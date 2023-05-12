Рар: Боррель пытается перетянуть Китай на сторону Брюсселя против России

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 15:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Рар: Боррель пытается перетянуть Китай на сторону Брюсселя против России
Немецкий политолог Рар указал на попытки ЕС перетянуть Китай на свою сторону для изоляции России
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Цель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля – перетянуть Пекин на свою сторону. Но это едва ли получится, поскольку у Китая, как и у России, есть собственное видение геополитики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар, комментируя заявление Борреля о выгоде Китая от «поражения» России на Украине.
«Складывается ощущение, что Боррель снова что-то напутал. Западные страны с большим опасением смотрят на возможность военного союза России и Китая. Правда, есть и такие аналитики, которые считают, что Пекину выгодно ослабление Москвы, якобы Поднебесной хочется стать «старшим братом» в этих двусторонних отношениях», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Я бы трактовал заявление Борреля как попытку надавить на Китай, чтобы тот перестал поддерживать Москву. Это должно поспособствовать планам ЕС изолировать Россию. В Европе очень хотят методом кнута в виде угроз санкциями и пряника в виде экономического партнерства перетянуть Пекин на сторону Брюсселя», – продолжил собеседник.
«Еще один важный момент – Китай с большим опасением смотрит на любые варианты сделки между Москвой и странами НАТО и ЕС. С их помощью, по мнению Пекина, Поднебесную могут изолировать в предстоящем противостоянии с США», – заметил политолог.
«Но несмотря на все, Китай и дальше будет оставаться для России мостом в глобальную экономику. А в Москве, в свою очередь, понимают, что ставка только на Китай для прорыва западной блокады недостаточна. Необходимо сосредотачиваться на укреплении взаимодействия со всеми партнерами по БРИКС, как важной альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», – заключил Рар.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель направил главам МИД стран-членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок. Поражение Москвы на Украине не изменит его цели. Поднебесная сможет извлечь из этого геополитическую выгоду», – цитирует газета дипломата.
В письме Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Поднебесной Москвы.
Кроме того, глава европейской дипломатии упомянул, что Евросоюзу не следует «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на нежелание государств – членов ЕС принять более жесткий подход США к Китаю. Также политик призвал Брюссель учитывать влияние Пекина при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны «примут ту или иную сторону».
«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», – написал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. Между тем страны и организации Европейского союза уже суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро.
В Минобороны объяснили невозможность перехвата «Кинжала» с помощью Patriot
В Минобороны России опровергли информацию о перехвате «Кинжала» Киевом
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Заявления украинской стороны о перехвате ракеты «Кинжал» не соответствуют действительности, поскольку ее перехват с помощью ЗРК Patriot невозможен, заявил высокопоставленный источник в российском Минобороны.
Киевский режим подобными заявлениями пытается выдать желаемое за действительное, заявил собеседник ТАСС.
Скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов зенитных ракетных комплексов, которые западные страны поставляют на Украину, догнать ракету не способны и снаряды Patriot, добавил он.
«Кинжал» проводит на финальном отрезке полета противоракетный маневр, после чего производит «практически вертикальный» заход на цель, что исключает перехват ракеты с помощью ЗРК, заключил источник.
О сбитом «Кинжале» сообщала украинская пресса, эти новости опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что ВСУ все же сбили гиперзвуковую ракету.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США специально раздувают фейковую новость о сбитом «Кинжале», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
Шендеровича в Вильнюсе проукраинские активисты облили кетчупом
Шендеровича на концерте в Вильнюсе атаковали проукраинские активисты и облили кетчупом
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Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе атаковали Шендеровича и облили кетчупом. В ответ публицист назвал окружившую его группу людей с украинскими флагами «довольно ограниченными людьми».
Поводом для атаки послужили недавние высказывания Шендеровича (признан иноагентом в России) о всплесках нацизма на Украине, после чего публициста внесли базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).
Позднее в соцсетях опознали нападавшего. В облившем Шендеровича кетчупом узнали эмигрировавшего из России в Литву в прошлом году Владислава Шипицына. Он отметился поддержкой радикальных украинских националистических движений и призывами собирать деньги на снаряды для ВСУ.
Напомним, 1 мая Шендеровича (признан иноагентом в России) внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда). Ранее публициста обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Бастрыкин назвал организаторов покушения на Прилепина
Глава СКР Бастрыкин: За покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы
Украинские спецслужбы стоят за покушением на писателя Захара Прилепина, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на площадке Петербургского международного юридического форума.
