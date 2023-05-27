Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

В МИД России заметил повышение конфликтности в Арктическом регионе

Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны – и как они намерены их ограничить?

«Мы видим, что в последнее время возросло внимание к Арктическому региону со стороны всего мирового сообщества, и геополитически регион тоже становится все более такой важной площадкой, к сожалению, повышается конфликтность в регионе». Такими словами посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов оценил ситуацию, которая сегодня складывается в Арктике. Корчунов отметил, что Арктический регион становится все более доступным в силу климатических изменений и новых технологий, а также «из-за тех ресурсов, которые крайне необходимы мировой экономике, спрос на них <...> будет только расти, особенно в условиях энергоперехода».

Эту оценку – редкий случай – разделяют и наши западные партнеры. И претендуют на те арктические ресурсы и возможности, на которые первые права имеет Россия.

Особенно заметно это стало в контексте перемен в главной международной организации по сотрудничеству в Артике – Арктическом Совете (АС). В мае Россия завершила двухлетний период нахождения на посту председателя АС, передав его, в соответствии с регламентом, Норвегии.

Размораживание геополитики

Арктика – зона, в которой долгое время геополитические процессы оставались замороженными в прямом и переносном смыслах. Но происходящее в последние годы изменение климата вызвало необычайный уровень активности в отдаленном полярном регионе, поскольку столкновение стратегических интересов ведущих держав и таяние льдов коренным образом изменили его. Активизация геологоразведки и развитие инфраструктуры региона воспринимается Западом как естественный процесс.

Правда, это справедливо только по отношению к той части, которая не касается России. Те же самые действия, но предпринимаемые РФ, уже считаются «активностью, которая может ускорить конфронтацию между державами, делящими эту богатую ресурсами территорию».

«Арктика – будущее поле международных баталий, и не только экономических. Напряженное спокойствие в этом полярном регионе вдруг ставится под сомнение в результате изоляции России (крупнейшего арктического государства) из-за ее войны против Украины. Отчаявшаяся Россия, измученная жесткими санкциями, наложенными на нее Западом, может поддаться искушению сделать шаг в Арктику. И что тогда?», – с нескрываемым опасением задается вопросом испанская El Economista.

Ответа на этот вопрос наши западные «партнеры» не находят. Или знают, но боятся озвучить, предпочитая говорить о том, что ситуация просто не понятная ни для кого. В том числе и для представителя Дании в Арктическом Совете Томаса Винклера, отметившего в интервью для Bloomberg, что «Россия остается членом совета, и в принципе будет участвовать в любых решениях. Но то, как это на самом деле произойдет в нынешнем политическом климате, все еще обсуждается». «У меня просто нет ответа», – добавил он.

«По данным на сегодня, Россия уже является вторым по величине производителем нефти в мире. Но овладение арктическими ресурсами позволит ей легко подняться на первое место, приумножив свои запасы кратно, – с беспокойством пишет пресса по обе стороны Атлантики. Не упуская при этом возможности обвинить Москву в создании очередной угрозы миру. На этот раз в сфере науки. – Участие России в гонке за ресурсами нарушает статус-кво и угрожает той модели научного сотрудничества, которое процветало после окончания холодной войны».

Болевая точка – хребет Ломоносова



Формально никто из восьмерки стран АС не владеет Северным полюсом, однако это не означает, что данная ситуация – навсегда. Все зависит от критериев, на основе которых осуществляется установление границ и их изменения. В настоящий момент три члена АС – Дания (от имени Гренландии), Канада и Россия – предпринимают усилия, направленные на получение «более широких суверенных прав на то, что лежит под океаном». А, точнее, огромной полосы арктического морского дна, простирающегося до Северного полюса.

Все три страны утверждают, что их континентальные шельфы тянутся до подводного горного хребта, называемого хребтом Ломоносова. Природные ресурсы, спрятанные под международными водами, огромными и стоят того, чтобы за них поспорить.

Россия, Дания и Канада заявляют, что полюсный хребет Ломоносова является продолжением континентального шельфа, который простирается от их береговой линии до центральной части Северного Ледовитого океана. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву это предоставит исключительные суверенные права на природные ресурсы на полярном дне и под ним, за пределами исключительных экономических зон, которые простираются на 200 морских миль от берега.

Кроме того, подала заявку на расширение своих подводных владений Норвегия. В 2009 году заявка Осло была одобрена Комиссией по границам континентального шельфа (CLCS), независимым органом, которому поручено анализировать научные данные, на основе которых затем выносится вердикт, законны ли претензии того или иного государства на шельф или нет. США «арктическую» Конвенцию ООН не ратифицировали, но можно не сомневаться, что о своем желании вступить в борьбу за новые подводные арктические территории они объявить не забудут.

«Соединенные Штаты десятилетиями собирали данные об Арктике, и мы постоянно слышим, как могут возникнуть претензии», – говорит Ребекка Пинкус, директор Полярного института при аналитическом Центре Уилсона (Вашингтон). В конечном счете, США вступят в бой, считает она, пусть даже для того, чтобы контролировать использование хотя бы части ресурсов.

«Кто знает, будем ли мы через 50 лет пытаться добыть последние оставшиеся ресурсы нефти и газа на суше, или мы будем нуждаться в редкоземельных минералах. В конце концов, не так важно, какое именно сырье нам потребуется. А важно то, что залежи его могут быть расположены именно в Арктике. Вот почему сегодня идет борьба за морское дно», – объясняет нынешнее положение дел Андреас Остхаген, старший научный сотрудник Норвежского института Фритьофа Нансена и эксперт по арктической безопасности и геополитике.

«Разворачивающееся соперничество может иметь серьезные последствия и для тех, кто контролирует ключевые ресурсы, и для климата», – отмечают, в свою очередь, аналитики Bloomberg . – Арктика – стратегический приоритет России. Особый акцент на этом делает ее президент Владимир Путин. Изменения в последней арктической стратегии России, изложенные в документе о внешней политике, подписанном Путиным 31 марта, удаляют ссылки на конструктивное международное сотрудничество. Документ, созданный Кремлем, обещает дать отпор враждебным государствам, надеющимся милитаризировать регион. И ориентирует Москву на установление более тесных связей и сотрудничества с неарктическими государствами, «проводящими конструктивную политику в отношении России». Это, по-видимому, ссылка на Китай, который также имеет устремления в полярном регионе».

Приведенные в публикации Bloomberg выдержки не понравились Вашингтону. В Госдепе считают, что действия России после начала СВО «препятствуют сотрудничеству, координации и взаимодействию, которые характеризуют работу Арктического совета».

Нефть и металлы

Получение доступа к очень богатым энергетическим ресурсам является одной из основных причин, по которым члены АС подают заявки на расширение своих «донных владений». Большая часть Арктики остается пока неисследованной. Но уже и сегодня ясно, что морское дно северного Заполярья содержит огромные запасы критически важного ископаемого топлива, металлов и минералов, которые станут более доступными по мере того, как глобальное потепление приведет к таянию морского льда.

Согласно данным Геологической службы США за 2008 год (более свежих в открытом доступе пока нет), в пределах Полярного круга залегает около 90 млрд баррелей нефти и 1,670 трлн кубических футов газа. А также неподсчитанное пока даже предположительно количество металлов и минералов, применяемых для производства, накопления, хранения и использования электроэнергии. Для сравнения: размеры российских доказанных запасов нефти сегодня, по данным Министерства энергетики США, составляют примерно 80 млрд баррелей.

Нас изолируют? Тем лучше

Состоявшееся недавно принятие Финляндии в НАТО и возможное присоединение к Североатлантическому блоку Швеции означает, что Россия станет единственной арктической державой, не являющейся членом этого военного альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже успел заявить, что «новая ситуация представляет серьезную проблему для координации действий в Арктике». Разумеется, натовской семерке достичь консенсуса внутри себя не представляет никакого труда. А вот заставить Россию согласиться с тем, что ее арктические богатства хотят поделить между североатлантическими хищниками, «а не то мы вас изолируем», станет практически непреодолимым препятствием.

Пока западные члены АС пытаются «уговорить» Россию отказаться от реализации арктической стратегии, демонстрируя остальному миру свою озабоченность климатическими изменениями, происходящими на планете и называя в качестве основной причины этого антропогенный фактор. «Не троньте Арктику – и не будет мирового катаклизма» – таков лейтмотив «семерки», подтверждаемый «показательными выступлениями» отдельных членов АС в виде принимаемых самозапретов на разработки своих новых месторождений или отказа от проведения геологоразведки. Например, США недавно одобрили нефтяной проект Willow на материковой части Аляски, но, с другой стороны, ограничивают выдачу лицензий на разработку участков для добычи нефти в открытом море в арктических водах.

У Норвегии также есть месторождения за Полярным кругом, но она говорит о «юридических проблемах при выдаче лицензий на разведку новых месторождений нефти в Баренцевом море». Гренландия в 2021 году отказалась от планов будущей разведки нефти, заявив, что ущерб окружающей среде и изменению климата слишком велик. Канада не так давно продлила действие запрета на морскую добычу нефти.

Россия уже десять лет занимается добычей нефти на шельфе Арктики. И тормозить не намерена: в своей арктической стратегии РФ обязалась наращивать добычу на суше и на море вплоть до 2035 года. Хотя исполнению ее самых амбициозных планов и мешают наложенные Западом санкции.

«Реализации планов России теоретически могло помешать сплочение западных стран, намеренных защитить арктический регион от вмешательства в его недра. Однако теперь, когда Россия фактически разорвала отношения с развитыми странами, Москва может позволить себе «забанить всех противников» и действовать в одностороннем порядке. Это значит, в мире появится еще один очень опасный фронт, угрожающий стабильности», – таково резюме редакционной статьи упомянутого выше испанского издания. «Угрожающий стабильности» западных экономик, следовало бы уточнить.