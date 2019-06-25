Филарет создал собственный синод

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25 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России

Давид Кацарава - один из тех, кто устроил провокацию с российской делегацией в парламенте ГрузииФото: facebook.com/David-Katsarava
Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии. Политики и рядовые граждане Грузии тем самым признаются в самом гнусном цинизме: им важна в первую очередь территория, а мнение живущих на этой земле людей не имеет никакого значения. Тем интересней то, как в таких случаях поступает Россия. Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...

«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...
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            Филарет создал собственный синод

               25 июня 2019, 13:33
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Евгения Шестак

            Версия для печати  •
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            Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) создает собственный синод, заявил глава раскольнической УПЦ КП Филарет на пресс-конференции в Киеве.

            По его словам, он решил отмежеваться от новой церковной структуры –Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является, передает Би-Би-Си Украина.

            «От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся», – заявил Филарет.

            Также он добавил, что Киевского патриархата есть свой синод, в который входят все архиереи церкви, а решения синода ПЦУ их не касаются.

            Кроме того, Филарет заявил, что ПЦУ осуществляет рейдерские захваты храмов УПЦ КП. По его словам, если украинские власти не будут защищать его церковь, он намерен обратиться к европейской общественности.

            «Все имущество, которое принадлежало Киевской патриархии, остается в нашей церкви. ПЦУ начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы. Уже захватили Феодосиевский мужской монастырь, Успенскую церковь в Киеве, планируется захват Владимирского собора», – уточнил он.

            Накануне ПЦУ лишила Филарета канонических прав, при этом решила оставить его своим архиереем. Также ПЦУ подчинила себе все парафии и монастыри, которыми заведовал непосредственно Филарет.

            Филарет попросил главу МВД Украины Арсена Авакова защитить его церковную организацию от противоправных действий ПЦУ.

            Напомним, Филарет Денисенко на проходящем в Киеве поместном соборе восстановил независимость Украинской православной церкви Киевского патриархата и отказался от условий томоса.

            Газета ВЗГЛЯД подробно писала о действиях Филарета против ПЦУ.

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