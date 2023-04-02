В храме УПЦ в Хмельницком прихожане обезвредили провокатора в форме ВСУ

Мужчина, переодетый в военную форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытался сорвать проведение богослужения в храме в Хмельницком, но прихожане быстро обезвредили провокатора, сообщили СМИ.

В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» говорится, что мужчина начал скандалить во время богослужения, его попросили успокоиться и выйти, не нарушая покой святого места, но он не останавливался. После чего прихожане и алтарники (помогающие в храме обычные люди) скрутили буйного провокатора и вывели из храма.

Позже в храм прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали бойца ВСУ.

Медиаэксперт Анатолий Шарий в своем Telegram-канале прокомментировал произошедший инцидент в храме. «Зеленский открыл ящик Пандоры, который долгое время пытался открыть Порошенко. Начать это было проще, чем остановить. Провокации священников УПЦ, ответные избиения священников, однозначно будут и убийства», – добавил он.

Шарий уточнил, что по информации Хмельницкого управления полиции, мужчина во время проведения молитвенной литургии, сбросил со стола на пол книгу «Евангелия», устроил словесный конфликт в отношении священника, а свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. «А на видео, грамотно снятом, орет какая-то тетка «ой, что ж вы военного избиваете!» и якобы неадекватный священник вытаскивает тело из церкви», – подчеркнул эксперт.

Ранее замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед божиим.



