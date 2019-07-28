Зеленский обратился к церковным лидерам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал День крещения Руси историческим событием, которое стало «мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития».

«Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве – наша сила и наше будущее!» – написал он в Twitter.

На Украине в настоящее время действует только одна каноническая православная церковь – Украинская православная церковь Московского патриархата.

Напомним, в декабре 2018 года при активном вмешательстве украинских властей в Киеве прошел так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические религиозные структуры – Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь – объявили о создании «новой церкви», так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций». В июле сообщалось, что Константинополь обложил приходы «Православной церкви Украины» огромной данью.

Между тем на Украине произошел новый раскол между раскольническими организациями. «Патриарх» Филарет восстановил «Украинскую православную церковь Киевского патриархата», создал собственный синод и признал ПЦУ неканонической церковью.

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