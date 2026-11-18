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Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых преступников Франции
Испанские агенты Национальной полиции задержали в аэропорту Мадрид-Барахас одного из самых разыскиваемых преступников Франции, скрывавшегося с июля 2024 года после неявки обратно в тюрьму.
Агенты Национальной полиции Испании задержали в аэропорту имени Адольфо Суареса Мадрид-Барахас одного из самых разыскиваемых беглецов, которого искали французские власти, сообщается в пресс-релизе ведомства. Разыскиваемый с июля 2024 года преступник не вернулся в тюрьму после отпуска и отбывал наказание за незаконное хранение военного оружия и боеприпасов, торговлю наркотиками и отмывание денег в составе преступной организации, сообщается на сайте полиции.
По данным правоохранителей, первоначальные мероприятия по его поиску велись в Малаге, где было установлено, что он проживал в одном из муниципалитетов Барселоны. Когда полиция прибыла туда, выяснилось, что беглец спешно покинул конспиративное жилье, воспользовавшись логистической поддержкой окружения, которое обеспечивало его поддельными документами, арендованными на третьих лиц домами и автомобилями, чтобы избежать обнаружения.
После побега из района Барселоны разыскиваемый покинул территорию Испании под чужой личностью, поскольку на его настоящее имя не фиксировались миграционные перемещения. Благодаря координации и оперативному обмену данными между подразделениями FAST Испании и Франции стало известно, что он летит рейсом из Канкуна в Мадрид. Тринадцатого ноября в аэропорту Мадрид-Барахас был развёрнут полицейский кордон, и беглеца задержали, когда он направлялся в зону международного транзита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, испанские правоохранительные органы задержали группировку, которая переправляла гашиш из Марокко в страну с помощью самодельных дронов.