Экс-депутат Рады заявил о воровстве западной помощи на Украине

Экс-депутат Рады: Из выделяемых США денег в лучшем случае 20% идет на помощь Украине

Из денег, которые выделяются Вашингтоном, в лучшем случае 20% идет непосредственно на поддержку Украины. Система государственного надзора за расходами на Украине окончательно перестала работать, поскольку «в военное время», дескать, не до того. Вот под шумок и воруют, заявил газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Цифра в 400 млн (украденных денег) кажется вполне правдоподобной на фоне общего потока финансов, который хлынул на Украину после начала СВО, тем более что речь идет в данном случае только про поставки дизеля. Это только на дизеле и только те эпизоды, которые стали известны источникам Херша. Так что сумма выглядит еще достаточно скромно», – сказал он, комментируя заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение присвоили 400 млн долларов американской помощи на закупку топлива.

«Думаю, в Белом доме прекрасно знают схемы, о которых упоминает Херш, знают, что Украина превратилась в огромную прачечную по отмыванию денег», – сказал он.

«Херш говорит, что директор ЦРУ лично передал Зеленскому список из 35 коррумпированных чиновников и генералов. Если так, то я не понимаю, почему список был такой короткий. Коррумпированные чиновники вмонтированы во все структуры киевской власти, что для Вашингтона это очень удобно. Такие чиновники – на крючке у американцев, а значит, полностью управляемы». – сказал Килинкаров.

«Если то, что говорит Херш, правда, то дело было, скорее всего, минувшей зимой. Помните, какой скандал поднялся в январе на Украине? Тогда выяснилось, что команда министра обороны Резникова ворует из солдатского котелка, завышая цены на продукты питания для армии. Строго говоря, в скандал попал не сам Резников, а его заместитель Шаповалов. Но вы же понимаете, что без ведома министра никто никаких масштабных схем реализовывать не будет. И уже вопрос о его увольнении был предрешен. Но тут министр обороны США Ллойд Остин назвал Резникова «нашим другом», и этого оказалось достаточно, чтобы тот остался на своем посту», – добавил бывший депутат Рады.

Он подчеркнул, что если даже на Украине каких-то управленцев увольняют, то увольняют не за коррупцию, а просто за недоработки. «А в целом кадровую политику формируют американцы, еще с 2014 года», – заключил Килинкаров.

Напомним, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш утверждает, что Зеленский покупает российское топливо, это оплачивается за счет американских налогоплательщиков. За счет этих махинаций Зеленский и его окружение присвоили 400 млн долларов американской помощи, заявил журналист.