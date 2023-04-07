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На Западе узнали о попытке Си Цзиньпина уговорить Макрона противодействовать США
Reuters: Си Цзиньпин пытался склонить Макрона к противодействию США
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Председатель КНР Си Цзиньпин выстраивает отношения с Европой и, в частности, проводит переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы противодействовать Соединенным Штатам, пишут западные СМИ.
По словам профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн, Си Цзиньпин для противодействия США будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, к коим эксперт отнес Францию. В статье для Reuters аналитик указывает, что Си Цзиньпин оказал Макрону «необычайно щедрый прием».
Чжао Суйшэн отметил, что, по оценке экспертов, прошедшая встреча глав Китая и Франции является признаком «растущего наступления» Пекина на ключевых союзников в ЕС для противодействия США, передает Ura.ru.
В публикации отмечается также, что Макрон является одним из ключевых союзников Пекина и наиболее важным союзником в Европе.
В статье Reuters также приводятся цитаты из китайского издания Global Times, которое пишет, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона – это тупик».
В Кремле ранее заявляли, что переговоры глав Китая и Франции Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона в Пекине – это очень важный контакт.
Временного поверенного в делах Франции обвинили в ложных заявлениях по Буче
Временного поверенного в делах Франции вызвали в МИД России
Временный поверенный в делах Франции в России Джей Дармадикари был вызван в МИД России, ему заявили протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче.
На сайте МИД сообщается, что в ведомстве указали французскому представителю на «категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений» в отношении российских военных.
В министерстве обратили внимание на то, что российская сторона много раз указывала на нестыковки в этой «пропагандистской инсценировке».
«Подобные провокационные выпады представителей недружественных стран звучат тем более безосновательно, что до сих пор мы так и не увидели доказательств так называемой резни в Буче – списков имен убитых, обстоятельств и дат их смерти, заключений судмедэкспертов», – говорится в сообщении.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад воспользовался фейками о Буче.
Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с Россией
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Пекин не поддерживает Москву в спецоперации на Украине, а заявление о «безграничной дружбе» между Китаем и Россией – это риторический прием, заявил китайский посол в ЕС Фу Цун перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет The New York Times.
Дипломат пояснил, что критики якобы неверно интерпретируют заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о сотрудничестве, передает РБК.
«(Дружба) без ограничений» – это не что иное, как риторика», – заявил Фу Цун.
Посол также добавил, что Пекин не признает Крым и вошедшие в состав России новые территории российскими и не оказывает военную поддержку Москве.
Китай, по словам дипломата, не выступал с осуждением СВО, так как понимает обвинения России в адрес НАТО. Пекин считает, что «истинные причины» сложнее, чем говорят западные лидеры.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай определили восемь наиболее важных направлений сотрудничества.
Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.
«Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.
В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.
«Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.
Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.
WSJ: Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине
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Президент Франции Эммануэль Макрон может предпринять попытку оказать давление на председателя Китая Си Цзиньпина с целью убедить его ограничить поддержку России в конфликте на Украине, сообщают французские официальные лица.
Макрон в среду должен посетить Китай, где, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером и становится ее «все более важным спасательным кругом в сфере экономики», передает The Wall Street Journal.
Так, по мнению издания, Макрон и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».
По задумке европейских лидеров, Макрон отправится в поездку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, тем самым намекая на то, что взаимодействие Китая с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи Евросоюза с Китаем.
Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату.
«У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США.
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Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
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Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.
«Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.
«Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.
«Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.
«Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.
Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.
Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.
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Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»
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Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его способствовать переговорам на Украине, сообщает France Press.
Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию». Он добавил, что знает о приверженности Китая «уставу ООН, четкому соблюдению действующих документов в ядерной сфере, всему, что способствует миру и стабильности на планете», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация на Украине «нанесла удар по этой стабильности, положила конец десятилетиям мира в Европе».
Ранее сообщалось, что Париж совместно с Пекином призывают мировое сообщество не допускать использования ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в украинском конфликте.
Ранее Макрон заявил о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы.
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Немецкий эксперт оценил последствия давления ЕС на Китай
Александр Рар: Если ЕС начнет рвать отношения с Китаем, геоэкономический порядок в мире резко изменится
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Китай не станет жестко реагировать на давление ЕС. В Пекине руководствуются принципом «тише едешь – дальше будешь», сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приехали в Китай. Предполагается, что они попытаются «надавить» на Си Цзиньпина с требованием ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
«Нельзя говорить, что у Брюсселя нет инструментов для давления на Пекин. Торговый оборот Евросоюза с Китаем больше, чем у России. КНР не намерена терять западные рынки и хочет инвестировать в богатые страны Запада. Поднебесная также планирует связать свою стратегию «Шелкового пути» с Европой и не прочь привлекать для собственного развития иностранный капитал», – пояснил германский политолог Александр Рар.
