Филарет создал собственный синод

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) создает собственный синод, заявил глава раскольнической УПЦ КП Филарет на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, он решил отмежеваться от новой церковной структуры –Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является, передает Би-Би-Си Украина.

«От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся», – заявил Филарет.

Также он добавил, что Киевского патриархата есть свой синод, в который входят все архиереи церкви, а решения синода ПЦУ их не касаются.

Кроме того, Филарет заявил, что ПЦУ осуществляет рейдерские захваты храмов УПЦ КП. По его словам, если украинские власти не будут защищать его церковь, он намерен обратиться к европейской общественности.

«Все имущество, которое принадлежало Киевской патриархии, остается в нашей церкви. ПЦУ начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы. Уже захватили Феодосиевский мужской монастырь, Успенскую церковь в Киеве, планируется захват Владимирского собора», – уточнил он.

Накануне ПЦУ лишила Филарета канонических прав, при этом решила оставить его своим архиереем. Также ПЦУ подчинила себе все парафии и монастыри, которыми заведовал непосредственно Филарет.

Филарет попросил главу МВД Украины Арсена Авакова защитить его церковную организацию от противоправных действий ПЦУ.

Напомним, Филарет Денисенко на проходящем в Киеве поместном соборе восстановил независимость Украинской православной церкви Киевского патриархата и отказался от условий томоса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о действиях Филарета против ПЦУ.

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