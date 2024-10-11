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    Российская армия вбила клин во фланг группировке ВСУ в Курской области
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    31 комментарий
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 16:05 • Новости дня

    Жительница Урала получила 12,5 года колонии за продажу данных Украине

    Жительницу Урала приговорили к 12,5 года за продажу военных данных Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Свердловский областной суд приговорил жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову к 12,5 года колонии передачу спецслужбам Украины военно-технических сведений.

    Вместе с супругом женщина продала спецслужбам Украины военно-технические сведения с оборонного предприятия. Судья Шумков, зачитывая приговор, также назначил ей штраф в 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Мухаметова работала на «Уралвагонзаводе» и была задержана в апреле текущего года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. Согласно оперативному видео, на допросе Мухаметова и ее супруг признались, что продали чертежи за 100 тыс. рублей. Им предъявили обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

    Процесс по делу супруга осужденной все еще продолжается. Производство дел было разделено, и его слушания проходят в закрытом режиме. Мухаметова отказалась общаться с журналистами после вынесения приговора.

    Ранее гражданин Украины Александр Жуков был приговорен Запорожским облсудом к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Киева. Также сообщалось, что ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева.

    10 октября 2024, 21:39 • Новости дня
    Дипломатический подарок Путина Китаю разозлил США

    NetEase: Америку разгневало российское поздравление Китаю с юбилеем дипотношений

    Дипломатический подарок Путина Китаю разозлил США
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Слова президента России Владимира Путина о поддержке единства Китая, переданные им в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР через министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызвали гнев США, пишет пишет NetEase.

    Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает позицию Китая в вопросе Тайваня, власти которого не признают остров частью Китая. Российский министр заявил, что Россия полностью поддерживает усилия Китая по сохранению территориальной целостности, что идет вразрез с политикой Вашингтона. Лавров отметил, что Россия считает действия США в районе Тайваньского пролива направленными на создание геополитической напряженности в регионе, передает Газета.Ru.

    Как отмечают авторы статьи, упоминание Тайваня в поздравлении президента России вызвало раздражение в Америке. В Белом доме считают, что такие заявления со стороны официальных российских кругов противоречат позиции Вашингтона и «укрепляют позиции КНР в его стремлении усилить свое влияние в регионе».

    Китайские же издания назвали поддержку России «драгоценным подарком» к юбилею отношений между двумя странами, подчеркивая значимость этого жеста доброй воли с российской стороны.

    Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай выступают с близких позиций против продвижения Западом «индо-тихоокеанского проекта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    10 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    Всего декларация содержит 18 пунктов, в которых страны-подписанты обязуются поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется, сообщает «Московский комсомолец»

    Вучич отказался подписывать часть документа, содержащую призыв вводить санкции против России, а также оказывать военную помощь Киеву и использовать термин «оккупация Крыма». «Мы будем вести свою политику, а вы – свою. А сколько у нас стульев, мы не спрашиваем, сколько у вас стульев», – заявил Вучич.

    Ранее стало известно, что Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    10 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    В Стамбуле мужчина ненадолго ожил на своих похоронах

    NTV: В Стамбуле мужчина ожил на своих похоронах, но позже скончался

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе Фатих в Стамбуле 80-летний Халит Байшу ожил на своих похоронах, однако, несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти, сообщили СМИ.

    Как пишет NTV, в районе Фатих в Стамбуле произошло необычное событие во время похорон 80-летнего Халита Байшу. Отмечается, что покойный внезапно ожил, из гроба начали доноситься крики. Это вызвало шок у присутствующих, передает РИА «Новости».

    Медики, прибывшие на место, обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца, после чего его срочно доставили в больницу для дальнейшей помощи. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь Байшу не удалось, и он вскоре скончался в медицинском учреждении.

    Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш обратилась в полицию девушка спустя шесть дней после церемонии ее собственных похорон.

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    10 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербский президент Александр Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории, сообщают сербские СМИ.

