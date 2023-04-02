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Раскольники захватили кафедральный собор УПЦ в Хмельницком
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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили кафедральный собор в городе Хмельницком, сообщили ряд СМИ.
По данным агентства УНН, комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество. По информации издания «Общественное», ключи от собора переданы комиссии, сообщает ТАСС.
Ранее в Союзе православных журналистов сообщили, что Хмельницкая епархия канонической УПЦ заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье.
До этого сообщалось, что мужчина, переодетый в военную форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытался сорвать проведение богослужения в храме в Хмельницком, но прихожане быстро обезвредили провокатора.
Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга за спасение детей в России
Жена музыканта Макаревича Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Кашеева за спасение женщин и детей в России
Жена основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Алексея Кашеева за спасение женщин и детей в России.
Врач Кашеев в соцсети Facebook* (запрещена в РФ) заявил, что предпочел заниматься врачебной практикой, проводя множество сложных операций, чем высказываться в соцсетях на острые темы. В ответ жена Макаревича выразила недоумение, почему он не эмигрирует, а выбрал для себя помощь больным в России.
«Спасение жизни стоит выше личной эмиграции? Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше?» – написала Эйнат Клейн.
Напомним, причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию.
Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства»
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Блогеры сравнили с живой иконой прихожанку УПЦ, молившуюся среди устроивших «шабаш» возле Киево-Печерской лавры украинских раскольников.
Противники канонической Украинской православной веры (УПЦ) устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт, пытаясь заглушить молитвы верующих. На видео, опубликованном УПЦ, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку и поют на улице перед лаврой. Одна прихожанка УПЦ, встав на колени, молится и пытается вразумить присутствующих, однако ее поднимают и уводят в сторону, передает ТАСС.
Блогеры отреагировали на видео с молящейся прихожанкой на фоне буйствующих раскольников.
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что День дурака «прошел в Киеве с размахом, никого не приглашали, обошлись своими силами».
«Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», – написала официальный представитель МИД России.
«Святая Русь посреди украинского бесовства. Бесы, как им положено, скачут. Русь молится», – отметил в Telegram-канале Антон Красовский.
«По-моему, один из самых глубоких образов этой войны. Это натурально живая икона, сам собой возникший символ. Очень сильно», – считает Русский читатель.
Олег Царев в своем Telegram-канале был краток: «Шабаш. Они гордятся этим».
Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира.
Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
Журналист Голованов: Молившейся на коленях девушкой среди противников УПЦ оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры
Молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова, рассказал журналист Роман Голованов.
Голованов отметил в своем Telegram-канале, что видео с девушкой, которая стояла на коленях в молитве за беснующихся в Киево-Печерской лавре людей, облетело, наверное, весь мир. Журналист сообщил, что ему удалось узнать, кто эта смелая девушка. По словам Голованова, ею оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова – поэтесса и бард, которая прекрасно поет и играет на гитаре.
Накануне блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.
На Украине решили «переименовать» Севастополь
Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6»
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь.
По его словам, Севастополь должен быть переименован в «объект № 6», после чего Верховная рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)», передает ТАСС.
Данилов предположил, что это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также заявил о необходимости сноса памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака».
Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.
По словам данилова, снос Крымского моста – очередной шаг, за ним идет введение программы «детоксикации» от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны.
По его словам, транспортный переход в городе Керчь надо демонтировать с целью обеспечения полной «свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию».
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На Западе назвали условие прекращения помощи Украине
AP: Запад может отказаться помогать Украине, если та не добьется военного успеха
Страны Запада могут отказаться от помощи Украине в случае, если Киев не добьется успеха с поставленным оружием, сообщили СМИ.
Как рассказал The Associated Press аналитик Барри Хэнтон, если украинские военные не покажут успехи на поле боя, то Запад может отказаться давать Украине дорогое оборудования. По мнению Хэнтона, Украине нужны не одно контрнаступление, чтобы решить конфликт в свою пользу.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед Вооруженными силами Украины цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.
Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.
Выявлены планировавшие теракты в Новой Каховке украинские террористы
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Вскрыта ячейка планировавших теракты в Новой Каховке украинских террористов
Правоохранительные органы раскрыли ячейку планировавших теракты в людных местах Новой Каховки украинских террористов, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в Новой Каховке в местах массового скопления людей. Врио губернатора Херсонской области также сообщил, что обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме.
Сальдо отметил, что, по оперативной информации, целями планировавшихся в Новой Каховке террористических атак были массовое убийство мирных граждан и дискредитация государственного строя.
Врио губернатора выразил глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области.
Напомним, в пятницу ВС России уничтожили в Херсонской области склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны.
Медведев: Власти Украины получат за все содеянное против Киево-Печерской лавры
Замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед божиим.
Как заявил Медведев, он уверен, что киевские власти предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед божиим судом и получат за все содеянное, передает ТАСС.
«Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед его (божиим) судом. И получат за все содеянное», – заявил Медведев.
Ранее в воскресенье верующие собрались в Киево-Печерской лавре на службу, которую возглавит митрополит Онуфрий.
Напомним, в субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.
У ВСУ заметили американскую систему разминирования M58 MICLIC
ВСУ получили американскую систему разминирования M58 MICLIC
Вооруженные силы Украины начали применять американскую спецтехнику M58 MICLIC для проделывания проходов в минных полях, сообщили военкоры.
Появление у ВСУ установок разминирования является еще одним свидетельством подготовки к наступлению, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Уточняется, что MICLIC является аналогом российской установки разминирования УР-77 «Метеорит» и действует по тому же принципу: твердотопливная ракета растягивает по заминированному участку шланг с взрывчатым веществом. В результате подрыва образуется свободная от мин полоса местности длиной 100 и шириной 8 метров.
Ранее на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.
Украинские власти пообещали принудительно эвакуировать детей из Славянска
Администрация пригрозила принудительно эвакуировать детей из Славянска
Власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по воспитанию детей в случае отказа покинуть город Славянск и эвакуировать их принудительно.
Как сообщили в администрации, несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, в связи с чем опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно, передает РИА «Новости».
Уточняется, что эвакуироваться власти предлагают в город Львов и Черкасскую область и.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озабоченность стран Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем несовершеннолетних украинцев в странах Евросоюза.
В храме УПЦ в Хмельницком прихожане обезвредили провокатора в форме ВСУ
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Мужчина, переодетый в военную форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытался сорвать проведение богослужения в храме в Хмельницком, но прихожане быстро обезвредили провокатора, сообщили СМИ.
В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» говорится, что мужчина начал скандалить во время богослужения, его попросили успокоиться и выйти, не нарушая покой святого места, но он не останавливался. После чего прихожане и алтарники (помогающие в храме обычные люди) скрутили буйного провокатора и вывели из храма.
Позже в храм прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали бойца ВСУ.
Медиаэксперт Анатолий Шарий в своем Telegram-канале прокомментировал произошедший инцидент в храме. «Зеленский открыл ящик Пандоры, который долгое время пытался открыть Порошенко. Начать это было проще, чем остановить. Провокации священников УПЦ, ответные избиения священников, однозначно будут и убийства», – добавил он.
Шарий уточнил, что по информации Хмельницкого управления полиции, мужчина во время проведения молитвенной литургии сбросил со стола на пол Евангелие, устроил словесный конфликт в отношении священника, а свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. «А на видео, грамотно снятом, орет какая-то тетка: «Ой, что ж вы военного избиваете!», и якобы неадекватный священник вытаскивает тело из церкви», – подчеркнул эксперт.
Ранее замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед божиим.
Во Франции возмутились новыми тратами на вооружение для Украины
Читатели Le Figaro разозлились из-за покупки Евросоюзом новых вооружений для Украины
Читатели французской газеты Le Figaro возмутила новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, а покупку оплатят США и страны Евросоюза.
