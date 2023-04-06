Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»

Эксперты: Запад пошел на повышение ставок в давлении на Китай

Политолог Лукьянов: Запад пошел на повышение ставок в давлении на Китай

Европе невыгодно расторгать экономические связи с Пекином. Однако под давлением США им придется пожертвовать собственными интересами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Федор Лукьянов и Евгений Минченко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай. В Париже заявляют, что он попытается «надавить» на Си Цзиньпина с требованием ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.

«У Макрона и Ляйен «надавить» на Китай уже не получится. Масштаб у Пекина не тот, чтобы перед кем-то выслуживаться, тем более перед ЕС. Европа в лице этих двух политиков в данном случае может выполнять только одну функцию – выражать позицию Вашингтона. Но проблема в том, что странам Старого Света было бы выгодно выстроить адекватные отношения с Китаем, чего не скажешь о логике США», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Мы имеем дело с ситуацией, в которой американский сюзерен конкурирует с восточным соперником, что требует некоторой лояльности от европейского вассала. Что-либо делать на международной арене без Штатов ЕС не может и, откровенно говоря, не хочет. Приходится подстраиваться под линию Белого дома», – отмечает эксперт.

«Таким образом, визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен носит лишь одну задачу – продемонстрировать США, что Европа до сих пор сохраняет возможность коммуникации с Пекином. Интересно, что ЕС перенимает риторику Вашингтона, вбрасывая в публичное поле сильные заявления о том, как себя должен вести Китай», – подчеркивает политолог.

«Это Пекину, конечно, не нравится. Поднебесная не привыкла обсуждать что-то под пристальным взором общественности. Подобная практика существенно осложняет отношения Евросоюза и КНР и в теории может вызвать ответ со стороны Китая. Однако Пекин сам не намерен обострять ситуацию, ведь у Китая к Евросоюзу сохраняется чисто экономический интерес», – акцентирует собеседник.

«Здесь также заметно желание Поднебесной вернуться к хорошо отработанной практике – обсуждать экономику, вынося за скобки политику. Тем не менее Европа не способна вести дела как прежде – ощущается давление США. В связи с этим именно Запад будет идти на «повышение ставок», требуя от Китая все больших реверансов, на что КНР пойти не может», – отмечает эксперт.

«Подчеркну, что реальных рычагов экономического давления на Поднебесную у ЕС нет. Отношения Брюсселя и Пекина в финансовом плане достаточно тесные, и все, что может сделать Европа – это постепенно разрывать имеющиеся связи. Это не будет выгодно странам Старого Света, но как показала ситуация с Россией, подобное их не особо волнует», – подчеркивает Лукьянов.

«Китай – один из крупнейших торговых партнеров ЕС. В связи с этим говорить о каком-либо давлении со стороны Брюсселя на Пекин неуместно. Вероятно, будет вестись стандартная процедура политического торга. В частности, КНР все еще зависима от голландских микрочипов, заменить которые достаточно сложно», – говорит Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Таким образом Европа сохраняет некоторые рычаги воздействия на Китай, но кардинально изменить позицию Поднебесной не сможет. Объем торговых отношений Пекина и Брюсселя остается немаленьким, и как-либо портить сложившиеся связи ЕС попросту невыгодно», – отмечает эксперт.

«Однако мы наблюдали, как Европа разрывала взаимодействие с Россией. Очевидно, что в настоящий момент отказаться от связей с США Старый Свет не может, из-за чего он вынужден проводить политику, которая все больше укрепляет зависимость ЕС от Вашингтона», – резюмирует Минченко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом. Издание The Wall Street Journal пишет, что французский лидер попытается надавить на Си Цзиньпина, чтобы убедить того ограничить поддержку России в конфликте на Украине

По мнению газеты, представители ЕС решили помешать КНР перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах». Вместе с Макроном в Китай отправилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что должно стать намеком на то, что позиция Поднебесной в отношении России может плохо сказаться на торговых связях с Евросоюзом.

Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату. «У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам КНР, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркивает он.

Напомним, в марте состоялся трехдневный визит главы КНР в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».

В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.

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