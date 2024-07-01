На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

Зачем Россия создает новый самолет вместе с Белоруссией Россия и Белоруссия вместе работают над созданием нового легкого многоцелевого самолета, сообщил Владимир Путин. Разработать и запустить в серию двухмоторный самолет «Освей» обещают в очень короткие сроки – к 2027 году, а потом за три года планируют выпустить до 100 таких самолетов. Зачем Россия взяла себе в партнеры белорусов и каковы шансы у этого амбициозного по срокам проекта? Подробности Перейти в раздел

Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности Перейти в раздел

Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности Перейти в раздел

После распада СССР Латвия попала в «кривую смерти» Массовое закрытие школ и детских садов стало еще одним из признаков демографической катастрофы, происходящей в Латвии после 1991 года. В чем главные причины стремительного сокращения населения в этой постсоветской республике и какие еще последствия для страны это повлечет в самом ближайшем будущем? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел

Зачем Германия поддерживает Зеленского Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

Запад прогнул Сербию и Словакию Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

Союзника России едва не свергли Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке? Перейти в раздел