Шольц заявил о несоответствии Украины многим критериям НАТО

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21 мая, воскресенье | Последнее обновление — 12:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВКС России уничтожили три военных объекта и 40 боевиков в Херсонской области
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Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России.
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Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО.
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Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Шольц заявил о несоответствии Украины многим критериям НАТО
Канцлер Германии Шольц указал на несоответствие Украины многим критериям для вступления в НАТО
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Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.
Как указал Шольц в интервью телеканалу Welt, перспектива членства в НАТО сформирована в Бухаресте. По его словам, сразу было понятно, что вхождение Украины в альянс «не произойдет в обозримом будущем», пишут «Известия».
Канцлер ФРГ отметил, что среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать.
В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска и поздравили россиян с освобождением города
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Большинство блогеров восторженно отреагировали на новость о взятии Артемовска, обвинив «банду Зеленского» в гибели десятков тысяч солдат.
«Это день славы русского оружия, день наших героев... всех солдат и офицеров, которые принимали участие в операции по взятию города. Слава нашим воинам и вечная память погибшим! Слава России!
Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок.
Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского. Наше дело правое, Победа будет за нами! А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вместе с тем большинство блогеров встретили восторженно сообщение о взятии Артемовска, разместив, в частности, в Telegram-каналах поздравительные открытки с изображением «Артемовского брюта».
Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что освобождение Артемовска принесло ощутимые потери не только ВСУ, но и российским подразделениям.
«Несмотря на все трудности, проблемы, потери Артемовская наступательная операция завершилась победой. Противник потерял один из ключевых городов на Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар. Для России артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной Войны. Тем ценнее достигнутая победа», – подчеркнул он.
Военкор Александр Коц отметил символизм взятия Артемовска в День освобождения Мариуполя. «Это наш еще один День Воинской славы. Слава русскому оружию!.. Спасибо всем, кто причастен к этой победе!
PS Привет Алексею «Россия больше не возьмет ни одного города» Арестовичу», – написал Коц в своем Telegram-канале.
«На Украине опровергают взятие Бахмута. Я уверен, что это они будут делать несколько недель. Пока их клоун попрошайничает в турне по миру», – отметил репортер Руденко.
Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» был краток: «Артемовск больше не кiт».
Но, по словам автора Telegram-канала «Военная хроника», Артемовск – еще не конец.
«Вокруг него расположены крупнейшие укрепы ВСУ – Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. Вопрос с этими точками на карте еще предстоит решать, поэтому «оркестр» выйдет на отдых, но, судя по всему, вернется в случае необходимости», – отметили блогеры.
Ранее штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль.
В Киеве отреагировали на просьбу Польши извиниться за Волынскую резню
Посол Украины Зварыч назвал «неприемлемым» призыв Польши извиниться Зеленскому за Волынскую резню
Требование от польской стороны, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принес извинения за Волынскую резню являются неприемлемыми и досадными, заявил украинский посол в Польше Василий Зварыч.
Зварыч в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что нужно делать по отношению к общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными, передает ТАСС.
По его словам, украинская сторона готова к диалогу, но Польша должна быть осторожна в высказываниях. Как уточнил он, Украина помнит историю и готова к взаимному пониманию, но также необходимо уважать и взвешивать свои заявления.
Кроме того, Зварыч рассказал о форме примирения между Украиной и Польшей, отметив, что она звучит так: «прощаем и просим прощения».
Ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни, поляки свою вину перед украинцами признали.
Издевательские постеры про Зеленского появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Постеры с издевательской надписью про президента Украины Владимира Зеленского появились на Таймс-сквер в Манхеттене в Нью-Йорке.
«Зеленский – герцог мира», – гласит надпись на постере. Блогеры обратили внимание, что на английском звучит не так однозначно: «Zelensky peace duke», сообщает Сергей Колясников в своем Telegram-канале.
