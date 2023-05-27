Взгляд
27 мая, суббота  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
Разделы

Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
Перейти в раздел…

За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
Перейти в раздел…

На Западе заговорили о разделе Украины

Вступление Украины в НАТО по частям могут предлагать только самые горячие головы в ЕС REUTERS
В некоторых странах ЕС задумались о вступлении в НАТО лишь подконтрольных ВСУ регионов Украины. В качестве примера приводится история ФРГ, которая вступила в альянс без ГДР. В экспертной среде уверены, что власти Украины выступят против такого сценария, но если его решат реализовать, то их мнения никто и не спросит. При каких условиях возможно подобное развитие событий и как к этим идеям стоит относиться России? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
Подробности...

В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
Подробности...

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
  • Хотелось бы теплее

  • Хотелось бы холоднее

  • Пусть остается как есть
Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
  • 4 дня

  • 5 дней

  • 6 дней

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Появились данные о причастности Запада к атаке корабля ЧФ «Иван Хурс»
    В МИД назвали условия достижения мира на Украине Военный эксперт оценил потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск Польша запретила проезд через границу с Белоруссией российским грузовикам Онищенко назвал чипы для мозга прорывом в медицине
    Сальдо рассказал об отравившем его по заказу СБУ человеке В Китае назвали шаг России, от которого Украина «задрожит от страха» Глава Минфина США назвала срок наступления дефолта Соединенных Штатов Прилепин рассказал о перенесенных сложнейших операциях
    ВСУ нанесли удар по Мариуполю ракетами Storm Shadow Украина потребовала от Германии способные достать до Москвы ракеты ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ Киссинджер назвал серьезной ошибкой попытку включить Украину в НАТО

    возвращение в порт


    Минобороны показало встречу «Ивана Хурса» в Севастополе

    правящая партия


    Вучич покинул пост главы Сербской прогрессивной партии

    вопросы по контрнаступлению


    Экс-советник Кучмы объяснил пропажу Залужного

    Видео

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    второй тур


    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    главком ВСУ


    «Воскрешение Залужного» добавило загадок в украинской политике

    падение экономики


    Германия реализовала план Маршалла наоборот

    отпор врагу


    Российская тероборона готова взять в руки оружие

    желание вернуться


    Максим Соколов: «Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

    противостоянии с Россией


    Глеб Простаков: Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

    только победа


    Геворг Мирзаян: Экзистенциальная война не терпит заморозок

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    На Западе заговорили о разделе Украины

    Вступление Украины в НАТО по частям могут предлагать только самые горячие головы в ЕС
    		  
    27 мая 2023, 09:06
    Фото: REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков

    В некоторых странах ЕС задумались о вступлении в НАТО лишь подконтрольных ВСУ регионов Украины. В качестве примера приводится история ФРГ, которая вступила в альянс без ГДР. В экспертной среде уверены, что власти Украины выступят против такого сценария, но если его решат реализовать, то их мнения никто и не спросит. При каких условиях возможно подобное развитие событий и как к этим идеям стоит относиться России?

    Пример ФРГ, которая стала членом НАТО в 1955 году, можно применить к подконтрольным правительству Зеленского территориям Украины. Об этом, как пишет американская New York Times, задумались в некоторых странах Европы. «Модель Западной Германии пользуется все большей популярностью как способ обеспечить реальную безопасность Украины, даже если она не сразу вернет себе всю свою территорию», – пишет издание.

    Однако Западная Германия, когда присоединилась к НАТО, не находилась в состоянии войны с Восточной Германией (ГДР), и оба образования были признаны отдельными государствами в 1949 году, говорится в статье. При этом «мало кто на Западе хочет бесконечной войны, уже опасаясь упадка народной поддержки безграничного финансирования и нехватки производства танков, средств ПВО и боеприпасов, в которых нуждается Украина».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которую называют одним из вероятных кандидатов на должность генсека НАТО, призывала альянс разработать более конкретную дорожную карту для присоединения Украины. По ее словам, включение Украины в состав НАТО будет «намного дешевле», чем превращение ее в «милитаризованного ежа» в течение следующих 50 лет.

    Как отмечается в статье, в случае с Украиной многое будет зависеть от линии соприкосновения по итогам ожидаемого наступления ВСУ, а также от того, приведет ли оно к продолжительному прекращению огня, относительно стабильным границам и даже мирным переговорам.