    Сербский лидер поучаствовал в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в хорватском Дубровнике, передает «Газета.Ru» со ссылкой на N1. На саммите также был президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств.

    После была подписана декларация, осуждающая действия России на Украине. Также документ выражает поддержку киевскому режиму и приветствует курс Киева в ЕС и НАТО.

    Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич впервые не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

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    11 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд военкоров и военных блогеров сообщили об успехах российских войск в Курской области. Со ссылкой в том числе на украинские ресурсы сообщается, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    «Курская область – наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», – приводит «Московский комсомолец» слова блогера Юрия Подоляки.

    По его информации, 155-ая бригада морпехов Тихоокеанского флота нанесла неожиданный для ВСУ «рассекающий удар» удар двумя колонами: через Зеленый Шлях и через Толстый Луг. Гарнизон ВСУ в Любимовке был почти полностью окружен. Также был нанесен удар по гарнизону ВСУ в Ольговке. Кроме того, российские войска вошли в Малую Локню.

    Подоляка полагает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» ВСУ дорог с твердым покрытием – «трех дорог, собранных в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже». Также сообщается о боях в Новоивановке, в районе Михайловки и Мартыновки, южнее Веселого, штурме Плехово.

    «Военкоры Русской весны» также пишут о «мощном прорыве на Курском фронте: завершается разгром врага в Любимовке, Зеленом Шляхе и Ольговке». «Неожиданный прорыв морпехов 155 бригады к Зеленому шляху – в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки заставил противника спасаться бегством», – говорится в сообщении. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что «русские продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал в Telegram, что российские войска «выбивают» военных ВСУ, «попавших в оперативное окружение», из Любимовки, «эпицентр боевых действий на этом участке перемещается» в Толстый Луг; есть «продвижение по трассе» на Свердликово, «далее – на Суджу», хотя «сообщения о выходе к северо-западным окраинам Суджи не подтверждаются».

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Ураган «Милтон» высосал всю воду из залива Тампа

    Ураган «Милтон» высосал воду из залива Тампа у берегов Флориды

    Ураган «Милтон» высосал всю воду из залива Тампа
    @ REUTERS/Octavio Jones

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Залив Тампа в американском штате Флорида потерял много водной массы из-за урагана «Милтон», из-за действий стихии морское дно осталось открыто, сообщают американские телеканалы.

    Ураган откачал воду из залива, такие явления носят названия «обратный штормовой нагон», передает «Лента.ру» со ссылкой на WKRN.

    Подобные события возможны при очень сильном ветре со стороны берега, они вытесняют воду из прибрежных заливов. Местных жителей предупредили об опасности прогулок по открытым участкам дна, поскольку вода вскоре вернется обратно.

    Из-за действия «Милтона» без электричества во Флориде остались свыше 1,1 млн жителей. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что мощность этого урагана превзошла предыдущего рекордсмена – ураган «Катрина».

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    10 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    В Кремле объяснили безвизовый режим для граждан Грузии

    Песков: Безвизовый режим для граждан Грузии объясняется диалогом народов

    В Кремле объяснили безвизовый режим для граждан Грузии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии связано с укреплением гуманитарных связей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что межгосударственные отношения и гуманитарные связи с Грузией всегда были на высоком уровне. «У нас диаспора грузинская достаточно большая, наши туристы туда ездят, это нормальный процесс», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ, расширяющий условия безвизового режима на всех граждан Грузии, разрешив им находиться в России без виз до 90 дней.

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    11 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании в Африке

    Ura.Ru: Суровикин представляет интересы России на спецзадании в Африке

    Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании в Африке
    @ Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал армии Сергей Суровикин отпраздновал 58-летие, находясь на спецзадании в Африке, следует из опубликованного фото в Сети.

