Верующие собрались на службу в Киево-Печерской лавре

Верующие собрались в Киево-Печерской лавре на службу, которую возглавит митрополит Онуфрий

Верующие с самого утра собираются в Киево-Печерской лавре канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) на службу, которую возглавит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), сообщили в Союзе православных журналистов.

Как говорится в сообщении Союза, верные канонической Церкви собираются на службу в Киево-Печерской лавре, Литургию возглавит Блаженнейший митрополит Онуфрий, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.

Напомним, митрополит Павел назвал решение Шевченковского районного суда Киева о своем аресте и в целом судебное преследование против него политическим заказом.