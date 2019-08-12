Радикалы из полка «Азов» пригрозили Порошенко тюрьмой

Бывшие участники националистического полка «Азов» (группировки, на многих лидеров и участников которой в России заведены уголовные дела) заявили, что экс-президента Украины Петра Порошенко ждет тюремный срок за хищения в госконцерне «Укроборонпром».

«Петр Алексеевич, перед вами именно та тройка «азовцев», добровольцев, которые никогда не оставят тебя в покое», – заявил бывший боец «Азова» Олег Толмачев в видеообращении. Его слова передает РИА «Новости».

Толмачев заявил, что Порошенко «будет сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины».

Бывшие участники группировки напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский «обещал посадить Порошенко в тюрьму» по делу Укроборонпрома, однако этого пока не происходит.

«Если этого не сделает Зеленский, если этого не сделает нынешняя власть, это сделаем мы», – заявил другой представитель организации Дмитрий Кухарчук.

Третий автор обращения Никита Макеев, который несколько дней назад пытался вручить Порошенко бракованный простреленный бронежилет, заявил, что бывшему главе украинского государства придется ответить за каждый некачественный патрон и за каждую бракованную вещь, поставленную армии.

Ранее сообщалось, что штаб украинской «Операции объединенных сил» решил вывести с позиций в Донбассе подразделения националистического полка «Азов».

Перед выборами на Украине разгорелся коррупционный скандал вокруг государственного концерна «Укроборонпром».

Против экс-президента Украины возбуждено 11 уголовных дел. Сам Порошенко, однако, утверждает, что в отношении него не заводили никаких дел.

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