В ДНР сообщили о планах ВСУ по выводу полка «Азов»

Штаб украинской «Операции объединенных сил» решил вывести с позиций подразделения националистического полка «Азов» (ультраправой группировки, на многих лидеров и участников которой в России заведены уголовные дела), об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Украинские военные провели экстренное совещание по оценке деятельности одного из подразделений полка на Горловском направлении.

«Причиной экстренного сбора главных руководителей СБУ, Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины стали действия азовцев, выражавшиеся в полном отказе нацистов согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и Штабом оккупационных сил в вопросах применения оружия», – сообщил Басурин, передает «Звезда».

Он пояснил, что на совещании руководители приняли решение вывести подразделения и отправить их в Мариуполь.

«Без разрешения министра МВД Украины Арсена Авакова и командующего Национальной гвардией Николая Балана командование оккупационных войск не может выполнить этот приказ», – уточнил представитель Народной милиции ДНР.

Предложения о выводе были направлены Авакову и Балану, но в штабе «ООС» сомневаются насчет положительного решения этого вопроса, так как незаконная деятельность «Азова», по словам Басурина, приносит главам ведомств доход.

«Наиболее веским поводом для принятия решения о выводе нацистов стало выявление фактов установки мин на маршрутах движения подразделений 30-й бригады, а также проведения местным населением сельскохозяйственных работ. На одной из таких закладок подорвались три боевика из 30-й бригады, получившие тяжелые ранения», – добавил Басурин.

Напомним, в Донбассе вступило в силу соглашение о прекращении огня, которое было сорвано ВСУ в течение суток после наступления перемирия.