Константинополь обложил приходы ПЦУ огромной данью

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что Константинопольский патриархат не смог получить от Украины обещанные Петром Порошенко церкви и решил обложить приходы так называемой Православной церкви Украины «налогом» в размере от 4 до 20 тыс. евро.

В программе «Радар» на телеканале NewsOne утверждается, что представители Константинополя выходили на связь с Зеленским, чтобы выяснить, будет ли он верен обещаниям предыдущего президента Украины Петра Порошенко о передаче святынь Константинопольскому патриархату.

«Не получилось. И Эммануил (митрополит Галльский Эммануил – ред.) выставил Епифанию счет», – заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

По данным телеканала, Константинополь обязал платить за томос каждый приход ПЦУ – от 4 до 20 тыс. евро с одного прихода.

Антоний пояснил, что представители Константинопольского патриархата посчитали, сколько приходов получилось при «объединении» Православной церкви Украины, и исходя из их количества наложили «дань».

По словам митрополита, именно поэтому Филарет «поднял бучу».

Телеканалу подтвердил эту информацию неназванный настоятель одной из церквей ПЦУ. По его словам, Константинополю должны выплатить в совокупности 28 млн евро.

Напомним, в «новой церкви» Украины происходит раскол – «патриарх» Филарет восстановил «Украинскую православную церковь Киевского патриархата», создал собственный синод и признал ПЦУ неканонической церковью.

Главу ПЦУ митрополита Епифания он назвал Иудой.