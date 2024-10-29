Суд в Москве приговорил IT-специалиста за сотрудничество с ЦРУ

Мосгорсуд приговорил к 13,5 года IT-специалиста за попытку передачи информации с ЦРУ

Tекст: Вера Басилая

Московский городской суд признал виновным Фируза Дадобоева в совершении государственной измены в пользу США, передает ТАСС.

Дадобоев работал IT-специалистом в одной из московских коммерческих фирм и имел двойное гражданство. По данным следствия, он пытался передать представителю американской разведки сведения, относящиеся к государственной тайне.

В октябре 2022 года Дадобоев был задержан сотрудниками ФСБ при попытке передачи этих материалов.

Ранее суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам за шпионаж в пользу СБУ.

Также в Свердловский областной суд приговорил жительницу Нижнего Тагила к 12,5 года колонии за передачу спецслужбам Украины через мессенджеры военно-технических сведений.

ФСБ сообщила, что в Москве пресечена деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных техсредств для негласного получения информации.