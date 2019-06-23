Филарет попросил у Авакова защиты от ПЦУ

«Патриарх» неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет попросил главу МВД Украины Арсена Авакова защитить его церковную организацию от противоправных действий «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

«Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство», – передает ТАСС обращение Филарета.

Он пожаловался, в частности, на попытку представителей ПЦУ силой захватить помещение Свято-Феодосийского монастыря и помещения Успенского храма в Киеве. Также Филарет утверждает, что ПЦУ якобы выселила архимандрита Андрея (Маруцака) за участие в Соборе Киевского патриархата.

Напомним, 20 июня Филарет Денисенко восстановил независимость неканонической УПЦ КП и отказался от условий томоса.

Ранее он также открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической, так как ее не признает ни одна из поместных церквей, кроме Константинополя.

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) говорил, что между ним и Филаретом произошел конфликт.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о действиях Филарета против ПЦУ.