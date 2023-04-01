Наместник Киево-Печерской лавры назвал свой арест политическим заказом

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал решение суда Киева о своем домашнем аресте политическим заказом

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел назвал решение Шевченковского районного суда Киева о своем аресте и в целом судебное преследование против него политическим заказом.

На видео, опубликованном в Telegram-канале издания «Украинская правда», митрополит Павел выразил уверенность, что решение суда – это политический заказ. Наместник Киево-Печерской лавры объяснил, что уверен в этом, потому что ему угрожали, говорили перейти в ПЦУ (раскольническую Православную церковь Украины), однако он отказался, передает ТАСС.

Он также сообщил, что в здании, где он должен находиться под домашним арестом, практически отсутствует связь, не на чем спать, нет тепла и света.

Ранее в субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.