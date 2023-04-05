Американский журналист отметил особенность расследования ЦРУ взрывов на «Северных потоках»

Журналист Херш: ЦРУ фокусирует внимание на любых подозреваемых по «Северным потокам», кроме Байдена

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах «Северный поток» являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.

Херш отметил многих сотрудников ЦРУ, которые сливают фальшивые истории СМИ, что стало успешной попыткой сфокусировать мир на любых возможных подозреваемых, кроме того, кто казался самым логичным, – президента США, передает ТАСС.

Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.