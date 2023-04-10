В Раде решили законодательно оформить переход храмов УПЦ к раскольникам

Депутат Верховной рады Батенко анонсировал принятие новых законов о переходе храмов УПЦ к раскольникам

Переход храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) не остановить, в Верховную раду в ближайшее время внесут соответствующие новые законопроекты, заявил депутат Тарас Батенко.

По его словам, процесс перехода храмов УПЦ к ПЦУ нужно законодательно оформить, тех законов, что есть, недостаточно. Батенко рассказал, что на закрытом заседании согласительного совета парламента было решено подать «новые законодательные инициативы», передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья провел Божественную литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, а на улице на территории обители начал службу митрополит канонической УПЦ Онуфрий.

До этого депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ.

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