Главу департамента госзакупок Минобороны Украины сняли с должности

Депутат Рады сообщила об увольнении главы департамента госзакупок Минобороны Украины

Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен с занимаемой должности, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

По ее словам, антикоррупционный комитет заслушал министра обороны Алексея Резникова по вопросу закупок питания для военнослужащих. Глава ведомства не имеет юридических претензий к авторам журналистского расследования о коррупции, передает РИА «Новости».

Между тем, добавила Радина, был уволен директор департамента закупок министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Вячеслав Шаповалов.

Депутат со ссылкой на Резникова сообщила также, что сейчас питание военнослужащих осуществляется по контрактам прошлого года. При этом обнародованный журналистами документ относится к приложению к одному из новых контрактов, который еще не действует.

В Минобороны Украины заявили, что в этом и других контрактах выявлены ошибки и для их исправления осуществляются проверки и экспертиза цен.

Напомним, украинские СМИ опубликовали материал о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей питанием: закупки провизии производились по завышенным ценам.

Минобороны Украины заявило, что информация не соответствует действительности, однако пообещало провести проверку.