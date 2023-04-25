Скандал вокруг посла Китая важен по четырем причинам

В Европе началась травля посла Китая в Париже Лю Шайе из-за его комментариев о Крыме и СССР. Этот скандал выгоден прежде всего для США, а невыгоден для Франции. Однако содержит сразу несколько положительных сигналов для России, на которые в спорах вокруг Крыма почти не обратили внимания.

Слова представителя КНР во Франции Лю Шайе о Крыме и не до конца проясненном статусе республик бывшего СССР вызвали в Евросоюзе истерику.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал высказывание «неприемлемым». Страны Балтии готовятся вызвать представителей КНР для неприятного разговора (прибалтам, как обычно, больше всех надо). Восемь десятков депутатов Европарламента обратились во французский МИД с призывом объявить Лю персоной нон-грата.

Сутки спустя прервал молчание и президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся сейчас с визитом в Бельгии. Месье был непривычно для себя лаконичен: «Дипломаты не должны использовать такие формулировки».

Из России может показаться, что дело в первую очередь в Крыме, который Лю назвал «изначально российским» и государственный статус которого, по его же словам, «зависит от восприятия». Ничего неприемлемого, удивительного и даже хотя бы свежего в таких словах нет. Это дипломатичный уход от ответа на конкретный вопрос журналиста, кому принадлежит полуостров – России или Украине.

По-настоящему скандально (для прибалтов как минимум) другое замечание товарища Лю – о не до конца поясненном статусе стран бывшего СССР в международном праве.

«Потому что нет международного соглашения, материализующего их суверенитет», – пояснил он.

Те, кто склонен прозревать в подобном китайские притязания на российские земли, в данном случае могут не нервничать. Все наши правовые отношения с Китаем урегулированы исчерпывающими двусторонними договорами, заключенными уже в XXI веке (это важно, поскольку КНР встала на путь непризнания как «неравноправных» и «навязанных» многих договоров с великими державами, заключенных до образования КНР). А вот, например, из Киева такое и впрямь больно слышать, потому что государственные границы Украины менялись и после потери ею Крыма, и еще, возможно, изменятся в будущем. А какими они на самом деле должны быть, «зависит от восприятия» и «материализации суверенитета» (процитируем товарища Лю еще раз).

Как бы там ни было, европейские скандалисты, казалось бы, добились своего. Материал, содержащий высказывания посла, пропал с сайта посольства. А в МИД КНР заявили, что Пекин уважает суверенитет всех стран и «не менял позиции по Крыму». Но именно «казалось бы». Есть несколько второстепенных обстоятельств, на которые стоит обратить внимание. Они сложились в нашу пользу.

Во-первых, сами скандалисты отнюдь не считают, что добились всего, чего хотели. Заявление МИД КНР в европейских СМИ оценивают, как для данного случая неконкретное и нечеткое. Оно не содержит дополнительных пояснений, погружения в контекст и прямой критики посла Лю.

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То есть ничего они не добились, кроме удаления одного материала, теперь уже процитированного в тысячах изданий по всему миру.

Во-вторых, уважать суверенитет «по-китайски» и, например, «по-американски» – это «две большие разницы». Если бы Китай «уважал» суверенитет Украины так же, как Запад уважает его собственный суверенитет, то пригласил бы губернатора Крыма Сергея Аксенова выступить перед Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) и поставлял бы в Крым оружие, причем в кредит.

Именно этим Запад занимается в отношении Тайваня, но при этом уверяет, что уважает суверенитет Китая и его территориальную целостность. Очевидно, эта разница в подходах не будет жить вечно: либо Запад отступится от Тайваня и от идеи помешать воссоединению Китая, или китайское оружие рано или поздно появится в Крыму. Отступать Запад не намерен – Тайвань для него важнее Украины.

В данном случае «Запад» означает не только США, но и Европу – сателлитов США на континенте. Не у всех стран ЕС есть шашни с Тайванем, но та же Литва у себя даже его торговое представительство открыла, так что на абсолютное уважение Пекином своего суверенитета литовцы теперь рассчитывать вряд ли могут. Китай, как известно, ассоциирован с драконом, а у драконов, как утверждают в Китае, хорошая память: если сейчас имело место быть дипломатическое нападение КНР на суверенитет прибалтов, то это не «агрессия», а легчайшая «ответка».

В-третьих, высказывания товарища Лю примечательны не сутью (она, стоит признать, расплывчата), а обстоятельствами своего произнесения. На него агрессивно наседали с вопросом «чей Крым?», он знал, что находится во враждебном к России окружении, но подбирал слова и строил свои доводы так, чтоб не задеть как раз Россию. Вместо этого он задел Украину, Прибалтику и Евросоюз. Таким был его выбор.

Вряд ли товарищ Лю сам по себе исключительный русофил. В первую очередь он посол во Франции – важной с точки зрения КНР державы, и его служебный приоритет – китайско-французские отношения, а не китайско-российские (иначе служил бы в Москве). Но он точно получает регулярные инструкции из Пекина по широкому кругу вопросов. И выходит, будто «не задеть Россию» – это теперь такая указивка внутри МИД КНР, возможно, даже приоритетная.

Наконец, в-четвертых. Китайско-французские отношения находятся сейчас в центре мирового внимания: со дня визита Макрона в Пекин прошли недели, но эхо звучит до сих пор.

Напомним коротко: Макрону не удалось настроить председателя Си Цзиньпина против России, он даже не убедил его позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому (он месяц уже ждет). Зато товарищ Си как будто преуспел в том, чтобы настроить Макрона против США. По крайней мере, по возвращении в Париж он заявил о курсе на «стратегическую самостоятельность» и о необходимости нейтралитета Европы в тайваньском конфликте, а также начал работу над собственным «мирным планом по Украине», который подразумевает переговоры Москвы и Киева. Последнее обстоятельство взбесило и США, и ЕС, самоустранение от проблемы Тайваня – только США.

Расклад такой, что Китай заинтересован во Франции – ее рынке и технологиях, и товарищ Си как бы предложил падкому на державность французу доказать, что Париж может вести политику исключительно в собственных интересах, а не в американских. Так что текущий дипломатический скандал случился вовремя.

Очень возможно, его просто замнут. Но если Париж начнет накручивать истерику по общей для Запада инерции, месье Макрон провалит свой экзамен.

Поскольку в интересах США держать Париж и Пекин подальше друг от друга, этот скандал и его раскрутка – в интересах США.

Но и интерес России может быть соблюден. Чем раньше в Китае избавятся от иллюзий насчет Франции и поймут, что Макрон приговорен состариться под американским зонтиком и на самостоятельную политику не способен, тем будет лучше.

Если француз сейчас наломает дров, интрига умрет до конца весны, не дождавшись так называемого весеннего контрнаступления ВСУ.

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