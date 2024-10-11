Жительница Урала получила 12,5 года колонии за продажу данных Украине

Жительницу Урала приговорили к 12,5 года за продажу военных данных Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Вместе с супругом женщина продала спецслужбам Украины военно-технические сведения с оборонного предприятия. Судья Шумков, зачитывая приговор, также назначил ей штраф в 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Мухаметова работала на «Уралвагонзаводе» и была задержана в апреле текущего года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. Согласно оперативному видео, на допросе Мухаметова и ее супруг признались, что продали чертежи за 100 тыс. рублей. Им предъявили обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Процесс по делу супруга осужденной все еще продолжается. Производство дел было разделено, и его слушания проходят в закрытом режиме. Мухаметова отказалась общаться с журналистами после вынесения приговора.

Ранее гражданин Украины Александр Жуков был приговорен Запорожским облсудом к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Киева. Также сообщалось, что ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева.