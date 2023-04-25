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25 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 15:20  |  vz.ru
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Ловля нарушителей санкций против российской нефти опасна для самих США

США пытаются найти способ заставить Россию соблюдать потолок цен на нефть REUTERS/Tim Wimborne
Американский страховщик отозвал страховку у индийской компании, перевозящей российскую нефть. А Индия за эти полтора года превратилась в крупнейшего покупателя российской сырой нефти, идущей морем. Эта неприятность произошла сразу после того, как Минфин США пригрозил расправой нарушителям санкций. Что будет, если эта история окажется только началом?  Подробности...
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Скандал вокруг посла Китая важен по четырем причинам

Слова посла КНР во Франции о Крыме и статусе республик бывшего СССР вызвали в Евросоюзе истерику
В Европе началась травля посла Китая в Париже Лю Шайе из-за его комментариев о Крыме и СССР. Этот скандал выгоден прежде всего для США, а невыгоден для Франции. Однако содержит сразу несколько положительных сигналов для России, на которые в спорах вокруг Крыма почти не обратили внимания.  Подробности...
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Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

В ДНР запускают новый водовод для снабжения жителей республики vskmo.ru
К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?  Подробности...
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Европа срочно кует оружие вовсе не из-за России

Поставки европейского оружия Украине нарастают, но возможно, что вскоре Европе это оружие понадобится самой Global Look Press/Keystone Press Agency
Европейская статистика фиксирует впечатляющий рост военных расходов. Самые рекордные цифры показывает, конечно, Украина – рост на сотни процентов. Принято считать, что стремительное перевооружение ЕС прямо связано с украинскими событиями. Однако военно-политические эксперты указывают на совсем другие причины. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как русские с американцами дошли от счастливых объятий до лютой вражды

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось. Подробности...
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Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой. Подробности...
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Вайкуле занялась гробокопательством

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда Вайкуле может нести что угодно. Старость не радость. Особенно если и в молодости большим умом не отличалась. Подробности...
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ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

Посол Китая довел Европу до истерики

Что происходит в Судане

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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Скандал вокруг посла Китая важен по четырем причинам

    Слова посла КНР во Франции о Крыме и статусе республик бывшего СССР вызвали в Евросоюзе истерику
    		  
    25 апреля 2023, 14:50
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Европе началась травля посла Китая в Париже Лю Шайе из-за его комментариев о Крыме и СССР. Этот скандал выгоден прежде всего для США, а невыгоден для Франции. Однако содержит сразу несколько положительных сигналов для России, на которые в спорах вокруг Крыма почти не обратили внимания.

    Слова представителя КНР во Франции Лю Шайе о Крыме и не до конца проясненном статусе республик бывшего СССР вызвали в Евросоюзе истерику.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал высказывание «неприемлемым». Страны Балтии готовятся вызвать представителей КНР для неприятного разговора (прибалтам, как обычно, больше всех надо). Восемь десятков депутатов Европарламента обратились во французский МИД с призывом объявить Лю персоной нон-грата.

    Сутки спустя прервал молчание и президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся сейчас с визитом в Бельгии. Месье был непривычно для себя лаконичен: «Дипломаты не должны использовать такие формулировки».

    Из России может показаться, что дело в первую очередь в Крыме, который Лю назвал «изначально российским» и государственный статус которого, по его же словам, «зависит от восприятия». Ничего неприемлемого, удивительного и даже хотя бы свежего в таких словах нет. Это дипломатичный уход от ответа на конкретный вопрос журналиста, кому принадлежит полуостров – России или Украине.

    По-настоящему скандально (для прибалтов как минимум) другое замечание товарища Лю – о не до конца поясненном статусе стран бывшего СССР в международном праве.

    «Потому что нет международного соглашения, материализующего их суверенитет», – пояснил он.

    Те, кто склонен прозревать в подобном китайские притязания на российские земли, в данном случае могут не нервничать. Все наши правовые отношения с Китаем урегулированы исчерпывающими двусторонними договорами, заключенными уже в XXI веке (это важно, поскольку КНР встала на путь непризнания как «неравноправных» и «навязанных» многих договоров с великими державами, заключенных до образования КНР). А вот, например, из Киева такое и впрямь больно слышать, потому что государственные границы Украины менялись и после потери ею Крыма, и еще, возможно, изменятся в будущем. А какими они на самом деле должны быть, «зависит от восприятия» и «материализации суверенитета» (процитируем товарища Лю еще раз).

