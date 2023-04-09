Раскольники начали богослужение в Киево-Печерской лавре

Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний начал богослужение в Трапезном храме

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья проводит Божественную литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, а на улице на территории обители начал службу митрополит канонической УПЦ Онуфрий.

В храме собрались несколько десятков верующих, свидетельствует из видео, которую транслирует ПЦУ в YouTube. На данный момент обстановка спокойная, сотрудники полиции дежурят на территории обители, передает РИА «Новости».

Каноническая Украинская Православная церковь также транслирует богослужение в честь праздника, оно проходит на улице, на территории Лавры, ее возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). На службе присутствуют несколько сотен человек.

Ранее протоиерей Никита Чекман заявил, что каноническая УПЦ подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры, которые находятся сейчас в государственной собственности, вопрос стоит на контроле ПАСЕ.