«К тому же, любовь Китая к России не настолько сильная, чтобы нести экономические потери. Это факт. С другой стороны, Поднебесная – гордая держава, которая не намерена терпеть поучений со стороны Запада. К тому же, Пекин геополитически заинтересован в построение многополярного мира и понимает, что ЕС и США всеми силами будут этому препятствовать», – отметил собеседник.
«При этом Китай не станет отвечать жесткими мерами на давление со стороны Евросоюза до тех пор, пока сам ЕС не начнет принимать какие-то меры. Вместе с тем, Пекин будет медленно «выдавливать» США с Ближнего Востока, а европейцев – из Африки. В данном случае Поднебесная придерживается принципа «тише едешь – дальше будешь», – подчеркнул эксперт.
«К концу нынешнего десятилетия китайская экономика точно догонит американскую. В Пекине также понимают, что США и ЕС не в силах остановить становление Китая как супердержавы. Если европейцы совершат очередную ошибку, и после разрыва отношений с Россией начнут рвать отношения с Китаем – геоэкономический порядок в мире резко изменится. Европа полностью «ляжет» под Штаты. С другой стороны, Вашингтон тоже играет жестко, и он будет требовать от ЕС оставаться в рядах «борцов за демократию», – резюмировал Рар.
Утром в среду президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай. В общей сложности Макрон «проведет от шести до семи часов» в обсуждениях с председателем КНР Си Цзиньпин. Французского лидера в поездке сопровождают представители ряда крупных компаний, среди которых – представители авиаконцерна Airbus, энергетической компании EDF и машиностроительной компании Alstom, сообщает РИА «Новости».
Макрон, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером, передает The Wall Street Journal. Так, по мнению издания, президент Франции и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».
По задумке европейских лидеров, совместный визит Макрона и фон дер Ляйен намекнет Пекину на то, что его взаимодействие с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи ЕС с Китаем. Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату. «У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.
Напомним, в марте состоялся трехдневный визит главы КНР в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».
В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
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Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
Политолог Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
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Вашингтон использует Тайвань в своем непрямом противостоянии с Китаем по аналогии с тем, как уже использует Украину в конфликте против России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
«Сегодня в политическом истеблишменте США осознают неизбежность противостояния с Китаем. Причем оно затронет экономическую, политическую, технологическую и геостратегическую сферы. Вплоть до такой же непрямой войны, которую американцы ведут против России», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому Вашингтон постепенно расшатывает политику «одного Китая», надеясь разыграть в регионе некий сценарий, подобный украинскому. США как бы не будут стороной конфликта, но будут помогать Тайваню оружием, разведданными и так далее», – отметил собеседник.
«Штаты продолжают декларировать, что никакого «второго Китая» нет, и соглашения с Пекином не нарушены. Однако они осуществляют поставки оружия на остров и чуть ли не гарантируют его безопасность. Безусловно, это вызывает раздражение Пекина и провоцирует на громкие заявления», – полагает он.
«Приезд президента Тайваня Цай Инвэнь в США пытались преподнести как транзитную остановку по пути следования в некоторые страны Латинской Америки, с которыми у Тайбэя еще остались дипломатические отношения», – акцентировал политолог.
«Все встречи руководства Тайваня и Штатов выставляют как частные и непротокольные, но по сути это официальное взаимодействие. А значит, тем самым нарушается статус «одного Китая» и коммюнике, подписанное между Вашингтоном и Пекином, согласно которому между США и Тайбэем не может быть дипломатических отношений», – отметил Дробницкий.
«При этом, в отличие от украинской проблематики, по Китаю и Тайваню в США есть двухпартийный консенсус. Кроме того, именно республиканцы занимают не просто ястребиную позицию в отношения Пекина, а стараются расшатать статус-кво в установленных с Китаем дипотношениях», – указал он.
«Я напомню, что в 1979 году Пекин занял место Тайбэя в Совбезе ООН. Вслед за этим подавляющее большинство стран разорвали дипломатические отношения с Тайванем, тем самым признавая политику «одного Китая». Тогда же были подписаны коммюнике между КНР и США, которые, с одной стороны, закрепляли приверженность Вашингтона этой политике, а с другой – гарантировали самоуправление на острове», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с находящейся транзитом в Соединенных Штатах главой администрации (президентом) Тайваня Цай Инвэнь.
