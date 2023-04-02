Собор канонической УПЦ в Хмельницком собрались передать раскольникам

Депутат Рады Кравчук заявила о скорой передаче собора канонической УПЦ в Хмельницком украинским раскольникам

Кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в городе Хмельницком передадут так называемой Православной церкви Украины, сообщила депутат Верховной рады Евгения Кравчук.

Кравчук заявила, что для подобной передачи существует «законная процедура – сбор подписей общины». В результате состоятся «определенные перерегистрационные процедуры», после которых собор «перейдет в украинскую церковь». По словам Кравчук, уже «собраны подписи для этого». «Хорошо, что это сделано достаточно быстро», – сказала она.

Кравчук добавила, что в том случае, если передача храмов канонической церкви раскольникам столкнется с какими-либо препятствиями, парламент Украины еще больше упростит процедуру, передает РИА «Новости».

Напомним, сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили кафедральный собор в городе Хмельницком. Перед этим мужчина, переодетый в военную форму вооруженных сил Украины, пытался сорвать богослужение.