Кто заставил Зеленского разжечь на Украине религиозный пожар

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9 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:55  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Финляндия раздувает российскую угрозу

Деятельность российского консульства на Аландских островах на протяжении многих десятилетий не вызывала вопросов MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press
В Финляндии предложили закрыть российское консульство на Аландских островах. Авторы соответствующей петиции утверждают, что консульство якобы угрожает безопасности Финляндии, а в НАТО заявили о «возможности разведдеятельности на островах». Разговоры о судьбе консульства стали вестись после решения Хельсинки стать членом НАТО. Каковы возможные последствия закрытия консульства и как местные жители настроены в отношении России? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Почему Маргарет Тэтчер не брала в свое правительство женщин

Маргарет Тэтчер железной рукой управляла британским королевством 11 лет PA Images/Reuters
Десять лет назад в Лондоне умерла Маргарет Тэтчер – дочь лавочника и портнихи из английской глубинки, ставшая премьером, баронессой и Железной леди. Тэтчер правила 11 лет. Она приняла бывшую империю, отягощенную комплексом неполноценности, а оставила возрожденной, разбогатевшей и победоносной – если судить по итогам холодной войны. Премьер-министры Лиз Трасс и Тереза Мэй подражали Тэтчер. Но успешно ли? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Арест Трампа открывает ящик Пандоры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Конечно, преследование по кляузному делу о порноактрисе, получавшей отступные взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Подробности...

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
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Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    Кто заставил Зеленского разжечь на Украине религиозный пожар

    За усилением гонений на православных Украины стоят США
    Предстоятель ПЦУ Епифаний и глава Госдепа Блинкен
    		  
    9 апреля 2023, 21:30
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Василий Стоякин

    Пасхальные праздники обнажили нарастающее религиозное противостояние на Украине. Лидер канонической Украинской православной церкви вынужден был проводить службу буквально на улице, а литургию в отобранном у УПЦ храме проводил глава раскольничьей ПЦУ. Кто и зачем заставляет Зеленского делать то, что ему явно невыгодно - обострять религиозный конфликт?

    Одна из горячих тем украинской общественной жизни – вытеснение из общественной жизни Украинской православной церкви. Продолжается противостояние вокруг Киевской и Почаевской лавр, осуществляются захваты храмов по всей стране.

    При этом используется наследие Петра Порошенко – закон, позволяющий «общинам» переходить из церкви в церковь. Понятно, никто не проверяет, действительно ли люди, объявившие себя общиной, имеют хоть какое-то отношение к данному храму – ведь никакого «членства» в общине нет.

    Сейчас к этому делу подходят творчески. Например, в селе Задубровке в Черновицкой области для захвата храма использовали... труп погибшего на фронте солдата. Группа сторонников раскольничьей Православной церкви Украины притащила гроб к церкви, фактически использовала его как таран, чтобы попасть в церковь. Хорошо хоть двери гробом не ломали...

    На фоне всего этого Владимир Зеленский заявляет, что Украина является «территорией самой большой религиозной свободы». Просто нужно защитить украинское общество от «московских манипуляторов религией» и сделать очередной «шаг к укреплению духовной независимости». Это при том, что религией манипулирует именно украинская власть и именно она укрепляет духовную зависимость Украины от Стамбула и Рима.

    Но как же так? Ведь до этого УПЦ Зеленскому не мешала. Более того, предстоятель УПЦ блаженнейший Онуфрий был уверен в добрых намерениях президента Украины и обещал ему поддержку церкви.

    Основания так думать у Онуфрия были. Во-первых, в 2019 году Зеленский выдвигался на контрходе с Порошенко, а идея создания ПЦУ и получения томоса об автокефалии была одной из базовых конструкций избирательной кампании экс-президента. То есть если уж Порошенко за, то Зеленский должен был бы как минимум молчать на эту тему. И он молчал.

    Во-вторых, Зеленский, насколько можно понять, человек абсолютно не религиозный. Не атеист, не иноверный, а именно нерелигиозный. Религия – не его сфера, он в этом вопросе не разбирался, потому не лез. Иначе говоря, можно было уверенно рассчитывать на то, что Зеленский не будет вмешиваться в противостояние УПЦ и ПЦУ. А значит, в итоге – подыгрывать первой, потому что вторая без админресурса неспособна к росту.