    Генерал армии Сергей Суровикин отмечает свой 58-й день рождения, он сейчас находится в Африке, где выполняет специальное задание, представляя интересы России. По информации источников, Суровикин в полном порядке и в отличной физической форме, передает Ura.Ru.

    В подтверждение этого Ura.ru опубликовало недавно сделанные, предположительно в Африке, фото генерала.

    Сергей Суровикин родился в Новосибирске и начал свою военную карьеру с командования 34-й мотострелковой дивизией в Екатеринбурге в начале 2000-х годов. В 2008 году он занял пост начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России и вскоре стал руководителем штаба Приволжско-Уральского военного округа. В 2011 году ему доверили подготовку создания военной полиции при Минобороны, что подчеркнуло его значимость в военной структуре страны.

    Суровикин заслужил звание Героя России за координацию российской группировки в Сирии в 2017 году. Затем он возглавил Воздушно-космические силы России. Осенью 2022 года генерал руководил объединенной группировкой войск РФ на Украине, где создал известную «линию Суровикина», разрушившую планы украинских вооруженных сил по наступлению на Крым. С 2023 года он отстаивает интересы России в Африке, продолжая служить стране.

    Ранее сообщалось, что осенью 2023 года экс-командующий Объединенной группировкой ВС России на Украине генерал Сергей Суровикин перешел на новую работу.

    Позже в Сети появилось фото Суровикина, сделанное за границей, и указывалось, что снимок сделан в Алжире.

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    10 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    В Одессе активизировались пророссийские подпольщики

    Сальдо сообщил об активизации работы пророссийских подпольщиков в Одессе

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе участники пророссийского сопротивления активизировались, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, с подпольщиками связывают поджоги автомобилей сотрудников военкоматов, точные ракетные удары по военным целям и сбор данных о работниках украинских репрессивных органов.

    Сальдо отметил, что деятельность одесских подпольщиков является значительным вкладом в падение режима Зеленского. «Киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу», – подчеркнул он.

    Губернатор добавил, что одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Он выразил уверенность в том, что «вся Новороссия будет свободной – от Херсона до Измаила».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений.

    Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на вторник российские военные нанесли удары по портам в Одессе и Ильичевске (Черноморск).

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    10 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Польшу прилетел экспериментальный украинский транспортный самолет An-178-100R, в обстановке секретности он совершил посадку в международном аэропорту города Быдгощ, сообщают польские СМИ.

    Этот самолет существует в одном экземпляре, он преодолел украинское воздушное пространство и прибыл в Польшу в режиме радиомолчания, транспондер он включил только над польской территорией, передает ТАСС со ссылкой на портал WirtualnaPolska.

    Разработка воздушного судна началась в 2015 году, в 2021-м транспортником заинтересовались около 30 иностранных покупателей, но после начала спецоперации производство An-178-100R запустить не удалось.

    Самолет способен лететь со скоростью 825 км/час, его дальность полета составляет порядка около 5 тыс. км, грузоподъемность – 18 тонн. Воздушное судно может приземляться на грунтовых взлетных полосах.

    В ходе боевых действий под Киевом в 2022 году Украина уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», в феврале 2024 года СБУ завершила расследование дела по уничтожению этого судна.

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    11 октября 2024, 13:23 • Новости дня
    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    Стало известно, что в Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах, сообщают Telegram-каналы.

    Российские силы ведут зачистку в Любимовке, Шептуховке, Леонидово, Михайловке и Зеленом Шляхе, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Оценив не самые приятные перспективы, ВСУ уходят из деревни Леонидово. Пока малыми группами, на бронированной технике. Параллельно подтягивая резервы к границе со стороны Сумской области», – говорится в сообщении канала.

    Село Ольговка находится в Кореневском районе Курской области, на расстоянии около 19 километров от границы с Украиной. На прошлой неделе украинские силы пытались доставить технику и боекомплект в Ольговку, однако их колонна была уничтожена российской артиллерией и беспилотниками на трассе, ведущей в Коренево.

