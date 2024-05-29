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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    8 комментариев
    29 мая 2024, 22:45 • Видео

    Стефанчук как легитимный глава Украины

    Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    Россия больше не допустит массового ухода компаний

    C 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. И повторения такого массового исхода страна не допустит. В числе пострадавших оказались автомобильная и авиационная промышленности. Что Россия может сделать, чтобы защитить эти сферы от подобной ситуации? Подробности

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    НАТО переходит к ядерным провокациям у границ России

    Страны НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России. Это происходит на фоне российских учений с применением нестратегического ЯО, которые стали ответом на агрессивные планы Лондона и Парижа по прямому вовлечению альянса в боевые действия на Украине. В чем заключается принципиальная разница между российскими и западными учениями, а также почему Запад решил продолжить эскалацию конфликта? Подробности

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    Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ

    195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности

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    Блинкен подскажет Санду способ борьбы с «Победой»

    Политическая жизнь Молдавии продолжает кипеть: в страну приезжает госсекретарь США Энтони Блинкен. Эксперты уверены, что его приезд объясняется скорыми президентскими выборами в стране. Дипломат хочет поддержать действующую главу государства Майю Санду, закрепив тем самым евроатлантический курс республики. Почему Молдавия так важна для Запада? И удастся ли Блинкену ударить по местной оппозиции? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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