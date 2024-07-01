Зачем Германия поддерживает Зеленского

Василий Стоякин
Хитрый план Трампа
С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.
Вадим Трухачёв
ЕС бросает все силы на борьбу с Россией
Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.
Андрей Полонский
Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя
На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.