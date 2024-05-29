Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

Россия больше не допустит массового ухода компаний C 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. И повторения такого массового исхода страна не допустит. В числе пострадавших оказались автомобильная и авиационная промышленности. Что Россия может сделать, чтобы защитить эти сферы от подобной ситуации? Подробности Перейти в раздел

НАТО переходит к ядерным провокациям у границ России Страны НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России. Это происходит на фоне российских учений с применением нестратегического ЯО, которые стали ответом на агрессивные планы Лондона и Парижа по прямому вовлечению альянса в боевые действия на Украине. В чем заключается принципиальная разница между российскими и западными учениями, а также почему Запад решил продолжить эскалацию конфликта? Подробности Перейти в раздел

Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ 195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности Перейти в раздел

Блинкен подскажет Санду способ борьбы с «Победой» Политическая жизнь Молдавии продолжает кипеть: в страну приезжает госсекретарь США Энтони Блинкен. Эксперты уверены, что его приезд объясняется скорыми президентскими выборами в стране. Дипломат хочет поддержать действующую главу государства Майю Санду, закрепив тем самым евроатлантический курс республики. Почему Молдавия так важна для Запада? И удастся ли Блинкену ударить по местной оппозиции? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел