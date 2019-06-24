ПЦУ лишила Филарета канонических прав

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) лишила патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета канонических прав.

При этом «новая церковь» Украины решила оставить Филарета своим архиереем, передает ТАСС.

Перед этим Филарет не появился на заседании синода ПЦУ, которое началось в понедельник в Доме митрополита. Митрополит ПЦУ Епифаний является на заседании председателем. В состав синода входят 12 членов, трое из них являются постоянными: митрополит Макарий, митрополит Симеон и патриарх Филарет.