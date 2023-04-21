Запад одобрил вторжение ВСУ на юго-запад России

Берлин дал Киеву карт-бланш на атаку по всем граничащим с Украиной регионам России

Берлин считает «абсолютно нормальным» проведение операций ВСУ на территории России. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. О каких потенциальных направлениях операций может идти речь, учитывая отложенную попытку ВСУ перейти в контрнаступление в Приазовье, и какова вероятность того, что у ВСУ хватит сил для ударов сразу по нескольким направлениям?

Глава Минобороны Германии Борис Писториус одобрил нападение ВСУ на территорию России. По его словам, ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает издание Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

Он также обратил внимание на перспективы дальнейших поставок вооружений на Украину, отметив, что западным странам стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.

На фоне фактической легализации действий ВСУ на территории России Писториус тут же оговорился по поводу членства Украины в НАТО. Он заметил, что вопрос может быть поднят только после окончания конфликта, «но сейчас не время для принятия подобных решений»: «Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности».

В экспертном сообществе полагают, что заявление Писториуса следует рассматривать в контексте данных о возможном контрнаступлении ВСУ. Предполагается, что основным направлением для удара будут районы Приазовья, но этот удар может быть сопряжен с активизацией боевых действий в других регионах – в частности, в районах Сватово и Кременной.

Кроме того, еще один вспомогательный удар вероятен в районах Белгородской области. С военной точки зрения «заход» ВСУ за белгородскую «засечную черту» выглядит дико. Но политически и медийно такой шаг позволит офису Зеленского и его западным союзникам сместить акценты в конфликте с Приазовья и, например, Артемовска на Белгород или другие приграничные регионы России.

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Примечательно, что в последнее время наблюдается активизация работы диверсионного-разведывательных групп (ДРГ) противника как раз на территории приграничных регионов. Самая крупная атака произошла в начале марта, когда в Брянскую область проникли несколько украинских военных. Газета ВЗГЛЯД тогда подробно разбиралась в мотивах ДРГ, а также указывала на аналогию с террористами с действиями Шамиля Басаева.

«Заявление Писториуса в целом небезопасное. У немецких властей на непонятном основании укоренилось мнение о том, что поддерживаемые НАТО ВС Украины обязательно одержат победу на поле боя. Но что скажет Писториус тем, кто хочет уничтожать предназначенную для ВСУ натовскую технику на территории Польши?» – задается вопросом германский политолог Александр Рар.

«Думаю, по этой причине Писториус сразу оговорился и отметил, что Германия поддержит вступление Украины в НАТО лишь после завершения военного конфликта. В отличие от Польши и стран Прибалтики в Германии пока понимают, что подобный шаг приведет лишь к тому, что альянс окажется в состоянии полномасштабной войны с Россией, а это путь к Третьей мировой войне», – отметил Рар.

«Слова министра о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорят о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал газете ВЗГЛЯД Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

Учитывая объемы поставок оружия, техники и наемников в зону конфликта, это вторжение будет скорее западным, чем украинским.

«Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Советский союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.

«К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!» – подчеркнул парламентарий.

«По сути, Писториус дает карт-бланш ВСУ на осуществление атаки по всем граничащим с Украиной регионам России. Ограничения официально сняты – противник будет наступать везде, где сохраняется возможность ведения масштабных действий», – добавил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Германия в лице министра обороны официально оправдала любые террористические действия офиса Зеленского. Стоит также учитывать, что ни Берлин, ни Лондон, ни уж тем более США не признают новые границы России. Поэтому я не исключаю, что слова Писториуса станут сигналом для атаки на Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области», – рассуждает эксперт.

«В связи с этим жители перечисленных регионов должны быть начеку. Мы неоднократно наблюдали диверсионные операции ВСУ. И теперь российским властям, судя по всему, придется усилить работу по направлению контртеррора. Кроме того, необходимо создавать аналогичные проблемы в тылу противника. Нужно дестабилизировать западные территории Украины, в частности разорвать логистические маршруты поставок вооружений. Европа должна понимать, что опасность находится практически у них на пороге», – акцентирует Мирошник.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. «ВСУ воюют, не соблюдая каких-либо правил войны. Им буквально не писан закон, поэтому под удар могут попасть и Брянская, Белгородская, Ростовская области. А учитывая упоминание Писториуса о логистических цепочках, то и сухопутный коридор в Крым оказывается под угрозой», – пояснил он.

«С логистической точки зрения каждый из этих регионов важен.

Там находятся трассы, железные дороги, по которым осуществляется снабжение ВС РФ. В связи с этим нам стоит быть в состоянии повышенной боевой готовности. Необходимо продолжить укрепление приграничных территорий и с удвоенной силой сосредоточивать силы перед грядущей масштабной битвой», – подчеркивает Леонков.

«Противник располагает сотнями военных дронов и в принципе готов их применить. Не исключены атаки по приграничным областям роем БПЛА. Однако, прежде чем начинать наступления на указанные регионы России, Украине необходимо перехватить инициативу в текущих боях, что будет достаточно сложно», – подчеркивает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Нам в этой ситуации важно усилить работу разведывательных служб, чтобы более точно понимать, каким потенциалом обладает противник. Кроме того, было бы неплохо организовать ополчение из жителей той же Брянской области. Это повысит общую боеготовность страны и улучшит дежурные мероприятия», – добавляет Козюлин.

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