Бардак во Франции и поражение Ле Пен

Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

Как Бразилия и Иран обеспечат финансовые интересы России На недавнем саммите ШОС в Астане Иран предложил обсудить создание единой валюты входящих в эту структуру стран. Кроме того, вот уже несколько месяцев с подачи президента Бразилии обсуждается идея создания общей валюты БРИКС. Что общего и в чем различия между этими инициативами и как они соотносятся с интересами России? Подробности Перейти в раздел

Россия поможет Индии найти место среди великих держав В Москве ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди. Этот визит важен для обеих сторон не только с точки зрения укрепления двусторонних отношений, но и в контексте решения вопросов международной безопасности. Как отмечают в экспертной среде, Москва дает возможность Нью-Дели балансировать внешнюю политику и не скатываться под диктат Вашингтона, который ищет любые возможные рычаги давления на Китай. Подробности Перейти в раздел

Репатриация поставила вопрос о настоящих русских Законопроект об ограничениях по программе переселения соотечественников, недавно внесенный в Госдуму, вызвал широкую дискуссию и породил вопрос, кто такие русские. Специалисты пока не пришли к единому мнению, кого и при каких условиях можно назвать соотечественником. Подробности Перейти в раздел

Ле Пен лишили победы противоестественным образом Глава левой коалиции «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон заявляет, что выиграл прошедшие во Франции выборы. Формально это на самом деле так, однако в действительности все гораздо сложней. «Никто не может утверждать, что он выиграл эти выборы, в особенности мсье Меланшон», отвечают ему. Как это понимать? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел