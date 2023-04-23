Страны Балтии решили вызвать представителей КНР из-за заявлений посла Китая о Крыме

BNS: Литва, Латвия и Эстония решили вызвать представителей КНР из-за заявлений посла Китая во Франции о Крыме

Литва, Латвия и Эстония приняли решения о вызове дипломатических представителей Китая в своих странах для дачи разъяснений из-за заявления китайского посла во Франции Лю Шайе о Крыме, сообщили СМИ.

Представитель МИД Литвы Паулина Левицките отметила, что такое координированное решение о вызове в понедельник представителей Китая принято, передает ТАСС со ссылкой на BNS.

Ранее в Госдуме заявили, что слова посла Китая во Франции Лю Шайе о статусе Крыма являются холодным душем для западных стран.

Напомним, посол Китая во Франции Лю Шайе указал, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.