Встреча прошла утром в среду в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Associated Press подчеркивает, что это была первая встреча на территории Соединенных Штатов спикера нижней палаты Конгресса США с главой администрации Тайваня с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году.
По оценкам The New York Times, встреча была направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность США с островом на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Китаем.
По итогам встречи Маккарти заявил о необходимости продолжать продавать вооружения Тайваню и укреплять экономическое взаимодействие между странами, особенно в сфере торговли и технологий. Он заверил, что провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Он также заявил о необходимости принятия ряда мер, среди которых отметил необходимость продолжать продажу вооружений Тайваню.
В свою очередь в МИД КНР заявили, что Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.
В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является так называемой первой красной линией, которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.
Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.
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Эксперты: Запад пошел на повышение ставок в давлении на Китай
Политолог Лукьянов: Запад пошел на повышение ставок в давлении на Китай
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Европе невыгодно расторгать экономические связи с Пекином. Однако под давлением США им придется пожертвовать собственными интересами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Федор Лукьянов и Евгений Минченко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай. В Париже заявляют, что он попытается «надавить» на Си Цзиньпина с требованием ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
«У Макрона и Ляйен «надавить» на Китай уже не получится. Масштаб у Пекина не тот, чтобы перед кем-то выслуживаться, тем более перед ЕС. Европа в лице этих двух политиков в данном случае может выполнять только одну функцию – выражать позицию Вашингтона. Но проблема в том, что странам Старого Света было бы выгодно выстроить адекватные отношения с Китаем, чего не скажешь о логике США», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Мы имеем дело с ситуацией, в которой американский сюзерен конкурирует с восточным соперником, что требует некоторой лояльности от европейского вассала. Что-либо делать на международной арене без Штатов ЕС не может и, откровенно говоря, не хочет. Приходится подстраиваться под линию Белого дома», – отмечает эксперт.
«Таким образом, визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен носит лишь одну задачу – продемонстрировать США, что Европа до сих пор сохраняет возможность коммуникации с Пекином. Интересно, что ЕС перенимает риторику Вашингтона, вбрасывая в публичное поле сильные заявления о том, как себя должен вести Китай», – подчеркивает политолог.
«Это Пекину, конечно, не нравится. Поднебесная не привыкла обсуждать что-то под пристальным взором общественности. Подобная практика существенно осложняет отношения Евросоюза и КНР и в теории может вызвать ответ со стороны Китая. Однако Пекин сам не намерен обострять ситуацию, ведь у Китая к Евросоюзу сохраняется чисто экономический интерес», – акцентирует собеседник.
«Здесь также заметно желание Поднебесной вернуться к хорошо отработанной практике – обсуждать экономику, вынося за скобки политику. Тем не менее Европа не способна вести дела как прежде – ощущается давление США. В связи с этим именно Запад будет идти на «повышение ставок», требуя от Китая все больших реверансов, на что КНР пойти не может», – отмечает эксперт.
«Подчеркну, что реальных рычагов экономического давления на Поднебесную у ЕС нет. Отношения Брюсселя и Пекина в финансовом плане достаточно тесные, и все, что может сделать Европа – это постепенно разрывать имеющиеся связи. Это не будет выгодно странам Старого Света, но как показала ситуация с Россией, подобное их не особо волнует», – подчеркивает Лукьянов.
«Китай – один из крупнейших торговых партнеров ЕС. В связи с этим говорить о каком-либо давлении со стороны Брюсселя на Пекин неуместно. Вероятно, будет вестись стандартная процедура политического торга. В частности, КНР все еще зависима от голландских микрочипов, заменить которые достаточно сложно», – говорит Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Таким образом Европа сохраняет некоторые рычаги воздействия на Китай, но кардинально изменить позицию Поднебесной не сможет. Объем торговых отношений Пекина и Брюсселя остается немаленьким, и как-либо портить сложившиеся связи ЕС попросту невыгодно», – отмечает эксперт.
«Однако мы наблюдали, как Европа разрывала взаимодействие с Россией. Очевидно, что в настоящий момент отказаться от связей с США Старый Свет не может, из-за чего он вынужден проводить политику, которая все больше укрепляет зависимость ЕС от Вашингтона», – резюмирует Минченко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом. Издание The Wall Street Journal пишет, что французский лидер попытается надавить на Си Цзиньпина, чтобы убедить того ограничить поддержку России в конфликте на Украине
По мнению газеты, представители ЕС решили помешать КНР перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах». Вместе с Макроном в Китай отправилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что должно стать намеком на то, что позиция Поднебесной в отношении России может плохо сказаться на торговых связях с Евросоюзом.
Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату. «У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам КНР, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркивает он.
Напомним, в марте состоялся трехдневный визит главы КНР в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».
В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
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Politico признала провал попытки Макрона изменить позицию Китая по Украине
Politico указала на отсутствие признаков изменения позиции Пекина по Украине после визита Макрона в Китай
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Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина изменить позицию по ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Как пишет Politico, Си Цзиньпин не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции». Издание пишет, что Макрон добивался от Си Цзиньпина осуждения России, но китайский лидер вообще не упомянул Россию, передает РИА «Новости».
Кроме того, Politico указала, что Макрон говорил почти вдвое дольше Си Цзиньпина на пресс-конференции, что можно считать «оплошностью» в протоколе. При этом китайский лидер, как отмечает издание, временами выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон говорил.
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация с Украиной пока сложная.
Китай решил открыть визовые центры в Москве и Петербурге
В Москве и Петербурге планируется открыть визовые центры Китайской Народной Республики, сообщило генеральное консульство КНР в Петербурге.
Китайские визовые центры откроются как только все будет согласовано, передают «Известия» со ссылкой на сообщение дипмиссии.
К данному моменту визовые центры Китая в Москве и Петербурге закончили основную подготовку к открытию, ведутся переговоры с партнерами по сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что в конце марта власти КНР сняли ограничения на въезд по ковиду и разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп.
Захарова ответила на слова Макрона о ядерном оружии
Захарова ответила на слова Макрона о ядерном оружии картой размещения тактического оружия США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия на чужой территории показала карту баз США.
В своем Telegram-канале Захарова приводит слова Макрона о том, что ни одна страна «ни при каких условиях» не может размещать ядерное оружие на чужой территории.
Дипломат опубликовала карту с размещением тактического и ядерного оружия США в других странах. В комментарии к схеме она спросила: «Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону?»
Напомним, президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.
Си Цзиньпин и Макрон призвали к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине
Си Цзиньпин и Макрон призвали мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине
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Китай и Франция призывают мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.
Пекин призывает строить сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности. Си Цзиньпин добавил, что Пекин и Париж выступают за проявление мировым сообществом рациональности и сдержанности в украинском вопросе, передает РИА «Новости».
«Также к тому, чтобы избегать действий, которые усугубят кризис или выведут его из-под контроля», – добавил он.
Си Цзиньпин призвал страны мира сообща бороться с побочными эффектами украинского кризиса. Стороны также готовы работать над снижением негативного влияния кризиса на Украине на мир, особенно на развивающиеся страны.
Ранее Макрон заявил о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы.
Кремль отреагировал на призыв Макрона к мирным переговорам по Украине
Продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы в ситуации вокруг Украины, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, прокомментировав заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что пока Киев не показывает никаких перспектив для мирного урегулирования. Исходя из позиции Украины, пока иных путей, как продолжение СВО, для России нет, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, но с Украиной ситуация пока сложная.
Ранее издание WSJ сообщило, что Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
Посол Китая: Запад не в том статусе, чтобы указывать Пекину
Посол Чжан Ханьхуэй: Запад не в том статусе, чтобы указывать Китаю в ситуации на Украине
Запад не вправе давать Китаю указания по поводу конфликта на Украине, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям» подчеркнул, что украинский кризис создан не китайской стороной. Кроме того, Китай, напомнил он, не является стороной этого конфликта и не поставляет оружие какой-либо из сторон.
«Запад находится не в том статусе, чтобы давать указания Китаю, тем более не имеет полномочий перекидывать на него ответственность», – подчеркнул дипломат.
Посол напомнил о выдвинутых Китаем инициативах по урегулированию кризиса на Украине. Это «четыре необходимости», «четыре единства» и «три темы для размышления», а также документ «Китайская позиция по политическому решению украинского кризиса». В них Пекин продвигает разрешение ситуации через диалог и переговоры.
По словам посла, у Китая нет собственных интересов в украинском вопросе. При этом Пекин не считает себя простым сторонним наблюдателем, он не подливает масла в огонь и не ждет момента, чтобы извлечь выгоду из ситуации, заверил Чжан Ханьхуэй.
«То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам», – сказал он, пообещав, что Китай будет «неизменно стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости».
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай «образумить» Россию.
В Кремле ранее отмечали, что Китай обладает значительным посредническим потенциалом, но ситуация с Украиной пока сложная.