Украинский «патриарх» раскрыл семейный секрет главы «Православной церкви Украины»

Патриарх так называемого Киевского патриархата Филарет заявил, что глава «Православной церкви Украины» митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.

«Он является родственником покойного митрополита Даниила Чокалюка. Епифаний является незаконным сыном Даниила, и воспитан Епифаний был в семье Чокалюков. Доказательства этому уже есть», – передает слова Филарета РЕН-ТВ.

Даниил (в миру – Богдан) Чокалюк умер в 2005 году в Ровно. Митрополит, ректор Киевской духовной академии, член синода неканонической УПЦ КП. Неоднократно встречался с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Отец Чокалюка – протоиерей Михаил Чокалюк, украинский националист.

Ранее ПЦУ лишила патриарха неканонической УПЦ КП Филарета канонических прав.

20 июня Филарет восстановил независимость неканонической УПЦ КП и отказался от условий томоса, также он открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической, так как ее не признает ни одна из поместных церквей.

Глава ПЦУ Епифаний признавал, что между ним и Филаретом произошел конфликт.