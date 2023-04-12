Херш уличил Зеленского в присвоении 400 млн долларов американской помощи

Мирошник: Ставший бездной для ВСУ Артемовск отдаляет контрнаступление Украины

Масштабные действия ВСУ на юге становятся невозможными из-за неудач в районе Артемовска. Это не устраивает США, ведь текущий кризис фактически стал частью внутренней политики Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться этим летом.

«Отыскать правду о военных планах противника в том информационном шуме, который создают западные СМИ и политики, практически невозможно. Слова Дениса Шмыгаля – это лишь капля в общем потоке данных. Задача подобных заявлений проста – манипуляция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Украина ведет активную работу с массовым сознанием россиян. Информация о том, что контрнаступление начнется летом, может создать мнимую иллюзию безопасности. А ВСУ в это время начнут атаку, например, весной. Позволять им безнаказанно проводить подобные «оперативные игры» нельзя, поэтому наша разведка активно проверяет все данные», – отмечает эксперт.

«Но так или иначе, контрнаступление Украины действительно столкнулось с рядом проблем. Администрация Зеленского долгое время готовила масштабную атаку на южном направлении. Но в настоящий момент имеется «болевая точка» в виде Артемовска. Напомню, городу местные политики придали глубокое идеологическое значение», – подчеркивает собеседник.

«В связи с этим Зеленский отчаянно пытается сохранить присутствие ВСУ хотя бы в нескольких районах этого населенного пункта – личный состав и техника активно перебрасываются с других направлений к Артемовску. Особых результатов это не приносит, город становится бездной, в которой канут западные ресурсы», – акцентирует Мирошник.

«Разумеется, столь вольное обращение с имеющимся военным потенциалом оттягивает начало контрнаступления. Сложившаяся ситуация злит американцев, ведь они как никто другой заинтересованы в скорейших «победоносных» действиях ВСУ», – считает собеседник.

«Администрация Байдена отправляет в зону конфликта колоссальные объемы средств. Американскому населению, соответственно, необходимо показать конкретные результаты. Украина стала частью внутренней политики Штатов, но особых дивидендов демократам до сих пор не принесла. Приходится Байдену Зеленского «подгонять», – резюмирует Мирошник.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже этим летом. Он подчеркнул, что союзники осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов», в связи с чем никакого давления на администрацию Зеленского со стороны западных стран не оказывается.

Политик отметил, что ВСУ нуждается в больших количествах артиллерии и боеприпасов. По его словам, для успешной атаки необходимы также и ракеты средней и большой дальности, танки, истребители.

Напомним, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне контрнаступления ВСУ ожидают в ближайшие недели. Об этом же в одном из интервью говорил и госсекретарь страны Энтони Блинкен. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не считать планируемую атаку «решающим сражением».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему слухи о масштабном наступлении ВСУ являются ложью Пентагона, а также объясняла, почему американская молодежь верит в победу России на Украине.

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