    Ранее источник сообщал, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы. До этого в пятницу военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

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    11 октября 2024, 10:06 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о панике ВСУ на Курском направлении

    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие испытывают замешательство из-за сложившейся ситуации и фиксируемых потерь. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…» – заявил командир «Ахмата», передает «Лента.ру».

    Ранее военкоры и военные блогеры сообщили, что российские силы «продавили левый фланг курской группировки ВСУ».

    До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    Матвиенко «без эмоций» обсудила с президентом Таджикистана вопросы миграции

    Матвиенко и Рахмон обсудили вопросы трудовой миграции

    Матвиенко «без эмоций» обсудила с президентом Таджикистана вопросы миграции
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Душанбе обсудила с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы трудовой миграции.

    Она отметила, что обсуждение велось «без эмоций и ажиотажа», что характеризует их подход как цивилизованный и направленный на укрепление двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

    Делегация Совета Федерации под руководством Матвиенко находится с официальным визитом в Душанбе с 9 по 11 октября. В рамках этого визита обсуждался ряд острых вопросов, включая трудовую миграцию. Матвиенко подчеркнула, что попытки вбить клин между Россией и Таджикистаном не увенчаются успехом.

    Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил о беспокойстве по поводу нарушения прав граждан республики в России при проведении мероприятий по упорядочению миграции.

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    11 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские дроны зафиксировали массовые расстрелы солдат ВСУ заградотрядами

    Российские военные сообщили о массовых расстрелах солдат ВСУ украинскими заградотрядами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами бегущих с линии боевого соприкосновения солдат ВСУ, сообщил военнослужащий штурмового подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

    По его словам, такие инциденты происходят, когда украинские солдаты пытаются отступить с линии боевого соприкосновения из-за нехватки боеприпасов или сложившейся тяжелой обстановки. «Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали «птичками»и осматривали обстановку», – отметил Штурман, передает ТАСС.

    Украинские солдаты, по его словам, опасаются сдаваться в плен именно из-за подобных действий заградотрядов. Военнослужащий подчеркнул, что при каждом штурме или контрнаступлении гибнет до десяти военнослужащих ВСУ. Он добавил, что несмотря на значительные потери, число убитых украинских солдат под огнем собственных заградительных отрядов продолжает расти.

    Ранее военнослужащий с позывным «Штурман» сообщил, что украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки.

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    До этого беспилотник снял кадры расстрела украинским заградотрядом бегущих бойцов ВСУ.

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    11 октября 2024, 09:22 • Новости дня
    В России разработали концепт нового авианосца МАК

    В России разработали концепт-проект морского авианесущего комплекса для ВМФ

    В России разработали концепт нового авианосца МАК
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крыловский государственный научный центр завершил разработку концепт-проекта нового авианосца для ВМФ России, получившего название МАК, решение о строительстве пока не принято.

    Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) завершил разработку концепт-проекта нового авианосца для Военно-морского флота России, который получил название МАК, сообщил гендиректор КГНЦ Олег Савченко РИА «Новости». На текущий момент в составе ВМФ России находится только один авианосец – «Адмирал Кузнецов», проходящий ремонт и модернизацию.

    Савченко подчеркнул, что Крыловский центр занимается постоянным научным сопровождением процессов, связанных с проектированием авианесущих кораблей. По его словам, два года назад центр завершил концептуальное проектирование нового морского авианесущего комплекса (МАК). Однако решение о строительстве нового авианосца пока не принято.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил силам ВКС РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    Отмечалось, что российская Морская авиация имеет пять главных задач.

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    Противостояние с Россией заставляет немцев возродить армию

    Главной задачей будущих властей Германии станет восстановление армейского призыва и перевооружение бундесвера, потому что боеспособной армии у ФРГ больше нет. Голоса представителей нынешней власти, считающих, что колоссальные расходы на это добьют экономику страны, в расчет не берутся. У немцев нет выбора, выбор за них сделали США. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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