    На первых порах ожидания православных оправдались. Например, в июне 2019 года Зеленский призвал «предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве – наша сила и наше будущее!».

    Казалось бы, все было хорошо, но тут началась СВО и... понеслось. На УПЦ немедленно начали давить «украинские патриоты» с тем, чтобы она прекратила упоминать патриарха Кирилла и вообще – отказалась от каких-либо связей с Москвой. Война ведь с Россией!

    Попытки объяснить, что боевые действия к церкви отношения не имеют и задачей священников является духовное окормление всех православных христиан, на какой бы стороне они ни были, эффекта не имело. «Украинские патриоты» не верят в Бога, они верят в Бандеру. Объяснять им что-либо бессмысленно.

    Хуже то, что на этом фоне подняли голову сторонники автокефалии в самой УПЦ, еще не перебежавшие в ПЦУ. И то правда – нельзя жить в обществе и быть свободным от него.

    Результатом стала катастрофа – 27 мая прошлого года Собор УПЦ (собирали его, кстати, в тайне) принял решение о разрыве отношений с РПЦ. Почему это катастрофа? В российских СМИ сейчас принято называть УПЦ «канонической». Так вот, с мая прошлого года это, строго говоря, уже не так. Разорвав в одностороннем порядке связи с РПЦ, украинская церковь получила такой же канонический статус, как УПЦ КП «патриарха» Филарета.

    Даже у ПЦУ статус выше – ее хотя бы Константинополь признает... Особенно значимой представляется дискуссия относительно мироварения – это один из признаков автокефалии, хотя и не обязательный (ПЦУ этого права по томосу не получила).

    С другой стороны, если задачей православного духовенства является сохранение иерархии, то оно и должно маневрировать, идя иногда на нарушение правил. Так, например, было в XVI-XVIII веках, когда православные на землях Речи Посполитой вынуждены были сопротивляться давлению униатов. Однако то, что происходит сейчас, это вовсе не давление со стороны общества и не внутренние проблемы самой УПЦ. Это целенаправленное давление со стороны государства.

    Возникает закономерный вопрос – зачем? Ведь это только усиливает раскол в стране, подрывает единство украинского общества в условиях боевых действий.

    Как правильно говорит российский политтехнолог Евгений Минченко, нынешнее развитие событий с большой вероятностью может привести к радикализации верующих с обеих сторон: «сейчас на Украине есть почва не только для внутриконфессиональных, но и межконфессиональных расколов, учитывая этническую принадлежность президента».

    Тут следует отметить важный момент – еще начале 1990-х УПЦ проиграла информационную борьбу. Вот, например, по данным опроса центра «Социополис» (сейчас не существует), проведенного в октябре-ноябре 2000 года, к УПЦ относили себя 13% опрошенных, к УПЦ-КП – 31%. Реальное соотношение было, как минимум, обратным. Почему? Потому что невоцерковленные люди рассуждали так: у нас независимое государство, столица в Киеве, а значит и патриарх находится там же. Ходили же люди в ту церковь, которая была для них более привычна.

    Усиление конфликтов между УПЦ и ПЦУ заставляет делать выбор – не обязательно у пользу УПЦ, но обязательно в сторону радикализации. Результатом же будет усиление внутреннего кризиса на Украине и появление «врагов» там, где их доселе не было.

    Украинский политолог Константин Бондаренко и вовсе считает, что кампания против УПЦ властью уже проиграна: «власть привела под лавру людей, которые ее дискредитируют, заявляя, что они сатанисты, язычники.... То, что они делают, это откровенный большевизм 20-х годов прошлого века. Справедливость будет рано или поздно установлена, но не на стороне нынешней власти».

    Нужно ли это Зеленскому? Нет. А кому нужно? А вот кому.

    Во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием в мае 2021 года особое внимание было уделено вопросу становления ПЦУ, важности «определения общинами своей принадлежности» (т.е. – захвата храмов УПЦ). Глава ПЦУ отметил важность «выдающихся усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ для восстановления территориальной целостности Украины».

    США ведут себя на территории Украины как на временно оккупированной территории. С их точки зрения, чем больше будет разрушений (и физических, и моральных), тем больше сил и средств придется тратить России для восстановления этой территории, когда она вернется в ее состав... Сомнений в том, что она вернется, у блинкеных, похоже, нет.

     
     
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