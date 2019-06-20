Филарет на соборе восстановил Киевский патриархат

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20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 16:42  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Джордж Сорос использует цыган как подрывную силу

Цыганские общины остаются одной из самых криминализированных социальных групп в современной ЕвропеФото: Mihai Barbu/Reuters
Одним из главных защитников цыган в Европе был и остается Джордж Сорос. Однако инвестиции скандального олигарха не привели к процветанию кочующих диаспор – они по-прежнему маргинализуются и вызывают опасное раздражение у местных жителей. С учетом конфликта в Чемодановке самое время задаться вопросом – как именно Сорос планирует использовать опекаемых им цыган? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
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Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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            Филарет на соборе восстановил Киевский патриархат

            20 июня 2019, 15:41

            Текст: Евгения Шестак

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            Бывший глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко на проходящем в Киеве поместном соборе восстановил независимость УПЦ КП и отказался от условий томоса.

            «Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора, поскольку это был не Поместный собор, а сбор подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея», – приводит текст постановления поместного собора УПЦ-КП «Интерфакс-Украина».

            В постановлении указаны основные 10 пунктов, на основании которых церковь Киевского патриархата отменяет Поместный собор 15 декабря, на котором была создана ПЦУ.

            Также в документе есть пункт, в котором указывается, что выданный Украине Томос не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит Украину в зависимость от Вселенского патриархата.

            Утверждается, что УПЦ-КП «зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность». Кроме того, в постановлении говорится, что епархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

            Кроме того, главой УПЦ-КП продолжает быть патриарх Киевский и всея Руси Филарет, «избранный пожизненно на Поместном соборе УПЦ Киевского патриархата 20-22 октября 1995 года».

            «Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытку решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание томоса об автокефалии Православной церкви Украины», – говорится в постановлении.

            Между тем, архиепископ Черниговский и Нежинский «новой церкви» Евстратий Зоря заявил, что созванное Филаретом собрание не будет иметь последствий, о которых ранее заявляли в ПЦУ.

            «Никаких последствий для ПЦУ это собрание не имеет, ни юридических, ни канонических, потому что это собрание было созвано по личному желанию Филарета», – сказал Зоря в эфире телеканала «Прямой».

            Ранее Филарет Денисенко впервые открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической, так как ее не признает ни одна из поместных церквей, кроме Константинополя.

            Ранее прошел поместный собор для восстановления УПЦ КП. В ПЦУ заявили, что Филарет может быть отлучен от церкви во второй раз, если проведет собор своего Киевского патриархата.

            Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что между ним и Филаретом (Денисенко) произошел конфликт. После этого Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.


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