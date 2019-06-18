Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины

«Патриарх» так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко в интервью «Украинскому радио» впервые открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической, так как ее не признает ни одна из поместных церквей, кроме Константинополя.

«Не называйте ПЦУ канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом. Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей. Так какая же она каноничная, когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского патриарха?» – передает слова Филарета РИА «Новости».

Он заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей ввел его паству «в заблуждение». Он еще раз повторил, что ни одна церковь не признает ПЦУ: не только Русская, «но и Элладская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская, Грузинска».

«Никто не признает. И потому хвастаться тем, что у нас есть томос об автокефалии, не стоит», – подчеркнул Денисенко.

Он напомнил, что 10 июня, когда глава «новой церкви» Епифаний поздравлял с именинами патриарха Варфоломея, там были и представители Александрийского патриарха, Иерусалимской и Элладской церквей, но они не служили вместе с ним, потому что не признают его как канонического главу церкви.

Кроме того, Филарет заявил, что был и остается «патриархом». Он не признал факта снятия с него Константинопольским патриархом анафемы в 2018 году, так как, считает Филарет, «никакой анафемы в отношении него не было».

Реального объединения всего украинского православия, по его мнению, в ходе объединительного собора не произошло. Два присоединившихся епископа канонической УПЦ фактически не имели приходов, это были всего лишь два из 90 епископов УПЦ.

«Филарет прозрел и почти в точности повторил то, что мы утверждаем с момента т.н. «объединительного собора», – заметил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Филарет рассылает приглашения на собор для восстановления УПЦ КП. При этом он может быть отлучен от церкви во второй раз, если проведет собор своего Киевского патриархата.

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что между ним и Филаретом (Денисенко) произошел конфликт. После этого Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.