    Как бы там ни было, европейские скандалисты, казалось бы, добились своего. Материал, содержащий высказывания посла, пропал с сайта посольства. А в МИД КНР заявили, что Пекин уважает суверенитет всех стран и «не менял позиции по Крыму». Но именно «казалось бы». Есть несколько второстепенных обстоятельств, на которые стоит обратить внимание. Они сложились в нашу пользу.

    Во-первых, сами скандалисты отнюдь не считают, что добились всего, чего хотели. Заявление МИД КНР в европейских СМИ оценивают, как для данного случая неконкретное и нечеткое. Оно не содержит дополнительных пояснений, погружения в контекст и прямой критики посла Лю.

    То есть ничего они не добились, кроме удаления одного материала, теперь уже процитированного в тысячах изданий по всему миру.

    Во-вторых, уважать суверенитет «по-китайски» и, например, «по-американски» – это «две большие разницы». Если бы Китай «уважал» суверенитет Украины так же, как Запад уважает его собственный суверенитет, то пригласил бы губернатора Крыма Сергея Аксенова выступить перед Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) и поставлял бы в Крым оружие, причем в кредит.

    Именно этим Запад занимается в отношении Тайваня, но при этом уверяет, что уважает суверенитет Китая и его территориальную целостность. Очевидно, эта разница в подходах не будет жить вечно: либо Запад отступится от Тайваня и от идеи помешать воссоединению Китая, или китайское оружие рано или поздно появится в Крыму. Отступать Запад не намерен – Тайвань для него важнее Украины.

    В данном случае «Запад» означает не только США, но и Европу – сателлитов США на континенте. Не у всех стран ЕС есть шашни с Тайванем, но та же Литва у себя даже его торговое представительство открыла, так что на абсолютное уважение Пекином своего суверенитета литовцы теперь рассчитывать вряд ли могут. Китай, как известно, ассоциирован с драконом, а у драконов, как утверждают в Китае, хорошая память: если сейчас имело место быть дипломатическое нападение КНР на суверенитет прибалтов, то это не «агрессия», а легчайшая «ответка».

    В-третьих, высказывания товарища Лю примечательны не сутью (она, стоит признать, расплывчата), а обстоятельствами своего произнесения. На него агрессивно наседали с вопросом «чей Крым?», он знал, что находится во враждебном к России окружении, но подбирал слова и строил свои доводы так, чтоб не задеть как раз Россию. Вместо этого он задел Украину, Прибалтику и Евросоюз. Таким был его выбор.

    Вряд ли товарищ Лю сам по себе исключительный русофил. В первую очередь он посол во Франции – важной с точки зрения КНР державы, и его служебный приоритет – китайско-французские отношения, а не китайско-российские (иначе служил бы в Москве). Но он точно получает регулярные инструкции из Пекина по широкому кругу вопросов. И выходит, будто «не задеть Россию» – это теперь такая указивка внутри МИД КНР, возможно, даже приоритетная.

    Наконец, в-четвертых. Китайско-французские отношения находятся сейчас в центре мирового внимания: со дня визита Макрона в Пекин прошли недели, но эхо звучит до сих пор.

    Напомним коротко: Макрону не удалось настроить председателя Си Цзиньпина против России, он даже не убедил его позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому (он месяц уже ждет). Зато товарищ Си как будто преуспел в том, чтобы настроить Макрона против США. По крайней мере, по возвращении в Париж он заявил о курсе на «стратегическую самостоятельность» и о необходимости нейтралитета Европы в тайваньском конфликте, а также начал работу над собственным «мирным планом по Украине», который подразумевает переговоры Москвы и Киева. Последнее обстоятельство взбесило и США, и ЕС, самоустранение от проблемы Тайваня – только США.

    Расклад такой, что Китай заинтересован во Франции – ее рынке и технологиях, и товарищ Си как бы предложил падкому на державность французу доказать, что Париж может вести политику исключительно в собственных интересах, а не в американских. Так что текущий дипломатический скандал случился вовремя.

    Очень возможно, его просто замнут. Но если Париж начнет накручивать истерику по общей для Запада инерции, месье Макрон провалит свой экзамен.

    Поскольку в интересах США держать Париж и Пекин подальше друг от друга, этот скандал и его раскрутка – в интересах США.

    Но и интерес России может быть соблюден. Чем раньше в Китае избавятся от иллюзий насчет Франции и поймут, что Макрон приговорен состариться под американским зонтиком и на самостоятельную политику не способен, тем будет лучше.

    Если француз сейчас наломает дров, интрига умрет до конца весны, не дождавшись так называемого весеннего контрнаступления ВСУ.

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