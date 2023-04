США испытают на Корее «суперсанкцию» против России Макрон пророчит Европе новую большую войну с Россией «Ястреб» из США угрожает Европе миром и свободой

Фото: Zuma/ТАСС,Vincent Isore/Global Look Press

Текст: Дмитрий Бавырин

Один из самых антироссийски настроенных сенаторов США Марко Рубио обрушился на президента Франции Эммануэля Макрона, только что вернувшегося из Китая. Капитолийскому «ястребу» не понравилось, что Макрон хочет устранить Европу от конфликта вокруг Тайваня. В ответ, угрожает Рубио, США перестанут поддерживать Украину. Насколько эта «угроза» реальна? «Быль вассалом Вашингтона – это тупик», – подчеркивает англоязычный рупор КНР Global Times, известный своими упражнениями в националистической риторике. Этот тезис предназначается для Парижа. Китай уговаривает Францию выстраивать собственную политику, а не следовать в фарватере США. Global Times не выдает секретов пекинского двора (в Поднебесной с этим строго), не раскрывает подробностей закрытых переговоров президента Эммануэля Макрона и председателя Си Цзиньпина, а разговаривает как будто лозунгами – по старой коммунистической привычке. Но западные издания наперебой пишут о том, как товарищ Си пытался настроить гостя против США, так как считает Францию наиболее перспективной в этом смысле страной ЕС, эдаким «слабым звеном» в политической империи Америки. В свою очередь Макрон, как уже писала газета ВЗГЛЯД, пытался настроить товарища Си против России, однако не преуспел и понимания не нашел. А вот председатель КНР, напротив, как будто бы добился своих целей. По крайней мере, по возвращении на родину французский президент высказался против вмешательства ЕС в конфликт вокруг Тайваня и за то, чтобы добиваться «стратегической самостоятельности» от США. Проблема в том, что про «стратегическую самостоятельность» Макрон говорил и прежде – во Франции с ее державными амбициями вообще любят поговорить о том, как быть рысаками. Но вторая холодная война с Россией показала именно то, о чем пишет Global Times: тупиковую вассальную зависимость. Но будем справедливы: Франция изначально участвовала в конфликте на Украине, меняла в нем роли – от посредника в урегулировании до одного из крупнейших спонсоров ВСУ, и ее руководство никогда не декларировало желания самоустраниться от конфликта. А в случае с Тайванем – декларирует. А самое примечательное из них – заявление Марко Рубио, популярного и влиятельного республиканца, входящего в число наиболее агрессивных «ястребов» Капитолийского холма. Если измерять «ястребинность» американских сенаторов в Маккейнах, то Марко Рубио это как минимум 90% Маккейна – почти припадочного критика России, упивавшегося этой критикой задолго до того, как она стала на Западе модной и повсеместной. На эту тему Ходили слухи, что консультантом Рубио какое-то время работал бывший чемпион мира по шахматам и иностранный агент Гарри Каспаров. Отсюда и резко антироссийская направленность в выступлениях сенатора. А теперь он сказал то, что именно от него было странно услышать. По сути – пригрозил ЕС: если европейцы посмеют выйти из тайваньского конфликта, то США выйдут из украинского, на который «тратят много денег налогоплательщиков». Это говорит тот самый Рубио, который попеременно угрожал (в том числе и военной силой) таким странам, как Иран, Сирия, Венесуэла и Куба. Тот Рубио, для которого «сдерживание России на Украине» казалось принципом. И он же теперь предлагает оставить Европу с нами наедине. Из фольклора африканских рабов, свезенных когда-то на юг США (и во Флориду тоже), хорошо известны истории про Братца Кролика и Братца Лиса, а особенно фраза: «Что хочешь со мной делай, только в терновый куст не бросай». «Что хочешь со мной делай, только не выходи из украинского конфликта», – должна была бы сказать Европа Америке, если бы, ставя на хитрость, желала себе добра и политической самостоятельности. Если бы освобождение от американской опеки случилось раньше, конфликт в настоящее время был бы разрешен. Он был бы разрешен еще до СВО, вероятно, не возник бы в принципе. В общем, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но откуда вдруг в речи «ястреба» зазвучали такие нотки – действительно интересный вопрос, поскольку он может быть индикатором общественно-политических настроений в США Рубио очень консервативный сенатор. Из своего рода салафитов Соединенных Штатов, считающих, что современный идеал – это нормы времен отцов-основателей. Это означает строгие религиозные принципы, максимально свободную (либеральную) экономику, минимальное вмешательство государства в жизнь граждан. Таких политиков объединяет Движение чаепития, но строгий внешнеполитический вектор в их базовый набор не входит: есть среди таких ультраконсерваторов как изоляционисты, так и «ястребы» вроде Рубио. В его голове существует некий баланс интересов США, где нужно быть беспощадным к врагам, строгим к союзникам (они, прилипалы, живут за счет Америки!) и экономить каждый цент тех самых налогоплательщиков. И теперь этот баланс явно смещается в сторону интересов налогоплательщиков, для которых две прокси-войны сразу – это слишком дорого. Нужно расставить приоритеты. То, что у Рубио это Тайвань, а не Украина, понятно. К Китаю многие республиканцы относятся хуже, чем к России, поскольку в большей степени его боятся. Украина – не задворки Америки, оттуда американцы вполне могут отступить, понеся некоторые имиджевые, но отнюдь не критичные потери. Поражение Тайваня через поглощение его КНР – это уже гораздо серьезнее. Это ведь любимый авианосец под боком главного стратегического противника. В него сразу несколько поколений налогоплательщиков вкачали миллиарды. Критично важное в плане торгового судоходства Южно-Китайское море рискует стать китайским озером. Уход США с Украины – сценарий, который был бы хорош для всех, кроме довольно узкого круга людей в Киеве и руководстве Демократической партии США. А патентованный русофоб Рубио, как ни странно, один из тех людей, который мог бы его реализовать. Ему, в отличие от какого-нибудь Трампа, не нужно доказывать, что он Россию ненавидит. Он долго боролся с ней и избавлен от подозрений, как супруга Цезаря, а потому более свободен в принятии «тяжелых решений». Но он же, несмотря на свою известность, популярность и влиятельность, вряд ли когда-нибудь дорвется до президентского поста. Движение чаепития пользуется поддержкой лишь некоторой части консерваторов и является в некотором смысле экзотикой: для большинства такой консерватизм уже too much. Рубио наш старый честный враг, который никогда не притворялся другом, но решение по Украине, каким бы оно ни было, в США будет принимать не он. Однако он – флюгер, показывающий, куда ветер дует. Не в зеленские паруса.