    В середине недели генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в альянс до завершения военного конфликта не рассматривается и невозможно. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс. Однако по мере приближения саммита в Вильнюсе страны альянса ищут различные способы расширить свои границы за счет Украины.

    «Кризис достиг той степени, когда на Западе все понимают, что нужно что-то делать, но никто не знает, как добиться своих целей. Поэтому мы можем ожидать самых витиеватых и чудных предложений, включая окольные пути расширения альянса», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Но идея о модели Западной Германии для вступления Украины в НАТО звучит совершенно дико хотя бы в том смысле, что это предложение отрицает территориальную целостность Украины. А именно этот нюанс для Запада является первым условием переговоров.

    Как минимум – в публичном пространстве», – отметил политолог. Эксперт предположил, что новую инициативу могли предложить малоответственные государства, такие как страны Балтии или Польша. «Но я не уверен, что даже польские элиты поддерживают эту идею, потому что Польша хотела бы присоединить к себе часть Украины при худшем сценарии, но не таким путем», – добавил собеседник.

    «Пока идут боевые действия – никто, даже самые горячие головы в Прибалтике и Польше не выступают за прием подконтрольных ВСУ территорий в НАТО. Но по окончании боевых действий такой сценарий могут предлагать не только Польша и страны Прибалтики, но и условная Хорватия. Не особо возражают Нидерланды, Дания и Португалия. А вот остальные страны Европы не горят таким желанием», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    Эксперт ожидает, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет решаться вопрос со вступлением в альянс Швеции и оказания военной помощи Украине. «Принимать часть Украины в НАТО не будут. Они скорее Молдавию и Грузию примут, хотя и у них есть территориальные нюансы», – предположил Трухачев.

    Ткаченко убежден, что на Украине к подобным сценариям отнесутся плохо. «Это означало бы, что нынешние власти списываются и нужны те, кто будет реализовывать этот проект». «Фактически для ЕС и США подобный шаг означал бы признание военного поражения на Украине. А это, в свою очередь, приведет к краху политической элиты внутри страны», – пояснил эксперт.

    Иной точки зрения придерживается Трухачев. По его словам, если страны НАТО все же решат принимать Украину по частям, то мнением властей в Киеве никто интересоваться не станет. «Да, украинские политики устроят истерику, но в такой ситуации их позиция никого интересовать не будет. А вот для нас подобный вариант был бы точно неприемлемым. Зачем нам Харьков в НАТО?», – риторически добавил политолог.

    О том, что Украина в будущем неизбежно исчезнет, накануне в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, после распада страны вероятны несколько вариантов развития событий. При одном из них западные области Украины «переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего «аншлюса» земель государствами-реципиентами».

    «При этом сохранится и некая «ничейная» украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран. Оставшаяся бесхозяйная территория объявляет о своем преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами. Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России», – полагает Медведев.

    По его мнению, одновременно «новая» Украина немедленно заявит о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и произойдет в среднесрочной перспективе. «Вооруженный конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну», – уверен политик.

    Второй вариант – это когда Украина также исчезает после СВО ввиду ее раздела между Россией и рядом стран ЕС. Формируется правительство Украины в изгнании: «Тогда «конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли. Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным».

    И третий вариант – происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. «Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН немедленно заявляет о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе», – добавил политик.

    «Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий», – резюмировал Медведев.

    Однако на Западе к подобным вариантам сейчас точно не готовы, потому что США хотели бы «вечного продолжения конфликта»,

    считает Ткаченко. «Для них это универсальное средство ослабления России и косвенного влияния на Китай. Но если представить, что на Украине наступает анархия, исчезнет центр власти, тогда, конечно, возможны самые разные варианты», – говорит политолог.

    По мнению Трухачева, Медведев намекает на исторические параллели, но в реальности той же Польше «не нужны миллионы бандеровцев с Западной Украины». «В НАТО с удовольствием поставили бы на Украине свои военные базы, но не более того. Возможно, Румыния откусила бы кусок Черновицкой области, а Венгрия – часть Закарпатья. Но в целом Западная Украина, вероятно, сохранит формальный суверенитет», – полагает собеседник.

    Однако для России, подчеркивает политолог, принципиальный вопрос заключается в том, чтобы земли Новороссии и Поднепровья не оказались под контролем НАТО. «Частью альянса могут стать регионы, которые расположены западнее города Хмельницкий, потому что там проживает действительно враждебное по отношению к России население», – заключил Трухачев.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •