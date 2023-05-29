Китайский мирный план приучает Запад принять неизбежное

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29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 19:54  |  vz.ru
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Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

Мир накрыла новая золотая лихорадка DPA/TASS
В мире начинается новая золотая лихорадка. Драгоценный металл продолжают активно скупать не только мировые центробанки, но и частные лица. Цены держатся вблизи исторического максимума. Многие ждут нового исторического рекорда. Почему такой ажиотаж вокруг золота и как долго он продлится? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
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На выборах в Турции победила Россия

Западные страны и турецкая оппозиция считают, что Москва фактически помогла Реджепу Эрдогану победить MURAT CETINMUHURDAR/Reuters
Важнейший внешнеполитический партнер России – президент Турции Реджеп Эрдоган – одержал победу во втором туре выборов главы государства. Почему Запад делал все для его поражения, почему провалился турецкий Майдан, за счет чего Эрдогану удалось удержаться на своем месте и что это теперь означает для интересов России? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    золотая лихорадка


    Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

    внешнеполитический партнер


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    прорывные технологии


    Россия получила всевидящий глаз из космоса

    русофобская риторика


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    второй тур


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    Дмитрий Орехов: Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

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    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    Китайский мирный план приучает Запад принять неизбежное

    Политологи объяснили выгоду для России китайской мирной инициативы
    Ситуация на поле боя по-прежнему является определяющей для мирных переговоров
    		  
    29 мая 2023, 19:10
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «На Западе появляется информация о готовности обсуждать вероятность закрепления за Россией некоторых бывших территорий Украины». Такими словами политологи оценивают результаты масштабного турне китайского дипломата Ли Хуэя по странам Европы. По ряду утечек, позиция Китая отчасти соответствует ожиданиям России, но отчасти все-таки не совсем. Почему Москва тем не менее поддерживает китайскую инициативу, касающуюся разрешения украинского кризиса?

    В понедельник в МИД КНР подвели итоги масштабного турне по Европе, которое предпринял в последние дни спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. «КНР внесет собственный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», заявили в китайском дипломатическом ведомстве. Ранее, на прошлой неделе с Ли Хуэем встретился глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщает МИД РФ, он «выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании».

    Но не только Россия – и страны Запада проявляют все более пристальное внимание к китайскому мирному плану по Украине. То, что еще несколько месяцев назад рассматривалось в западной прессе как нереалистичный набор китайских пожеланий, уже начинает обсуждаться по существу. То есть не только по указанным в официальном плане пунктам (о соблюдении суверенитета, о прекращении огня), но и по методам их практической реализации.

    Заморозки не будет

    И эти методы многим не нравятся. Так, по данным The Wall Street Journal, спецпосланник Китая по украинскому вопросу Ли Хуэй по приезде в Европу предложил местным лидерам поддержать следующую формулу: конфликт замораживается, а за Россией остаются те территории, которые она на данный момент контролирует. Китайский посланник предлагал Европе дистанцироваться от американских и британских разжигателей.

    И, по всей видимости (издание об этом не пишет, однако это логично), упирал на то, что из всех внешних спонсоров конфликта именно Европа несет основные потери. Европейцы же от этого плана отказались, потребовав от Пекина отказаться от сотрудничества с Москвой.

    Логика европейцев понятна. Часть из них боится наказания за выход из единого западного блока, а другая искренне считает, что Запад еще может нанести России стратегическое поражение. Именно поэтому они против заморозки.

    Ирония в том, что против заморозки конфликта на условиях сохранения де-факто контроля над ныне освобожденными территориями выступает и Москва. По целому ряду причин. Прежде всего, мы еще не до конца освободили наши территории. Ряд российских городов (Херсон, Запорожье, Славянск и т. д.) находятся под украинской оккупацией.

    «Заморозка конфликта прямо сейчас может трактоваться Западом не в пользу России, поскольку Москва добилась еще не всех поставленных целей. Пока Москва не добьется этих целей, говорить о приостановке боевых действий преждевременно», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД, политолог-международник Елена Супонина.

    Ведь одно дело – пытаться отбить эти территории, а другое – согласиться с их временной оккупацией. Второй сценарий может трактоваться как нарушение российской конституции и слабость России.

