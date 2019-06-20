Филарет на соборе восстановил Киевский патриархат

Бывший глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко на проходящем в Киеве поместном соборе восстановил независимость УПЦ КП и отказался от условий томоса.

«Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора, поскольку это был не Поместный собор, а сбор подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея», – приводит текст постановления поместного собора УПЦ-КП «Интерфакс-Украина».

В постановлении указаны основные 10 пунктов, на основании которых церковь Киевского патриархата отменяет Поместный собор 15 декабря, на котором была создана ПЦУ.

Также в документе есть пункт, в котором указывается, что выданный Украине Томос не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит Украину в зависимость от Вселенского патриархата.

Утверждается, что УПЦ-КП «зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность». Кроме того, в постановлении говорится, что епархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

Кроме того, главой УПЦ-КП продолжает быть патриарх Киевский и всея Руси Филарет, «избранный пожизненно на Поместном соборе УПЦ Киевского патриархата 20-22 октября 1995 года».

«Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытку решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание томоса об автокефалии Православной церкви Украины», – говорится в постановлении.

Между тем, архиепископ Черниговский и Нежинский «новой церкви» Евстратий Зоря заявил, что созванное Филаретом собрание не будет иметь последствий, о которых ранее заявляли в ПЦУ.

«Никаких последствий для ПЦУ это собрание не имеет, ни юридических, ни канонических, потому что это собрание было созвано по личному желанию Филарета», – сказал Зоря в эфире телеканала «Прямой».

Ранее Филарет Денисенко впервые открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической, так как ее не признает ни одна из поместных церквей, кроме Константинополя.

Ранее прошел поместный собор для восстановления УПЦ КП. В ПЦУ заявили, что Филарет может быть отлучен от церкви во второй раз, если проведет собор своего Киевского патриархата.

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что между ним и Филаретом (Денисенко) произошел конфликт. После этого Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.