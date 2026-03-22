    Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    22 марта 2026, 19:23 • В мире

    Евросоюз заманивает канадцев на историческую родину от отчаяния

    Евросоюз заманивает канадцев на историческую родину от отчаяния
    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Европейцы уговаривают Канаду вступить в Евросоюз: география, мол, не помеха идеологической близости и сердечному чувству. Как ни странно, многие канадцы выступают «за» назло президенту США Дональду Трампу. И эта идея не так глупа, как может показаться на первый взгляд.

    Канада как барышня на выданье: все ее обхаживают – и американцы, и европейцы, но трудно понять, у кого по-настоящему серьезные намерения.

    Насколько, например, серьезен президент США Дональд Трамп, неоднократно предлагавший Канаде стать 51-м штатом и тем самым решить все свои проблемы? Сам Трамп утверждает, что абсолютно серьезен. Но всегда остается шанс, что это такой юмор для своих и подмигивание целевой аудитории.

    В массовой культуре США распространены шутки о канадцах как жителях недостраны, причем глубинные патриоты и правда так считают, а либералы скорее передразнивают глубинных патриотов, голосующих за Трампа. Канадцам, разумеется, обидно, но их мнения никто не спрашивает.

    С другой стороны, лукавые европейцы изначально оформляют свое предложение к канадцам как дружескую шутку. На сей раз так поступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, заявив, что привлекательность Евросоюза неоспорима: уже девять стран являются кандидатами на вступление, в будущем заявку подаст Исландия и, вероятно, Канада. Насчет привлекательности Евросоюза – это точно шутка, иначе и быть не может.

    Но в минувший вторник президент Финляндии Александр Стубб на совместной пробежке с премьером Канады Марком Карни предложил тому серьезно подумать о присоединении к ЕС. А несколькими месяцами ранее эту тему поднимала главная евродипломатка Кая Каллас. Но если к словам Каллас никто серьезно относиться не станет, то Стубб имеет репутацию умного и стратегически мыслящего деятеля – одного из наиболее ценных кадров в обойме атлантистов.

    Шутки шутками, но по опросу, проведенному в 2025 году, вступить в ЕС хотели бы 44% канадцев. А принять предложение Трампа и стать частью США, согласно другому опросу, всего порядка 30%. То есть фаворит у канадской барышни заморский, европейский франт.

    Это имеет характер настоящего сговора против Трампа, потому что географическим мостом Канады в ЕС называют пока еще датскую Гренландию, а в серьезности намерений президента США наложить руки еще и на крупнейший остров в мире сомневаться не приходится. При этом все эти поползновения сильно испортили отношения Вашингтона с Европой и Канадой, автоматически сблизив их друг с другом по линии НАТО.

    В том, что для канадца Европа милее Америки, нет ничего удивительного. Это часть местной национальной гордости и антитеза квасному патриотизму янки: мы, мол, не США, потому что мы лучше США, у нас европейский образ жизни с канадскими уникальными особенностями. 

    Во многом это чистая правда. В Канаде высокие налоги, сильные профсоюзы, повышенное вмешательство государства в экономику и общественную жизнь, законодательные ограничения в области свободы слова.

    В то же время, в отличие от США, нацисты там могут чувствовать себя совершенно спокойно, если это украинские нацисты. 

    Со стороны европейцев ухаживание за Канадой – это вложения в статус «третьей сверхдержавы», которой они намерены стать, наряду с США и Китаем. И Барро этого совершенно не скрывает, французам свойственно демонстрировать безосновательные амбиции.

    Раньше многие в ЕС хотели стать третьим центром силы вместе с Россией, а теперь вопрос поставлен так, что Боливар не вынесет двоих – или мы, или они. Вместо России Евросоюз планирует взять себе в усиление Канаду. Пусть она на другом континенте, зато идейно близкая и имеет собственную нефтедобычу.

    Но пока что вся эта романтика с геополитикой разбиваются о холодное сердце канадского премьера Карни и об его мозг-калькулятор. Он уже не раз говорил, что крепить трансконтинентальную дружбу с европейцами нужно, но вступление в ЕС – не та цель, которую он перед собой ставит.

    Это точно не кокетство: в свое время Карни потратил немало сил на укрепление Евросоюза, уговаривая Великобританию из него не выходить.

    Дело в том, что он англосакс в самом широком смысле, видный представитель глобалистской элиты, бывший глава Банка Англии. И довольно точно предсказал все негативные последствия для британской экономики от Брексита, но в переубеждении, как известно, не преуспел.

    Таким образом, сам по себе он еврооптимист. Но желанию закрутить с Евросоюзом «по-серьезному» наверняка препятствует то, что Карни хорошо разбирается в тонкостях экономики, не говоря уже о понимании базы.

    Евросоюз – это прежде всего торговый союз и единое тарифное пространство. Вступление в него все равно не устранит такого барьера, как Атлантический океан, а вот для торговли с США это будет иметь самые серьезные последствия. Не только Трамп, а вообще любой президент ни за что не позволит Европе демпинговать на рынке США с помощью Канады.

    В общем, деньги – это то, с чем Карни не шутит, поэтому на заигрывания Европы не отвечает. Идею объединения вполне можно было бы протащить на национальном референдуме под лозунгами о возвращении на историческую родину, которой для белых американцев (включая канадцев) является именно Европа.

    Но Карни выступает против Канады в ЕС по той же причине, по которой был против Брексита: экономическая целесообразность.

    Иными словами, Европу, которая сама себя отсекла от дешевых российских энергоресурсов и большого российского рынка, никто не будет тащить в светлое будущее за свой счет. Даже Канада, не говоря уже о США.

    Сами. Теперь все сами. Ручками Урсулы фон дер Ляйен и мозгами Каи Каллас.  