По словам Бастрыкина, спецоперация украинских спецслужб была подготовлена мощно и технически, и организационно, передает ТАСС.
Сегодня Бастрыкин также заявил, что у исполнителя покушения были сообщники, их сейчас ищут.
Ранее задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказал, как совершил теракт. Подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва.
Боррель заявил о выгоде Китая от «поражения» России на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель: Китай сможет извлечь выгоду в случае «поражения» России на Украине
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В случае возможного поражения России в спецоперации с Украиной Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в письме, адресованном главам МИД стран – членов ЕС.
«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок с Китаем во главе. … Поражение России на Украине не изменит цели Пекина. Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду», – написал Боррелль в частном письме министрам иностранных дел ЕС, которое попало в распоряжение газеты Financial Times.
В письме Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он также подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Пекином Москвы.
Кроме того, Боррелль упомянул, что Евросоюзу не следует «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на нежелание государств – членов ЕС принять более жесткий подход США к Китаю. Также политик призвал Брюссель учитывать влияние Пекина при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны «примут ту или иную сторону».
«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», – написал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. Между тем страны и организации Европейского союза уже суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро.
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Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ
Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ
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Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.
В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Российские войска отразили восемь атак ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России под Донецком отразили восемь атак ВСУ и пресекли три попытки провести разведку боем
Вооруженные силы России под Донецком пресекли три попытки противника провести разведку боем и успешно отразили восемь атак украинских вооруженных сил (ВСУ) на позиции российских войск, сообщили в российском военном ведомстве.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в четверг под Донецком были пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак украинских вооруженных сил на позиции российских войск.
В Минобороны РФ также информировали, что продолжается освобождение западной части Артемовска штурмовыми отрядами при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Тем временем подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.
Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.
Военкоры объяснили активность ВСУ желанием замаскировать попытку наступления
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Вооруженные силы Украины начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких, сообщают российские военкоры.
Сейчас на линии боевого соприкосновения фиксируется серия немасштабных атак без задействования сил главного удара с западной бронетехникой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По данным авторов канала, ВСУ провели серию контратак на флангах Бахмута, на южном фронте затишье.
В сообщении отмечается, что Киев готовит свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно какие-то удары будут ложные», – отмечают авторы публикации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
В Польше испугались остаться наедине с Россией после поражения Украины
Mysl Polska: Польша останется наедине с Россией после поражения Украины
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Вашингтон оставит Варшаву один на один с Москвой после того, как проиграет Киев, поскольку сам будет в состоянии вооруженного конфликта с Пекином, полагает обозреватель газеты Mysl Polska Анджей Шлензак.
Украинские подразделения не побеждают на поле боя, и шансов у нее победить все меньше, заявил обозреватель Mysl Polska, передает радио Sputnik.
Американская сторона намеревается конфликтом на Украине максимально ослабить Россию политически, экономически и в военном плане. Китай же не может позволить ослабить Россию.
КНР, вступая в игру на Украине, превращается из регионального игрока в глобального и приближает начало конфликта США и Китая, и это не скажется лучшим образом на Польше, полагает автор статьи.
Если Киев проиграет Москве, а на другой части света вспыхнет китайско-американский конфликт, то вряд ли Вашингтон поддержит Варшаву, указал Шлензак.
США придется сосредоточить все силы против Китая и привлечь к этому НАТО, а Польша, разрушившая отношения с Россией, не сможет ни на кого рассчитывать, пояснил он.
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В Киеве пожаловались на неуязвимость российских ракет для ПВО Украины
MWM: ВС России нанесли удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины крылатыми ракетами Х-22
Российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли мощный удар по Киеву, неуязвимы для украинской системы ПВО, сообщило американское интернет-издание Military Watch Magazine.
По имеющейся у издания информации, ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине играют российские крылатые ракеты Х-22, чьи большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, украинские официальные лица жалуются, что Россия применяет ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей авианосные группы США, и их фактически невозможно перехватить.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем интересна крылатая ракета Х-22 и какие преимущества она дает российским Вооруженным силам на Украине.
Минобороны Британии: Киев не будет применять ракеты Storm Shadow для ударов по России
Глава Министерства обороны Британии Уоллес заявил, что Украина не применит крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow по России
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил данные о том, что Лондон передал Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow.
Об этом он заявил во время выступления в Палате общин, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Лондон передал Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом получив заверения от Киева, что ракеты не будут использоваться по российской территории.
В Кремле ответили, что поставки потребуют адекватного ответа со стороны военных ВС России, Москва отнеслась к поставкам Лондона крайне негативно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с военной точки зрения в Кремле будут принимать соответствующие решения.
Захарова сыронизировала над Зеленским и Евровидением
Дипломат Захарова: Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса Евровидение-2023
Европейский вещательный союз (ЕВС) напрасно отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале Евровидения, он составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что Европейский вещательный союз (ЕВС) напрасно отклонил просьбу Зеленского выступить с видеообращением в финале Евровидения, так как в этом году он составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса.
Ранее представитель ЕВС объяснил отказ Зеленскому тем, что конкурс является международным развлекательным шоу, одним из краеугольных камней которого считается неполитический характер мероприятия.
Экс-канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом дела в Польше из-за конфликта на Украине
СМИ: Польские следователи заподозрили экс-канцлера ФРГ Шредера в подготовке конфликта на Украине
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования Польши о событиях на Украине. Его подозревают в энергетическом давлении на ЕС и Украину, а также в подготовке конфликта, сообщила радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, генеральная прокуратура Польши получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, связанного с конфликтом на Украине. По версии польских следователей, он использовал свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы надавить на ЕС и Украину, передает РИА «Новости».
Также следователи не исключают того, что Шредер имел отношение к подготовке «российского вторжения».
Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.
Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии.
СМИ также писали, что запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) был отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии.
В Киеве попросили Зеленского вернуть День Победы
В Киеве попросили Зеленского вернуть День Победы и отменить День Европы
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На Украине создана петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы и отменить установленный вместо него 9 мая День Европы.
По мнению авторов петиции, в Великой Отечественной войне участвовали предки украинцев, когда страна была в составе СССР, поэтому «смысла отменять праздник нет», передает ТАСС.
Петиция зарегистрирована накануне, в данный момент ее подписали 73 человека.
Уточняется, что для того, чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна в течение трех месяцев набрать 25 тыс. голосов.
Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
В 2019 году на портале RT сообщалось, что Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности. В этот день президент Украины посещал могилу своего деда, прошедшего Великую Отечественную войну.
Кроме того, в своем Facebook* (запрещен в России) он тогда написал, что война «коснулась каждой украинской семьи», а «вклад украинцев в Победу огромный». Зеленский подчеркнул, что Украина «помнит тех, кто погиб, чтит тех, кто жив и благодарит украинцев за победу над нацизмом».
Лавров: Спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН
Глава МИД Лавров: Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН
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Москва проводит спецоперацию на Украине в соответствии со статьей Устава ООН и уведомляла об этом Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров на Петербургском международном юридическом форуме.
Министр подчеркнул, что военная спецоперация проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону. Лавров добавил, что Совет Безопасности ООН был уведомлен об этом, передает РИА «Новости».
Глава МИД также указал, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении Москвы. В частности, Лавров напомнил, что давление оказывается на международный суд, в который был подан иск к России по конвенции о предотвращении геноцида. «Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры», – указал министр.
Он также отметил, что одновременно более 30 государств, в основном Евросоюза и Североатлантического альянса, пытаются вступить в процесс на стороне Киева. Москва считает такие действия злоупотреблением процедурами суда и попыткой открытого давления и шантажа.
Ранее Лавров заявил, что после действий президента Украины Владимира Зеленского и его команды ни одна уважающая себя страна не захочет иметь дело с Киевом.
ВС России отразили удар ВСУ из HIMARS на Южнодонецком направлении
Минобороны: Российские ЗРС С-300 на Южнодонецком направлении отразили ракетный удар ВСУ из РСЗО HIMARS
Расчеты зенитных ракетных систем С-300 российской группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении отразили ракетный удар ВС Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Офицер сообщил, что на Южнодонецком направлении отражен ракетный удар противника: расчетами зенитных ракетных систем С-300 сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, передает РИА «Новости».
Кроме того, в Минобороны рассказали, что передовые подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии пресекли действия двух разведгрупп противника и уничтожили пикап, огнем самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожен минометный расчет противника в районе Пречистовки, расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации боевиков в районе Великой Новоселки.
Помимо того, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск «Восток» уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе. Гордеев также сообщил, что в районе Полтавки батарея реактивной артиллерии уничтожила пункт временной дислокации противника, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» поразил украинский минометный расчет.
В Минобороны также рассказали, что дронами-камикадзе уничтожен бронеавтомобиль «Казак» в районе Малой Токмачки и два пикапа противника в районе Новоданиловки.
Ранее российская ПВО сбила под Харьковом украинскую ракету «Точка-У».
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