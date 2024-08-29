Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.3 комментария
ФСБ пресекла торговлю шпионским оборудованием в Москве
ФСБ: В Москве пресечена деятельность по поставке специальных техсредств для получения данных
В Москве пресечена деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных техсредств для негласного получения информации, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Как говорится в сообщении ведомства, была пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с незаконным оборотом средств, предназначенных для негласного получения информации, передает РИА «Новости».
Там добавили, что привозил из-за рубежа устройств, ограниченные к обороту в России, для продажи через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров, изъяты более 3 тыс. специальных техсредств, продавец задержан. Возбуждено дело, подпадающее под статью о незаконным обороте специальных технических средств для негласного получения информации.
Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под часы, ручки, пауэрбанки, сетевые адаптеры, и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители, поступала в Россию из-за рубежа.
Напомним, в 2019 году президент России Владимир Путин подписал законы о внесении поправок в УК и КоАП, уточняющих понятия «спецсредства» и исключающих возможность необоснованных обвинений граждан в шпионаже.