сама Кохановская направила правоохранителям более 50 заявлений о преследовании верующих, но в результате сама попала под давление СБУ.

    Примечательно, что активистка является уроженкой Западной Украины. Именно в этом регионе, помимо Киева, в последние недели идут наиболее ожесточенные стычки между сторонниками канонического православия и раскольниками. Причем конфликт прямо подогревается местными властями.  

    Так, например, в понедельник депутаты Ровненского горсовета отобрали у УПЦ земельные участки под храмами. Чуть ранее это сделали власти областного центра, то есть города Ровно. Кроме того, решение о запрете УПЦ на территории региона приняли органы власти других украинских регионов, в том числе Львовской и Хмельницкой областей. А в городе Каменец-Подольский раскольники не оставляют попыток захватить храм Александра Невского.

    На общенациональном законодательном уровне наблюдаются схожие процессы. Как заявил в понедельник депутат Тарас Батенко, переход храмов канонической УПЦ к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) не остановить, поэтому в Раду в ближайшее время внесут соответствующие новые законопроекты, чтобы «очистить Украину от остатков Русского мира».

    При этом ранее замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры и в отношении православных верующих предстанут не только перед человеческим судом, но и перед божиим.

    По мнению экспертов, власти Украины и их западные союзники впервые за последний год столкнулись не только с внешним давлением, но и внутренним. В условиях полного запрета на оппозиционную деятельность, казалось, никто и слова не посмеет сказать вопреки мнению властей. Тем более – на Западной Украины.

    Однако давление на каноническую церковь приводит офис Зеленского к обратному результату, потому что самым ярким образом сопротивление проявилось там, где его мало кто ждал – в Киеве и на Западной Украине. Таким образом, как считают эксперты, унижение православных еще аукнется Зеленскому, причем в тылу и без какого-либо содействия со стороны Москвы.

    «Состояние верующих на Украине, включая ее западную часть, сегодня очень сложное. С одной стороны, они находятся в состоянии преследуемых. У них отбирают храмы и возможность молиться. С другой же – церковь оживает тогда, когда на нее начинаются гонения», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. «В такие моменты, как правило, от церкви отваливаются шкурники и карьеристы, которым там не место.

    Сейчас себя очень хорошо проявили простые верующие, простые служители и клирики. Это сильные люди.

    И мне очень не нравится то, как ведут себя многие иерархи Украинской православной церкви. Вместо того, чтобы откровенно признать, что украинские власти имеют целью уничтожить православие, они продолжали заигрывать и выслуживаются перед чиновниками», – отметил он.

    «УПЦ была последней ниточкой, которая канонически связывала жителей Западной Украины с Россией через Московский патриархат. Вместе с тем, здесь проблема гораздо глубже, ведь люди могли ходить в каноническую церковь и при этом иметь украинскую или даже антирусскую идентичность», – добавил собеседник.

    «Сейчас, когда решили уничтожить любые проявления связей с Россией, даже в виде Украинской православной церкви, получилось, что этих людей лишают возможности ходить в канонические храмы. Кроме того, православие всегда было традиционной религией этих регионов. Та же Волынь всегда была православной, там практически не было униатов, и то что они появились сейчас – это уже следствие экспансии», – акцентировал Безпалько.

    По его мнению, оценивая происходящее, следует говорить о сплетении сразу многих факторов. «Во-первых – это желание властей Украины уничтожить все, что связанно с Россией или имеет какие-то намеки на нелояльность, – отметил он. – Второй фактор, по моему мнению, внешний, но тоже серьезно играет против УПЦ. И он касается борьбы с православием на всем постсоветском пространстве».

    Еще одним важным фактором, сыгравшим большую роль в этой ситуации, эксперт назвал национализм. «Для националистов церковь – необходимый атрибут независимого государства. Этот принцип, безусловно, ложный. Они не применяют его же по отношению к Римской католической церкви, где существует достаточно жесткая иерархия, направленная на подчинение одному человеку – понтифику. Однако для них важно не столько быть христианами, сколько иметь как таковой атрибут», – полагает собеседник.

    «И, наконец, четвертый фактор заключается в том, что не все, но многие иерархи УПЦ привыкли хорошо жить и договариваться с властью. А сейчас оказалось, что они не могут встроиться в эту систему и их приговорили к съедению. Никто им их статусы, деньги и почет не оставит. Кто-то сразу перебежал, кто-то до последнего пытался прогнуться под власть. Но в любом случае они уже обречены», – считает Безпалько.

    «Также необходимо понимать, что текущая ситуация на Украине содержит в себе не только религиозный аспект, но и ценностно-мировоззренческий. Фактически, главной целью офиса Зеленского является переформатирование общества под западную культурную матрицу. Грекокатолическая церковь и ПЦУ в этом плане способствуют действующей власти», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «Они более лояльно относятся к либерально-демократическим идеям: культивируют европейский образ мышления, выступают за внедрение западных институтов в общественную жизнь, проще смотрят на семейные устои и однополые браки. УПЦ стала последней преградой на пути слома традиционных ценностей», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, конфликт приобретает иной масштаб: люди не просто борются за свое духовенство, приход, храмы. Они сражаются за привычное устройство быта,

    и здесь делить сторонников Украинской православной церкви на западных и восточных несколько неверно. Приверженцев традиционного мировоззрения достаточно много по всей стране. Другое дело, что тем же жителям Львова приходится в разы сложнее, поскольку против них встает значительная часть населения», – подчеркивает Лункин.

    Гонения на Украинскую православную церковь на Западной Украине, напоминает он, начались еще после 2014 года. «Однако тогда этим занимались, преимущественно, органы местного самоуправления. Начало СВО послужило поводом для масштабирования подобной политики. Ущемлять права прихожан УПЦ стали на государственном уровне», – считает эксперт.

    При этом, говорит эксперт, сложившееся тотальное наступление со стороны офиса Зеленского рождает активное сопротивление. «Сложно представить, что сейчас испытывают верующие на Украине: никаких социологических исследований не проводится, а УПЦ и их сторонников заклеймили врагами государства», – отмечает собеседник.

    «Тем не менее, люди не сдаются. Их пыл, фактически, поддерживается самим правительством: прихожане наблюдают за тем, как руководство страны дает добро на неправомерные захваты храмов, полностью пренебрегая собственными заявлениями о религиозной свободе. Встречается и социальное давление: вспомним о «пляшущих бесах» вокруг молящейся девушки в Киеве», – подчеркивает Лункин.

    «Людей сплотила беда, однако их настрой на борьбу подпитывается и мистическими факторами, которые играют существенную роль в мировоззрении верующих. Недавно замироточила кровью икона Феодосия Печерского, а на храмах Киево-Печерской лавры почернели кресты. Прихожане воспринимают это как знаки собственной правоты», – акцентирует эксперт.

    «Действия Зеленского непременно приведут к социальному расколу страны.

    Фактически, он играет на чувствах жителей западных регионов, рискуя сжать культурное пространство Украины до Львова и Ивано-Франковска. Там многие готовы идти на европейскую интеграцию, и спокойно могут принять отказ от традиционных ценностей. Но судя по кадрам из западных регионов – значительная часть населения выступает резко против такого шага», – рассуждает собеседник.

    Поэтому, полагает он, правительство демонстрирует себя как антихристианское, тем самым унижая многих граждан, часть из которых даже воюет за него на фронтах. «В связи с этим, вполне возможно дезертирство, поскольку сражаться за власть, плюющую на твое мировоззрение, никто не захочет», – резюмирует Лункин.

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