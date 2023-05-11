Боррель: Суммарная помощь Украине от ЕС составила 16 млрд евро

Глава дипломатии ЕС Боррель: Суммарная помощь Киеву от ЕС составила 16 млрд евро

Страны и организации Европейского союза суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности.

Он уточнил, что первый транш насчитывал 500 млн евро, а в настоящее время итоговая сумма финансовой поддержки от всех стран и организаций Евросоюза составила 16 млрд евро. Боррель также заявил, что поддержка Брюсселя на этом не закончится, передает РИА «Новости».

Одновременно Боррель сообщил, что европейские страны намерены в течение трех лет увеличить расходы на оборону на 70 млрд евро. Он также призвал страны ЕС передать Киеву все имеющиеся у них боеприпасы, добавив, что они их компенсируют потом.

Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше, передает ТАСС.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в мировом сообществе запустили большую кампанию, пытаясь усадить Киев за стол переговоров на условиях Москвы, Украина считает это неприемлемым.