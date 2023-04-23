В Госдуме назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада

Депутат Госдумы от Севастополя Белик назвал заявление посла Китая во Франции о Крыме холодным душем для Запада

Заявление посла Китая во Франции Лю Шайе о статусе Крыма является холодным душем для западных стран, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Белик отметил, что слова посла Китая стали «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду», передает РИА «Новости».

По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.

Как указал депутат, другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США, но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои, а Россия и Китай в списке таких стран.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.

Напомним, в Киеве заявили о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост.