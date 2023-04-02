Медведев: Власти Украины получат за все содеянное против Киево-Печерской лавры

Замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед божиим.

Как заявил Медведев, он уверен, что киевские власти предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед божиим судом и получат за все содеянное, передает ТАСС.

«Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед его (божиим) судом. И получат за все содеянное», – заявил Медведев.

Ранее в воскресенье верующие собрались в Киево-Печерской лавре на службу, которую возглавит митрополит Онуфрий.

Напомним, в субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.