В Хмельницком УПЦ лишили права пользоваться землей захваченного ПЦУ собора

Ветеран «Альфы» сказал, как можно было предотвратить убийство Владлена Татарского

Ветеран «Альфы»: Охрана должна была запретить проносить статуэтку в кафе к Татарскому

Ошибка охраны была в том, что они не настояли на запрете пронести посторонний неизученный предмет в помещение, нарушив правила безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов, комментируя взрыв в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

«Чтобы в будущем избежать ситуаций, как взрыв в кафе Санкт-Петербурга, стоит повысить качество профессиональной охраны. Если строго соблюдать все правила безопасности при достаточно большой вероятности проведения теракта против личности или объекта, то вероятность теракта сведется практически к нулю. Но в данной ситуации мы видим, что злоумышленник тонко сыграл на психологии человека», – говорит Филатов.

По его мнению, теракт был спланирован заранее. Более того, потенциальной преступнице удалось втереться в доверие военкора, задаривая его безобидными открытками и выражая свою преданность, поскольку она не раз посещала его творческие вечера. Благодаря такой «многоходовке» ей удалось избежать более тщательного контроля при входе в кафе.

«Статуэтку, на которую грешат, что именно она взорвалась, изначально охрана не допустила до стола президиума, где находился убитый. Но поскольку к военкору лично обратилась девушка, которая сказала, что сделала бюст его, он пошел на нарушение мер безопасности и попросил сотрудников без должного анализа и исследования допустить подарок в помещение. Так статуэтка попала к нему на стол», – рассуждает собеседник.

Он подчеркивает, что изначально охрана заведения сработала правильно: проводила тщательный досмотр всех пришедших людей, в том числе применяя металлоискатель, потребовала всех людей снять верхнюю одежду и проводила визуальный осмотр.

«Все мероприятия в соответствии с этой ситуацией были соблюдены. Однако не была учтена специфика работы спецслужб, которые учитывают психологический портрет своей цели. И не имея возможности проверить какие-то предметы на опасность, сотрудники просто их не пропускают, что было и в этом случае. Но они не настояли на том, чтобы предмет не внесли в помещение, а должны были», – заключил Филатов.

В кафе Санкт-Петербурга во время проведения творческого вечера военкора Владлена Татарского (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) произошел взрыв. Военный корреспондент погиб, пострадали 32 человека, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. Позже появилась информация о том, что этот сувенир подарила Дарья Трепова, которая неоднократно посещала вечера военкора под именем Настя и дарила ему открытки. Отмечается, что именно поэтому девушке разрешили занести статуэтку в помещение, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе. Следственный комитет сообщил, что они совместно с оперативными службами задержали Трепову, поскольку она подозревается в причастности к взрыву.