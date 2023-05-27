На Западе заговорили о разделе Украины

В некоторых странах ЕС задумались о вступлении в НАТО лишь подконтрольных ВСУ регионов Украины. В качестве примера приводится история ФРГ, которая вступила в альянс без ГДР. В экспертной среде уверены, что власти Украины выступят против такого сценария, но если его решат реализовать, то их мнения никто и не спросит. При каких условиях возможно подобное развитие событий и как к этим идеям стоит относиться России?

Пример ФРГ, которая стала членом НАТО в 1955 году, можно применить к подконтрольным правительству Зеленского территориям Украины. Об этом, как пишет американская New York Times, задумались в некоторых странах Европы. «Модель Западной Германии пользуется все большей популярностью как способ обеспечить реальную безопасность Украины, даже если она не сразу вернет себе всю свою территорию», – пишет издание.

Однако Западная Германия, когда присоединилась к НАТО, не находилась в состоянии войны с Восточной Германией (ГДР), и оба образования были признаны отдельными государствами в 1949 году, говорится в статье. При этом «мало кто на Западе хочет бесконечной войны, уже опасаясь упадка народной поддержки безграничного финансирования и нехватки производства танков, средств ПВО и боеприпасов, в которых нуждается Украина».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которую называют одним из вероятных кандидатов на должность генсека НАТО, призывала альянс разработать более конкретную дорожную карту для присоединения Украины. По ее словам, включение Украины в состав НАТО будет «намного дешевле», чем превращение ее в «милитаризованного ежа» в течение следующих 50 лет.

Как отмечается в статье, в случае с Украиной многое будет зависеть от линии соприкосновения по итогам ожидаемого наступления ВСУ, а также от того, приведет ли оно к продолжительному прекращению огня, относительно стабильным границам и даже мирным переговорам.

В середине недели генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в альянс до завершения военного конфликта не рассматривается и невозможно. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс. Однако по мере приближения саммита в Вильнюсе страны альянса ищут различные способы расширить свои границы за счет Украины.

«Кризис достиг той степени, когда на Западе все понимают, что нужно что-то делать, но никто не знает, как добиться своих целей. Поэтому мы можем ожидать самых витиеватых и чудных предложений, включая окольные пути расширения альянса», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Но идея о модели Западной Германии для вступления Украины в НАТО звучит совершенно дико хотя бы в том смысле, что это предложение отрицает территориальную целостность Украины. А именно этот нюанс для Запада является первым условием переговоров.

Как минимум – в публичном пространстве», – отметил политолог. Эксперт предположил, что новую инициативу могли предложить малоответственные государства, такие как страны Балтии или Польша. «Но я не уверен, что даже польские элиты поддерживают эту идею, потому что Польша хотела бы присоединить к себе часть Украины при худшем сценарии, но не таким путем», – добавил собеседник.

«Пока идут боевые действия – никто, даже самые горячие головы в Прибалтике и Польше не выступают за прием подконтрольных ВСУ территорий в НАТО. Но по окончании боевых действий такой сценарий могут предлагать не только Польша и страны Прибалтики, но и условная Хорватия. Не особо возражают Нидерланды, Дания и Португалия. А вот остальные страны Европы не горят таким желанием», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

Эксперт ожидает, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет решаться вопрос со вступлением в альянс Швеции и оказания военной помощи Украине. «Принимать часть Украины в НАТО не будут. Они скорее Молдавию и Грузию примут, хотя и у них есть территориальные нюансы», – предположил Трухачев.

Ткаченко убежден, что на Украине к подобным сценариям отнесутся плохо. «Это означало бы, что нынешние власти списываются и нужны те, кто будет реализовывать этот проект». «Фактически для ЕС и США подобный шаг означал бы признание военного поражения на Украине. А это, в свою очередь, приведет к краху политической элиты внутри страны», – пояснил эксперт.

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Иной точки зрения придерживается Трухачев. По его словам, если страны НАТО все же решат принимать Украину по частям, то мнением властей в Киеве никто интересоваться не станет. «Да, украинские политики устроят истерику, но в такой ситуации их позиция никого интересовать не будет. А вот для нас подобный вариант был бы точно неприемлемым. Зачем нам Харьков в НАТО?», – риторически добавил политолог.

О том, что Украина в будущем неизбежно исчезнет, накануне в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, после распада страны вероятны несколько вариантов развития событий. При одном из них западные области Украины «переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего «аншлюса» земель государствами-реципиентами».

«При этом сохранится и некая «ничейная» украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран. Оставшаяся бесхозяйная территория объявляет о своем преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами. Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России», – полагает Медведев.

По его мнению, одновременно «новая» Украина немедленно заявит о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и произойдет в среднесрочной перспективе. «Вооруженный конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну», – уверен политик.

Второй вариант – это когда Украина также исчезает после СВО ввиду ее раздела между Россией и рядом стран ЕС. Формируется правительство Украины в изгнании: «Тогда «конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли. Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным».

И третий вариант – происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. «Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН немедленно заявляет о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе», – добавил политик.

«Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий», – резюмировал Медведев.

Однако на Западе к подобным вариантам сейчас точно не готовы, потому что США хотели бы «вечного продолжения конфликта»,

считает Ткаченко. «Для них это универсальное средство ослабления России и косвенного влияния на Китай. Но если представить, что на Украине наступает анархия, исчезнет центр власти, тогда, конечно, возможны самые разные варианты», – говорит политолог.

По мнению Трухачева, Медведев намекает на исторические параллели, но в реальности той же Польше «не нужны миллионы бандеровцев с Западной Украины». «В НАТО с удовольствием поставили бы на Украине свои военные базы, но не более того. Возможно, Румыния откусила бы кусок Черновицкой области, а Венгрия – часть Закарпатья. Но в целом Западная Украина, вероятно, сохранит формальный суверенитет», – полагает собеседник.

Однако для России, подчеркивает политолог, принципиальный вопрос заключается в том, чтобы земли Новороссии и Поднепровья не оказались под контролем НАТО. «Частью альянса могут стать регионы, которые расположены западнее города Хмельницкий, потому что там проживает действительно враждебное по отношению к России население», – заключил Трухачев.