«Когда они говорят «оплачено ЕС», подразумевается, что 18% суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю проукраинскую политику», – написал dutch, передает РИА «Новости».
«Конфликт обходится французским налогоплательщикам в 5 млн евро в сутки», – возмутился Anonyme.
«У меня никто не спрашивал, согласен ли я с этими военными приготовлениями. А я не согласен», – заявил twiggy.
«А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!» –съязвил vaudioux14.
Пользователь Steak-frites предупредил, что «когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена».
«К ее виску приставят пистолет, а затем выкинут из круга особо приближенных американских вассалов. Мне жаль людей, которые верили в европейскую эмансипацию, но вообще им следовало узнать, как на самом деле работают трансатлантические отношения. Жизнь не прощает подобной глупости и невежества», – указал читатель.
Ранее военный обозреватель Бай Мэнчэнь в издании The Paper заявил, что страны коллективного Запада ощущают усиленное давление на собственную экономику, промышленность и оборону, так как не могут умерить «аппетит» Киева.
Российские войска за сутки уничтожили под Купянском пять ДРГ ВСУ
Минобороны: Войска группировки «Запад» за сутки уничтожили на Купянском направлении пять ДРГ ВСУ
Войска группировки «Запад» в ходе специальной военной операции на Украине на Купянском направлении за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны. Кроме того, по его словам, огнем орудий «Гиацинт» удалось сорвать ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенного пункта Двуречное, передает ТАСС.
Помимо этого, в районе населенного пункта Гатище разведывательная группа бригады специального назначения обнаружила минометный взвод противника. В результате нанесения удара российской реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожен один миномет. Расчет РСЗО «Ураган» на дальности 25 км уничтожил гаубицу Д-20 ВСУ.
Накануне российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума. Ранее в тот же день ВС России уничтожили под Купянском две ДРГ ВСУ.
Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова перестала выходить на связь
Насельник: Молившаяся на коленях перед провокаторами у Лавры певчая перестала выходить на связь
Молившаяся на коленях перед толпой провокаторов у Киево-Печерской лавры певчая Екатерина Ершова перестала выходить на связь, монахи опасаются, что ее могли задержать украинские силовики, сообщил один из насельников лавры.
Как сообщил источник РИА «Новости», Ершову искали сегодня в том числе и журналисты, но ее нигде нет, скорее всего, ее задержали сотрудники СБУ.
Ранее блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.
Напомним, журналист Роман Голованов рассказал, что молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова.
Российские войска за сутки уничтожили около 400 украинских военных
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Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила около 395 украинских военных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области.
Отмечается, что за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.
В Минобороны указали, что на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка ДНР, Макеевка и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30, добавили в пресс-службе.
По данным ведомства, на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области, отмечается в сообщении.
Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское Донецкой народной республики и Вишневое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицы Д-30 и Д-20, подчеркнули в Минобороны.
Также в ведомстве подчеркнули, что в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация». В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, заявили в пресс-службе.
В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Петровское и Терны ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Как указали в пресс-службе, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое ДНР, Новокраснянка, Варваровка, Кременная ЛНР, Новая Каховка Херсонской област и Великие Выселки Харьковской области.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» на Южно-Донецком направлении отразили комбинированные ракетные удары противника из РСЗО HIMARS и «Смерч».
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца
Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца
Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил общаться с верующими, сообщают украинские СМИ.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел проведет под домашним арестом два месяца, также ему запрещено общаться с верующими, передает РИА «Новости».
Прокуратура требовала от суда арестовать митрополита Павла на 60 дней с ношением электронного браслета и с запретом записывать обращения в соцсетях к верующим, сообщает издание «Союз православных журналистов», передает ТАСС.
Ранее адвокаты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) потребовали отвода судьи из-за отклонения их ходатайства, которое было отклонено.
Напомним, митрополита доставили на повторное заседание суда из больницы.
Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.
В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.