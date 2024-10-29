Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Суд в Москве приговорил IT-специалиста за сотрудничество с ЦРУ
Мосгорсуд приговорил к 13,5 года IT-специалиста за попытку передачи информации с ЦРУ
Московский городской суд приговорил IT-специалиста Фируза Дадобоева к 13,5 года колонии строгого режима за попытку передать секретные сведения ЦРУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Московский городской суд признал виновным Фируза Дадобоева в совершении государственной измены в пользу США, передает ТАСС.
Дадобоев работал IT-специалистом в одной из московских коммерческих фирм и имел двойное гражданство. По данным следствия, он пытался передать представителю американской разведки сведения, относящиеся к государственной тайне.
В октябре 2022 года Дадобоев был задержан сотрудниками ФСБ при попытке передачи этих материалов.
Ранее суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам за шпионаж в пользу СБУ.
Также в Свердловский областной суд приговорил жительницу Нижнего Тагила к 12,5 года колонии за передачу спецслужбам Украины через мессенджеры военно-технических сведений.
ФСБ сообщила, что в Москве пресечена деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных техсредств для негласного получения информации.