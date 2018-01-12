Дело курганского фермера о покупке GPS-трекера вернули на доследование

Прокуратура вернула на дополнительное расследование дело фермера из села Лопатки Лебяжьевского района Курганской области Евгения Васильева, которого обвинили в незаконном обороте специальных техсредств, сообщили в СУ СК по региону.

«Материалы уголовного дела поступили в региональное следственное управление на доследование. Производство по делу возобновлено, в настоящее время проводятся следственные мероприятия по делу», – цитирует ТАСС старшего помощника глав курганского СУ СК Людмилу Половникову.

В декабре курганский фермер Евгений Васильев сообщил, что купил устройство с связи со своей инвалидностью – мужчина страдает бронхиальной астмой.

На состоявшейся 14 декабря пресс-конференции президента России Владимиру Путину рассказали о фермере, заказавшем в Китае GPS-трекер для контроля за своим теленком. Мужчину задержали и завели уголовное дело. Путин пообещал изучить ситуацию. После этого депутат Наталья Поклонская назвала абсурдной ситуацию с преследованием фермера и заявила, что соберет экспертную комиссию, которая предложит правки в статью о незаконном обороте специальных технических средств.