Общедоступную звукозаписывающую аппаратуру вывели из-под статей УК о шпионаже

Президент России Владимир Путин подписал законы о внесении поправок в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), уточняющих понятия «спецсредства» и исключающих возможность необоснованных обвинений граждан в шпионаже.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Теперь под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, подразумеваются «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения», программы для получения доступа к информации, ее обработки и передачи. При этом речь идет об устройствах, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации без ведома ее обладателя. Данное определение закладывается в УК РФ.

Вместе с этим кодекс дополняется примечанием, согласно которому к таким техсредствам не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. Однако на этих приборах должны быть заметны органы управления ими и маркировка, указывающая на их назначение и функционал. Исключения составят устройства, которые после их доработки позволяют собирать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну без ведома ее обладателя.

Данными примечаниями дополняется статья 138.1 УК о незаконном обороте специальных технических средств, которая в том числе предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

Поправка вносится и в аналогичную статью КоАП, в нее добавляется ссылка на определение, данное в Уголовном кодексе. Иными словами, приобретение таких же устройств, описанных в УК, не повлечет за собой наложение административного штрафа.

В ноябре 2018 года Верховный суд предложил не привлекать к ответственности людей, купивших «шпионские» авторучки или подобные гаджеты случайно или для личной безопасности. В июле 2019 года Госдума приняла законы о шпионских устройствах.

Напомним, пересмотр правил покупки шпионской техники начался после вопроса на пресс-конференции президента Владимира Путина в 2017 году о фермере Евгении Васильеве, ставшем фигурантом уголовного дела из-за трекера для коровы. Президент пообещал изучить ситуацию. После этого дело фермера вернули на доследование. В итоге курганская прокуратура принесла фермеру извинения.