Филарет назвал Епифания Иудой

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет назвал предателем своего ученика Епифания, который является главой новой церковной структуры в стране – Православной церкви Украины.

Во время интервью журналист «Страны» задал Филарету вопрос о том, в чем кроются причины его конфликта с Епифанием.

«Ответ такой: почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос. Христос воспитывал Иуду, дал ему дар совершать чудеса и учил его. И тот с другими апостолами признавал Иисуса Христа Сыном Божьим, а потом пошел и продал своего учителя за 30 сребреников», – заявил глава УПЦ КП.

«Я думал, он достойным будет. Думал, но ошибся. А понял я это после того, как он стал предстоятелем: он меня откинул и стал уничтожать Киевский патриархат ради угождения Константинополю», – добавил Филарет.

Он заявил, что для него не имеет значения, считает ли его Епифаний кем-то в ПЦУ. Также Филарет не впервые высказал мнение, что УПЦ КП до сих пор существует.

Ранее «патриарх» раскольнической церкви назвал Епифания незаконным сыном митрополита Даниила Чокалюка.