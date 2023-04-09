Кто заставил Зеленского разжечь на Украине религиозный пожар

За усилением гонений на православных Украины стоят США

Пасхальные праздники обнажили нарастающее религиозное противостояние на Украине. Лидер канонической Украинской православной церкви вынужден был проводить службу буквально на улице, а литургию в отобранном у УПЦ храме проводил глава раскольничьей ПЦУ. Кто и зачем заставляет Зеленского делать то, что ему явно невыгодно - обострять религиозный конфликт?

Одна из горячих тем украинской общественной жизни – вытеснение из общественной жизни Украинской православной церкви. Продолжается противостояние вокруг Киевской и Почаевской лавр, осуществляются захваты храмов по всей стране.

При этом используется наследие Петра Порошенко – закон, позволяющий «общинам» переходить из церкви в церковь. Понятно, никто не проверяет, действительно ли люди, объявившие себя общиной, имеют хоть какое-то отношение к данному храму – ведь никакого «членства» в общине нет.

Сейчас к этому делу подходят творчески. Например, в селе Задубровке в Черновицкой области для захвата храма использовали... труп погибшего на фронте солдата. Группа сторонников раскольничьей Православной церкви Украины притащила гроб к церкви, фактически использовала его как таран, чтобы попасть в церковь. Хорошо хоть двери гробом не ломали...

На фоне всего этого Владимир Зеленский заявляет, что Украина является «территорией самой большой религиозной свободы». Просто нужно защитить украинское общество от «московских манипуляторов религией» и сделать очередной «шаг к укреплению духовной независимости». Это при том, что религией манипулирует именно украинская власть и именно она укрепляет духовную зависимость Украины от Стамбула и Рима.

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Но как же так? Ведь до этого УПЦ Зеленскому не мешала. Более того, предстоятель УПЦ блаженнейший Онуфрий был уверен в добрых намерениях президента Украины и обещал ему поддержку церкви.

Основания так думать у Онуфрия были. Во-первых, в 2019 году Зеленский выдвигался на контрходе с Порошенко, а идея создания ПЦУ и получения томоса об автокефалии была одной из базовых конструкций избирательной кампании экс-президента. То есть если уж Порошенко за, то Зеленский должен был бы как минимум молчать на эту тему. И он молчал.

Во-вторых, Зеленский, насколько можно понять, человек абсолютно не религиозный. Не атеист, не иноверный, а именно нерелигиозный. Религия – не его сфера, он в этом вопросе не разбирался, потому не лез. Иначе говоря, можно было уверенно рассчитывать на то, что Зеленский не будет вмешиваться в противостояние УПЦ и ПЦУ. А значит, в итоге – подыгрывать первой, потому что вторая без админресурса неспособна к росту.

На первых порах ожидания православных оправдались. Например, в июне 2019 года Зеленский призвал «предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве – наша сила и наше будущее!».

Казалось бы, все было хорошо, но тут началась СВО и... понеслось. На УПЦ немедленно начали давить «украинские патриоты» с тем, чтобы она прекратила упоминать патриарха Кирилла и вообще – отказалась от каких-либо связей с Москвой. Война ведь с Россией!

Попытки объяснить, что боевые действия к церкви отношения не имеют и задачей священников является духовное окормление всех православных христиан, на какой бы стороне они ни были, эффекта не имело. «Украинские патриоты» не верят в Бога, они верят в Бандеру. Объяснять им что-либо бессмысленно.

Хуже то, что на этом фоне подняли голову сторонники автокефалии в самой УПЦ, еще не перебежавшие в ПЦУ. И то правда – нельзя жить в обществе и быть свободным от него.

Результатом стала катастрофа – 27 мая прошлого года Собор УПЦ (собирали его, кстати, в тайне) принял решение о разрыве отношений с РПЦ. Почему это катастрофа? В российских СМИ сейчас принято называть УПЦ «канонической». Так вот, с мая прошлого года это, строго говоря, уже не так. Разорвав в одностороннем порядке связи с РПЦ, украинская церковь получила такой же канонический статус, как УПЦ КП «патриарха» Филарета.

Даже у ПЦУ статус выше – ее хотя бы Константинополь признает... Особенно значимой представляется дискуссия относительно мироварения – это один из признаков автокефалии, хотя и не обязательный (ПЦУ этого права по томосу не получила).

С другой стороны, если задачей православного духовенства является сохранение иерархии, то оно и должно маневрировать, идя иногда на нарушение правил. Так, например, было в XVI-XVIII веках, когда православные на землях Речи Посполитой вынуждены были сопротивляться давлению униатов. Однако то, что происходит сейчас, это вовсе не давление со стороны общества и не внутренние проблемы самой УПЦ. Это целенаправленное давление со стороны государства.

Возникает закономерный вопрос – зачем? Ведь это только усиливает раскол в стране, подрывает единство украинского общества в условиях боевых действий.

Как правильно говорит российский политтехнолог Евгений Минченко, нынешнее развитие событий с большой вероятностью может привести к радикализации верующих с обеих сторон: «сейчас на Украине есть почва не только для внутриконфессиональных, но и межконфессиональных расколов, учитывая этническую принадлежность президента».

Тут следует отметить важный момент – еще начале 1990-х УПЦ проиграла информационную борьбу. Вот, например, по данным опроса центра «Социополис» (сейчас не существует), проведенного в октябре-ноябре 2000 года, к УПЦ относили себя 13% опрошенных, к УПЦ-КП – 31%. Реальное соотношение было, как минимум, обратным. Почему? Потому что невоцерковленные люди рассуждали так: у нас независимое государство, столица в Киеве, а значит и патриарх находится там же. Ходили же люди в ту церковь, которая была для них более привычна.

Усиление конфликтов между УПЦ и ПЦУ заставляет делать выбор – не обязательно у пользу УПЦ, но обязательно в сторону радикализации. Результатом же будет усиление внутреннего кризиса на Украине и появление «врагов» там, где их доселе не было.

Украинский политолог Константин Бондаренко и вовсе считает, что кампания против УПЦ властью уже проиграна: «власть привела под лавру людей, которые ее дискредитируют, заявляя, что они сатанисты, язычники.... То, что они делают, это откровенный большевизм 20-х годов прошлого века. Справедливость будет рано или поздно установлена, но не на стороне нынешней власти».

Нужно ли это Зеленскому? Нет. А кому нужно? А вот кому.

Во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием в мае 2021 года особое внимание было уделено вопросу становления ПЦУ, важности «определения общинами своей принадлежности» (т.е. – захвата храмов УПЦ). Глава ПЦУ отметил важность «выдающихся усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ для восстановления территориальной целостности Украины».

США ведут себя на территории Украины как на временно оккупированной территории. С их точки зрения, чем больше будет разрушений (и физических, и моральных), тем больше сил и средств придется тратить России для восстановления этой территории, когда она вернется в ее состав... Сомнений в том, что она вернется, у блинкеных, похоже, нет.