Ранее сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
Охрана московского клуба «Флакон» не разрешила рэперу Shokk пронести флаг России на концерт
Рэпера Schokk не пустили с флагом России на собственный концерт в московский клуб «Флакон»
Российскому рэперу Диме Бамбергу, более известному под псевдонимом Schokk, охранники клуба «Флакон» в Москве не позволили пронести российский триколор на собственный концерт.
По словам Бамберга, охрана потребовала отдать флаги России, потому что «начальство запретило» впускать людей с флагами. Однако друзья рэпера тайком пронесли триколор, и Schokk развернул его на сцене во время концерта, после чего выступил с гневной речью в адрес руководства и охраны клуба, передает «Царьград».
По его словам, он готов «разнести заведение» и «проучить охранников», но это будет противозаконно.
«Будь нейтральным в Тбилиси, Казахстане, Риге! А в России ты или за Россию, или пошел отсюда!» – прокричал Дима Бамберг со сцены.
Фанаты артиста, которые были на концерте, поддержали рэпера и в знак протеста стали скандировать: «Россия!».
Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета
Военкоры показали финал битвы за Артемовск, снятый беспилотником.
Бои за последние кварталы на окраинах Артемовска. Артиллерия «Вагнеров» уничтожает засевших в руинах боевиков ВСУ и технику, говорится в пояснении к видео, опубликованному в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Ранее в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
Дочери Навального украинские студенты помешали выступить в Джорджтаунском университете
Украинские студенты потребовали отменить выступление дочери Навального в Джорджтаунском университете
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Украинские студенты Джорджтаунского университета потребовали отменить выступление дочери Алексея Навального Дарьи за «расизм и гомофобию» ее отца, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.
По словам политолога, украинские студенты испугались, что если их заставят пожимать руку дочери Навального, то потом это закроет для них все двери в украинской политике. В итоге университет переформатировал мероприятие, пригласив других спикеров и задвинув дочь Навального на третий план, сообщил в своем Telegram-канале Дудаков.
Он также отметил, что в американских университетах стали часто отменять спикеров, особенно с этим сталкиваются сторонники Трампа. По словам Дудакова, их появление в кампусах порой приводят к потасовкам и волнениям.
Как отметил политолог, в университетском рейтинге свободы слова Джорджтаун находится на 200-м месте, то есть в самом конце списка.
«Это многое объясняет в вопросе деградации американской дипломатии – если выпускники школы дипслужбы за годы обучения привыкают никак не подвергать сомнениям свои либеральные догмы», – считает Дудаков.
Он также считает, что российским оппозиционерам стоит готовиться к тому, что таких случаев отмены будет происходить все больше.
«Если в 2024 году власть в Вашингтоне поменяется, то есть вероятность, что будут очень сильно урезаны бюджеты Госдепартамента, уличенного в организации цензуры против республиканцев. Это бумерангом ударит по всем зависящим от мягкой силы США – включая российскую оппозицию», – подчеркнул Дудаков.
Ранее политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, рассказал, что украинские писатели подвергаются «мощнейшему давлению вплоть до угроз близким» с требованиями отказаться от мероприятий, в которых заявлены русские участники.
Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне
Публицисту Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне
Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России), недавно обвинивший Украину в сотрудничестве с нацистами, вынужден был провести концерт в парке в Лондоне, из-за того, что его не пустили выступать в зале UCL.
Писатель Шендерович (признан иноагентом в России) рассказал, что провел «свой лучший концерт» в Ридженс-парке в Лондоне, поскольку ему отказали в выступлении в зале. По его словам, не пустили в зал UCL и 300 его поклонников, поэтому пришлось пойти всей толпой на лоно природы.
Также он поблагодарил «идиотов», которые отменили его концерт в помещении, за «такой невероятный промоушен».
Ранее проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине
Грушко: Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине
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Западные страны продолжают идти по так называемой лестнице эскалации в украинском конфликте, Россия будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По словам дипломата, Запад пока придерживаются эскалационного сценария, который рискован для них самих, но Россия все учитывает в своих планах, у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
До этого сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.
Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.
Опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликована видеозапись водружения флагов России и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Артемовске.
Видеозаписи опубликовали пресс-служба «Конкорда» – компании Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер» – и военкоры.
Напомним, в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил об успешном отражении удара ВСУ по Токмаку российскими средствами ПВО
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар, который пытались нанести по городу Токмак Запорожской области украинские войска, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов в своем Telegram-канале указал, что причиной двух взрывов, которые были слышны ранее в городе, стала успешная работа ПВО России, перехватившая удар боевиков ВСУ по мирным жителям, передает ТАСС.
Ранее Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.
В минобороны Украины заверили, что Залужный «на месте»
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продолжении исполнения Залужным обязанностей главкома ВСУ
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный «на месте» и продолжает исполнять свои обязанности, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заверила, что Залужный «делает свою работу». По ее словам, российская сторона «запустила информационную волну» о его исчезновении, передает ТАСС.
Напомним, Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Сообщалось, что в мае Залужный оказался в зоне досягаемости российской артиллерии.
Минобороны рассказало о боях в западной части Артемовска
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На Артемовском направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание на флангах обеспечивют подразделения Южной группировки войск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение подразделениям противника у Богдановки и Ягодного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За прошедшие сутки в данном районе совершено шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий ликвидированы свыше 95 военнослужащих и наемников, танк, бронетранспортер и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Донецком направлении в результате огня артиллерии Южной группировки за свутки уничтожены до 210 военнослужащих, танк, польская артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Першотравневого Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). В районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино ЛНР. Под Торским Донецкой народной республики (ДНР) и Кременной ЛНР ликвидированы две украинские ДРГ.
Потери противника составили более 60 военнослужащих, две бронtмашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» нанесли поражение противнику возле Угледара ДНР. За последние сутки уничтожены до 85 военнослужащих и одна «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение последних суток поражены 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Недалеко от Копанки Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве.
В США предсказали возвращение Харькова и Одессы в состав России
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор выразил уверенность в возвращении Харькова и Одессы в состав России
Не стоит ожидать «блицкрига», но Харьков и Одесса вернутся в состав России, когда та ответит на контрнаступление украинских войск, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что считает практически неизбежным российское наступление, в результате которого Киев потеряет контроль над Харьковом и Одессой, передает РИА «Новости».
Макгрегор счел высокой вероятность того, что вооруженные силы Украины «истратили последние людские и военно-технические резервы». По его мнению, вскоре ВСУ «мало что смогут предпринять в ответ на действия» российских сил.
Как полагает Макгрегор, российские войска «начнут действовать» и «будут делать это обдуманно и осторожно». Макгрегор считает, что Россия станет «максимально использовать высокоточные дальнобойные ракеты» и «превосходство в воздухе».
Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.
Военкоры опубликовали видео ударов «Первой славянской бригады» под Авдеевкой
Военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», расчеты гаубиц Д-20 «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса наносят удар по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении.
Ранее российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой.
Российские бойцы сообщили о финишной прямой в освобождении Артемовска
Боец штурмового отряда: Российские силы вышли к дороге, ставшей финишной прямой в боях за Артемовск
Российские штурмовые отряды вышли на дорогу к селу Ивановское в пригороде Артемовска (украинское название – Бахмут), ставшей «финишной прямой» в боях за город, под контролем противника осталось менее километра, рассказал боец.
Штурмовик из ЧВК «Вагнер» рассказал, что были тяжелые бои, дорога из Артемовска в Ивановское отделяет ВСУ и российские подразделения.
По его словам, под контролем противника остался коттеджный поселок и промзона, но российские силы подошли к этой дороге, которая уже «финишная прямая», передает РИА «Новости».
Другой боец из ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовой отряд отбил один квартал на окраинах Артемовска, закрепился в опорнике, откуда сбежал противник.
Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.
До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
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