    Во-вторых, этот сценарий означает появление на западных границах России серьезнейшей угрозы. «Заморозка конфликта на основе признания нынешней линии разграничения как фактической новой границы между Россией и Украиной для Москвы неприемлема. Этот сценарий превращает Украину в милитаризованную анти-Россию на стероидах, из которой будет исходить постоянная угроза для безопасности России. Безопасности как ее новых, так и старых территорий», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

    По его словам, в отношении Украины Запад будет реализовывать план, который они называют израильской моделью либо моделью ощетинившегося дикобраза. Смысл его в том, что конфликт замораживается, а Запад наращивает поставки вооружения и военной техники на Украину (включая истребители и ракеты) для повышения ее возможности сопротивляться.

    Чтобы Россия была убеждена, что она не сможет одержать военную победу, чтобы она ничего не смогла сделать с превращением Украины в западный форпост, в источник террористической угрозы, а также инструмент проецирования нестабильности и на другие регионы постсоветского пространства. «Для России подобная ситуация будет даже хуже, чем та, которая существовала до начала спецоперации – а значит, неприемлема», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Международная педагогика

    Тогда зачем Россия формально поддерживает китайский мирный план? Зачем участвует в обсуждениях того, что вроде как не собирается принимать? Здесь тоже есть несколько причин.

    Прежде всего, любой конфликт должен заканчиваться мирным соглашением. «Большинство посредников сейчас понимают, что для заморозки конфликта или успеха переговоров условия не созрели. Тем не менее они продолжают свою работу, пытаются создать почву для переговоров на будущее – к осени или ближе к концу года», – говорит Елена Супонина.


    И лучше уж положить в основу этого соглашения план, написанный союзником, а не врагом. Именно поэтому Россия фактически участвует в глобальной пиар-кампании по позиционированию китайского (а не французского или турецкого) плана как базового для будущих мирных переговоров.

    Во-вторых, китайский план – в отличие от озвученных европейских вариантов – включает принципиальный момент: отказ от возврата границ Украины по состоянию на 2014 год. «Не только китайцы, но и на Западе (в различных аналитических центрах) появляется информация о готовности обсуждать вероятность закрепления за Россией некоторых бывших территорий Украины. Особенно часто в этом ключе говорится о Крыме. Эти предложения стали появляться у серьезных аналитиков еще с лета 2022 года, – продолжает Елена Супонина. – По сути, в китайском плане происходит приучение стран Запада к мысли о том, что Украине придется смириться с потерей территорий».

    И речь идет отнюдь не о фактической линии контроля. Даже не о возврате России ныне оккупированных Украиной территорий, после чего якобы должны прекратиться боевые действия.

    «Чтобы Запад согласился на де-факто российский контроль над четырьмя новыми территориями, нужно не только тяжелейшее военное поражение, которое должна потерпеть Украина. Нужно чтобы Россия обозначила согласие на то, что неподконтрольная России территория Украины будет интегрирована с Западом и превращена в «анти-Россию на стероидах» без какой-то демилитаризации, денацификации, ограничений на ее военно-техническое сотрудничество с Западом, – говорит Дмитрий Суслов. – А это маловероятно. Ведь если не удастся фундаментально изменить характер нынешнего политического режима на Украине, то, по крайней мере, необходимо уменьшать неподконтрольную России территорию Украины, пока эта территория не станет нежизнеспособным государством. То есть как минимум отрезать ее от Черного моря».

    Наконец, поддержка китайского мирного плана позиционирует Россию на правильной стороне в системе международных отношений.

    «Москва тем самым показывает себя неотъемлемой частью мирового большинства, которое выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. За мир чем раньше, тем лучше – хоть завтра. И это мировое большинство сейчас противопоставлено Западу, который выступает за продолжение войны. Китайский план и обсуждение китайского плана показывает этот раскол между Западом (выступающим за нанесение поражения России) и подавляющим большинством остального человечества, к которому относится Москва, утверждающая, что готова хоть завтра остановить боевые действия в случае, если ее требования будут выполнены», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Процесс обсуждения и игр вокруг китайского плана будет идти еще долго. Серьезно обсуждать его начнут лишь после изменения ситуации – как на поле боя, так и в головах у западных лидеров. «Все понимают, что работа предстоит длительная и тяжелая, что на быстрый результат надеяться не приходится. Но кому, как не китайцам делать все не второпях?» – говорит Елена Супонина.
     
     
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